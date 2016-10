Гид по финалу чемпионата мира по League of Legends 2016

League of Legends стала самой прибыльной игрой на PC в сентябре

League of Legends стала самой прибыльной игрой на PC в сентябре Американская компания Superdata, занимающаяся мониторингом и изучением рынка видеоигр, выпустила отчет по игровой индустрии за сентябрь 2016 года.

Команда Virtus.Pro обеспечила себе выход в стадию плей-офф закрытой европейской квалификации на The Boston Major.

Virtus.Pro пробилась в плей-офф европейской квалификации на Major Команда Virtus.Pro обеспечила себе выход в стадию плей-офф закрытой европейской квалификации на The Boston Major.

Крупнейший спортивный телеканал Германии SPORT1 в прямом эфире покажет финал чемпионата мира по League of Legends между южнокорейскими командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy.

Немецкий телеканал SPORT1 покажет финал чемпионата мира по League of Legends

Немецкий телеканал SPORT1 покажет финал чемпионата мира по League of Legends Крупнейший спортивный телеканал Германии SPORT1 в прямом эфире покажет финал чемпионата мира по League of Legends между южнокорейскими командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy.

Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на поддержку команд по Heroes of the Storm

Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на поддержку команд по Heroes of the Storm Компания Компания Blizzard потратит 3,2 миллиона долларов на выплаты для команд, которые участвуют Heroes Global Championship.

Китайский коллектив Wings Gaming получил прямое приглашение на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Wings Gaming примет участие в ESL One Genting

Wings Gaming примет участие в ESL One Genting Китайский коллектив Wings Gaming получил прямое приглашение на турнир ESL One Genting по Dota 2.

Команда Elements Pro Gaming выиграла вторую открытую американскую квалификацию на The Boston Major.

Elements Pro Gaming одержала победу в американской квалификации на Major Команда Elements Pro Gaming выиграла вторую открытую американскую квалификацию на The Boston Major.