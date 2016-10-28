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«Щас Хомуха второй завалит!». Колонка Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Егор Титов, Дмитрий Хомуха и Виктор Булатов
Егор Титов, Дмитрий Хомуха и Виктор БулатовИсточник: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик в предвкушении субботнего матча вспоминает принципиальные встречи «Спартака» и ЦСКА прошлых лет. 

Болельщицкая память податлива и услужлива. Вчерашние-то события кто как хочет, так и помнит – что уж про дела двадцатилетней давности говорить?! Но вот идет отовсюду это нагнетание перед «дерби всея Руси» – и чем больше вчитываешься-всматриваешься, тем неотвратимее кажется, что матчи «Спартака» с ЦСКА всегда были заглавными в российских чемпионатах.

А ведь нет, ребята. Случались времена, когда это были те еще дерби.

1993-й год, 27 июня. Почему так подробно помню – хотел в отцовский день рождения малой кровью обойтись. Пара послематчевых интервью, благо кругом одни друзья-приятели – и за стол. «Спартак» проехал по сопернику катком – 6:0. Вы смотрели гуляющее по сети видео с «разбором полетов» от Юрия Газзаева? Так вот, тренировавший ЦСКА Геннадий Иванович Костылев в тех же выражениях рассказал мне, почему ноль – и почему шесть. Даже жаль, что в печать это пойти не могло. Из игроков же Рома Орещук, во что сегодня решительно невозможно поверить, и тот поговорить отказался: «Извини, но они нас просто рылом».

Олег Иванович Романцев, от которого у дверей спартаковской раздевалки просто веяло запахом победы, долго говорил, что ему по такой игре ничего не ясно было до пятого гола, забитого Карпиным за пять минут до конца – «только тогда отпустило». Проходивший мимо Станислав Саламович Черчесов, до которого мяч раза полтора за всю игру долетел, предупредил меня: расстроится, если завтра прочитает, что он стоял: «Стоит сам знаешь что, а я играл, лады?».

Папа удивился, что я после такой игры к нему опоздал. Но не расстроился – он за «Динамо» всю жизнь болеет.

Так что первый настоящий «дербийный» матч – это, товарищи, не раньше осени 1998-го. Перед этим забуксовавшую у Садырина команду – между кругами, как положено – принял Долматов, убрал навсегда последнего защитника, а дальше вы уже знаете. Нет, я не про серию...

«Спартак» был без Титова и Цымбаларя, ЦСКА летал, и даже гол Робсона в концовке, установивший счет 4:1, в армейском стане настроения почти никому не испортил. «Почти» – потому как один дальновидный человек тогда сказал: «Эх, как бы хорошо 5:0 Василичу к юбилею было», имея в виду скорый «полтинник» Долматова. Был я на том эпохальном событии в испанском ресторане внизу манежа ЦСКА – и всю дорогу на всех экранах крутили нарезку голов, за вычетом, понятно, робсоновского. И одни гости постоянно не давали выпивать другим: погоди, щас Хомуха второй завалит! Ну, что я говорил?!
Но после «серебра» того сезона ЦСКА как-то уж слишком жестко настроился на будущее «золото» и ни на что иное. Знал к тому времени тренера Долматова лет десять-то уж точно, но к весеннему матчу со «Спартаком» Олег Василич, всегда такой спокойный и рассудительный, подходил в состоянии «сейчас или никогда». Конечно, может, это и есть некий дербийный синдром, но походил Олег тогда на человека, который выпил все снотворное из домашней аптечки на месяц вперед, а заснуть не может.

В итоге на «Локомотиве» выдался предельно нервный матч, Ширко забил гол, который в стане ЦСКА до сих пор не признают правильным, а проигравшая сторона накатала телегу на десяток с хвостиком ошибок судьи Хусаинова. Но Сергей Григорьич, он же тогда и комитет судейский еще возглавлял. Отбился от «упреков с подозрениями» почти что с легкостью. Хусаинов вообще, не в пример нынешним, если и ошибался, то делал это всегда уверенно. Пока не забронзовел.

И вот после того матча Долматов неожиданно громким голосом во всеуслышание и произнес, обращаясь к футбольным людям доброй и не очень воли: если вы хотите уже сейчас определить чемпиона, то у вас это очень хорошо получается. И надолго потом замолчал. Но слово не воробьем вылетело. А в «Спартаке» даже и не обиделись, виду не показали. Поскольку ЦСКА за равного еще не держали, а до эпохи «судейских заговоров», по спартаковским версиям, было еще далеко.

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