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«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Емельяненко
Александр ЕмельяненкоИсточник: Sovsport.ru

В четверг стало известно, что боец смешанного стиля Александр Емельяненко должен освободится из колонии по УДО. Спортсмен собирается продолжить выступления в турнирах по ММА, он готовился к возвращению, занимаясь в тюрьме.

«Советский спорт» поинтересовался, что пишут американские фанаты ММА на популярных сайтах и сделал вывод, что Александр Емельяненко до сих пор помнят за океаном.

Mmamania.com

CowboyFromHell
Rizin FF должен подписать Емельяненко и устроить ему мегафайт против Шейна Карвина. Это будет крутое зрелище, господа.

Thorazine
Александру не нужно возвращаться в ММА, ему там точно ничего не светит. Пусть попробует себя в рестлинге, вдруг попрет.

«FunFights»
Емельяненко отсидел срок, он был наказан по закону. Теперь он будет на свободе и может делать все, что ему угодно. Знаю очень многих спортсменов, которые послы заключения возвращались другими людьми. Считаю, что Александру нужно дать еще один шанс.

King Laqueefa
Как вообще такое могло случиться в семье Емельяненко? Федор, как старший брат, должен был хорошенько отшлепать Александра еще в детстве.

TheGuyWhoShotTheDeputy
Емельяненко должен вернуться в ММА. Представьте себе: Rizin, Майк Тайсон и Александр. UFC просто потеряется на фоне японского промоушена. 

Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко

«Советский спорт» рассматривает все варианты возобновления карьеры, которые есть у Александра Емельяненко.

Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко

Sherdog.com

PedalNinja
Насколько помню, что Александр болен гепатитом С. Именно из-за этого его «погнал» польский промоушен KSW. Да, раньше Емельяненко был топовым бойцом Pride, но сколько лет прошло с тех пор? 25?

Badger
Удивлен такой шумихе с выходом Александра на свободу. Он никогда не был топовым бойцом и всегда дрался с «мешками». Зачем ему возвращаться в ММА, если он драться-то толком не умеет? Смотрел его последний бой против Дмитрия Сосновского и понял, что Емельяненко слабоват даже для самых низших лиг США.

DamianCross
Похоже, что русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему ничего не светит.

War Machine
Странные вещи творятся в России. Сначала на Федора Емельяненко «наехали» какие-то ребята из WFCA, затем пострадала его дочь. Буквально через несколько дней тренер Федора попал в больницу. А теперь еще и говорят о Саше Емельяненко. Ну что ж, добро пожаловать в UFC Александр. Мы ждем твоих очередных проигрышей.

Источник: Photo.sovsport.ru

Bloodyelbow.com

Confetti Embolism
Чертовы русские. Мы — американцы, никогда не допускали такого безумия. Емельяненко должны дисквалифицировать на всю жизнь, его для ММА не существует.

Brock Larson
А я нормально отношусь к обоим Емельяненко. Александру всего 35 лет. Если будет тренироваться как в молодости, то легко сможет победить кого-угодно. Главное — хватит пить, курить и на чужих девушек смотреть.

Clydebankblitz
Посмотрите на Майка Тайсона. У него тоже было много проблем с законом. Он тоже плохой мальчик. Но его все обожают. Думаю, что в России Емельяненко тоже все любят.

Bigfat
Знаете, я бы даже посмотрел бой Бигфут — Емельяненко. Два странных человека могут устроить настоящий цирк в «клетке».

Jx310
Успехи Александра в ММА довольно слабые. Он известен только потому, что является братом Федора. Хотя, я помню несколько зрелищных боев с его участием: против Харитонова, Вердума и Крокопа.

Clydebankblitz
В лучшие годы Александр Емельяненко был чертовски хорош. Он прекрасно двигался в ринге, думал головой и бил руками словно стрелял из пулемета. Однако, он перестал тренироваться с Федором и именно это его и подкосило на жизненном пути. Это была его самая большая ошибка.

Голосование: Чем следует заняться Александру Емельяненко после освобождения?

Не с Федором, зато с Иваном. Бигфут начинает гастроли по России

Антонио Силва проведет свой следующий бой в России, но, к сожалению, не против Федора Емельяненко.

Не с Федором, зато с Иваном. Бигфут начинает гастроли по России

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