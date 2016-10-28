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Гид по финалу чемпионата мира по League of Legends 2016

Дмитрий Галкин
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В этом материале мы расскажем о финале Чемпионата мира по League of Legends 2016.

Чемпионат мира по League of Legends 2016 — 6-й розыгрыш главного международного соревнования по League of Legends проходит с 29 сентября по 29 октября 2016 года в США. Это четвёртый Чемпионата мира, на который отбирались команды из регионов International Wildcard. Команды из основных регионов прошли на турнир по системе Championship Points. 

Участники чемпионата мира

Групповой этап

Групповая стадия проходила с 30 сентября по 9 октября в Сан-Франциско.


Команды играли в традиционном круговом формате, в матчах до одной победы, соответственно, каждая из команд сыграет со всеми остальным командами своей группы дважды.  

Плей-офф

Две лучшие команды из каждой группы вышли в стадию плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы прошли с 14 октября по 23 октября в Нью-Йорке.


Все матчи проходили в формате серий до трех побед. 

Финал

Финал чемпионата мира по League of Legends пройдет 30 октбря между южнокорейскими командами SK Telecom T1 и Samsung Galaxy в 02:30 по МСК в Лос-Анджелесе.

О команде Samsung Galaxy:

Изначально существовало две команды Samsung Galaxy – Samsung Blue и Samsung White, ставшие в 2014 году чемпионами мира. Но когда Федерация киберспорта Южной Кореи (KeSPA) запретила одной организации выставлять на соревнования несколько составов, произошло слияние двух команд, и в весеннем сезоне Champions 2015 уже выступала новая объединенная команда. Методом проб и ошибок команда пришла к нынешнему и пока самому успешному своему составу. В региональном отборочном турнире Samsung Galaxy вырвали победу у фаворитов KT Rolster.

Тренер: Woobum «Edgar» Choi

О команде SK Telecom T1:

SKT T1 по праву считается одной из сильнейших команд на планете – они дважды, в 2013 и 2015 годах, становились чемпионами мира, а кроме того побеждали в турнирах OGN Champions. В сезоне 2015 года SKT T1 были неудержимы: они не только заняли первое место по итогам обоих сплитов, но и практически не знали поражений на пути ко второму в истории команды званию чемпионов мира. Начало сезона 2016 года никуда не годилось, особенно на фоне безупречного предыдущего сезона, но SKT T1 смогли собраться и на турнире IEM в Катовице разбили всех соперников в пух и прах – первое место без единого поражения. А дальше все пошло как по накатанной: первое место по итогам весеннего плей-офф и победа на Mid-Season Invitational 2016. В летнем плей-офф SKT T1 в финал не вышли, но даже несмотря на это, они по-прежнему одна из сильнейших в мире команд.

Тренер: Jeonggyun «kkOma» Kim

Трансляция:

Призовой фонд турнира 

1 место - 1 000 000 долларов
2 место - 250 000 долларов
3-4 места - 150 000 долларов
5-8 места - 75 000 долларов
9-12 места - 45 000 долларов
13-16 места - 25 000 долларов

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