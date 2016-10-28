Все, что нужно знать о Кубке России

В субботу, 29 октября в 16.00 начнется финал Кубка страны, второго по значимости турнира России. На лед СК «Крылатское» выйдут хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Матч в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ. Наш спорт».

ЦИФРЫ ДНЯ

16

Лет не завоевывал почетный трофей «Енисей»;

9

Из последних 12 финалов выигрывала команда, котора профодила решающий матч на своем льду;

4

Раза за 26 лет (2002, 2004, 2011 и 2016 гг.) команда, принимающая финальный турнир, не попадала в финал;

3

Раза (1997, 1998, 1999 гг.) почетный трофей выигрывал «Енисей». Всякий раз это случалось в Красноярске;

3

Раза Кубок России завоевывал «СКА-Нефтяник». И лишь однажды (в 2014 году) это произошло в Хабаровске. До этого дальневосточники побеждали в Казани (2002 г.) и Кемерове (2004 г.);

7

Раз за последние 12 лет финальный матч будет проходить в крытом ледовом дворце. 6 раз финалы Кубка принимал СК «Крылатское» и однажды (в 2014 году) – хабаровская «Арена Ерофей»;

По 6

Раз выигрывали Кубок России «Динамо-Москва» и «Водник», по 3 – «Кузбасс», «Енисей», и «СКА-Нефтяник», 2 – «Динамо-Казань», 1 – «Зоркий»;

19

Мячей на двоиз забили в финале-2005 «Водник» и «Кузбасс». Архангелогородцы победили 13:6;

2

Раза финалы завершались с «сухим» счетом: в 2009 году «Динамо» из Казани победило «Енисей» 2:0, а через четыре года казанцы в Новосибирске одолели «Сибсельмаш» 3:0;

3

Раза подряд завоевывали Кубок «Водник» (1994-1996 гг.), «Енисей» (1997-1999 гг.) и «Динамо-Москва» (2010-2012 гг.);

7

Раз финалы Кубка проводились в Архангельске, 5 – в Москве, 4 – в Кемерове, по 3 – в Красноярске и Казани, по 1 – в Красногорске, Хабаровске и Иркутске.



