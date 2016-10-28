Каррера должен доказать. Слуцкий – выбрать путь. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» – о тренерских акцентах дерби.

Из каждого утюга доносится: Слуцкому и ЦСКА надо спасать положение, для них – тренера, команды, а то и клуба – дерби со «Спартаком» ставит ребром вопрос жизни или смерти. Поспорю.

Каррера зачем-то бросил в массы: согласен проиграть в дерби, если выиграю чемпионат. Или здесь какая-то перевернутая логика, или напустил туману переводчик. Меж тем, итальянец еще не успел – для начала – доказать, что работает лучше, чем предшественник. Матчасть, то есть результаты «Спартака», предоставляет пока удивительные свидетельства практически идентичности трудов Аленичева и Карреры. Под апеннинским началом красно-белые сыграли девять матчей с соперниками, которым противодействова ли в прошлом сезоне. И восемь результатов совпали, можно сказать, тютелька в тютельку – только «Уфе» Каррера проиграл дома, тогда как Аленичев дома сыграл с ней вничью, проиграв в гостях.

Поэтому дерби предоставляет итальянцу весомый шанс доказать, что он сильнее Аленичева. Да, зажигательные, пусть и спонтанные атаки, свойственные нынешнему «Спартаку», грозят неприятностями обветшавшей цеэсковской обороне. Но их успех будет зависеть от количества зажигалок, которые Каррера сумеет привести в действие.

А Слуцкий перед встречей со «Спартаком» – словно былинный витязь перед камнем на распутье. Выиграет – сразу снимется большинство вопросов и сомнений. А даже и проиграет – что с того? Ну, будет у ЦСКА два поражения подряд.

Оглянемся в недавнее прошлое. В сентябре-октябре 2013-го красно-синие наскребли одно очко в пяти матчах, претерпев, в том числе, от «Спартака» 0:3, и Леонид Викторович беспомощно разводил руками в ответ на негодование фанатов: «А что я могу сделать?». В ноябре-декабре 2015-го было добыто единственное очко в четырех играх, да еще вперемешку с лигачемпионскими фиаско. И что? Или все забыли, что обе те кампании завершились чемпионством ЦСКА? А нынче конкуренция за золото ощутимо слабее, чем тогда. Один футбольный бог ведает, что станется с «Зенитом», «Спартаком» и чем все весной обернется…

Впрочем, как писал старинный литератор, есть былое и есть думы. Былое, как видим, не дает Слуцкому повода унывать. А вот его тренерские думы… Во-первых, Л.В. у руля ЦСКА семь лет – по классике профессии, это критический срок. Во-вторых, сразу несколько признаков указывают на то, что ЦСКА, повторяя за «Спартаком» Романцева начала века, рискует угодить в фазу распада. И дернул же Слуцкого черт (или кто иной влиятельный) пойти на совмещение, не оглянувшись на горький опыт предшественников . И получилось у него по Высоцкому: «Сам виноват – и слезы лью, и охаю – попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам. А вот теперь из колеи не выбраться…».

Поэтому может быть, что Слуцкий размышляет над необходимостью что-то резко поменять в карьере. Не просто место работы. Ведь пойти в менее статусный клуб, на понижение, – неперспективно, а столь же статусный, как ЦСКА, не факт что пригласит. Следовательно: «направо пойти», как в случае с былинным витязем, – означает сделать паузу и перезагрузку. Примерно как Газзаев в 2003-м.

А «пойти налево» – это вовсе сменить сферу деятельности. Слуцкий-то, учтем, окунулся в тренерство беспримерно рано. Между тем, он, в отличие от рано начавшего и рано закончившего Романцева, – человек разносторонних интересов и задатков.



