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«Перед матчем лучше не есть». Комментаторы о подготовке к дерби

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Михаил Моссаковский
Михаил Моссаковский

Сегодня в 18.00 (мск) в Тушине главный матч осени – «Спартак» – ЦСКА. Но на стадион попадут далеко не все желающие. Так что придется смотреть по ТВ. Перед игрой комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский, Роман Гутцайт и Михаил Моссаковский, которые будут вести репортаж с матча, ответили на вопросы «Советского спорта».

1. Есть ли что-то круче в российском футболе, чем репортаж с матча «Спартак» – ЦСКА?

2. Согласны ли вы, что фаворит в дерби – «Спартак», а у ЦСКА все плохо?

3. Фанаты «Спартака» придумали флешмоб – собираются на дерби в одежде из 90-х. В чем будете вы?

4. Некоторые телеведущие рассказывают, что перед эфиром лучше не есть определенные продукты. Яблоки, например. Чего вы никогда не едите перед эфиром?

5. Обязательно ли селфи для соцсетей со стадиона перед матчем?

6. Кто первым вам напишет после матча с похвалой или критикой?

Денис КАЗАНСКИЙ:

1. Неоднозначный вопрос. Если говорить о вывеске, то нет. Да, комментировать «Спартак» с ЦСКА – это большая честь и привилегия. С другой стороны, ты как профессионал должен к любой встрече готовиться и комментировать так, словно это матч «Спартака» с ЦСКА. А если выкладываться, комментируя дерби, и комментировать в полноги, например, встречу «Уфы» и «Оренбурга», то это непрофессионально.

2. Не согласен, что в ЦСКА все плохо, но согласен, что «Спартак» – фаворит в этом матче. Состав у команды ровнее, к тому же, как показали последние матчи, «Спартак» может добиваться побед и без звезд. У «Спартака» есть импульс от результатов, нет еврокубковых матчей, и игроки не выглядят уставшими. У Массимо Карреры есть формула победы. ЦСКА же плох только в атаке. Но миллион раз бывало в футболе, когда все против, а выстреливает какая-то деталь, случайность – и побеждает не тот, кто считался фаворитом. С учетом характера матча, не стал бы говорить, что преимущество будет у «Спартака». Сейчас, перед игрой, что называется, на бумаге – да.

3. О, это немаловажная деталь. У меня будет толерантный дресс-код. Выберу гамму, отличающуюся от цветов «Спартака» и ЦСКА. Пожалуй, это будут желто-зеленые тона. Вообще на цвета всегда обращают внимание болельщики, руководители клубов. Иногда от них можно услышать что-то вроде: «Что это ты сегодня не в их цветах?». Так что тут каждая деталь важна.

4. Перед репортажем лучше вообще не есть. Художник должен быть голодным. Чашка кофе – вот лучший вариант взбодриться. И главный рецепт, который старшие коллеги в свое время дали – хорошо выспаться.

5. Конечно, нет. Я вообще не большой любитель селфи. Да, буду использовать твиттер и инстаграм, потому что нам доступны места, где не могут побывать обычные болельщики. Поэтому буду передавать то, что вижу.

6. Начнут писать еще до репортажа в твиттере – правильно ли сделали, что назначили на матч меня и коллегу Гутцайта. Потом там же начнется обсуждение, за кого болею. Это всегда добавляет настроения. Как и то, что будет лететь всякое разное уже по ходу матча. Но весь негатив или позитив смогу прочитать только в перерыве и после матча.

Роман ГУТЦАЙТ:

1. Пожалуй, круче репортажа в России, чем с матча «Спартак» – ЦСКА нет. Вот теперь я начал волноваться...

2. Очевидного фаворита нет. У команд много проблем с составом. Кто сможет лучше с ними справиться, тот по игре и оставит более приятное впечатление. Склоняюсь к тому, что это будет «Спартак». Но назвать его явным фаворитом нельзя. Вспомните, как ЦСКА играл первый тайм с «Монако». Блеск!

3. Неплохая задумка с одеждой из 90-х. Но я буду в одежде, произведенной в XXI веке.

4. Никогда не ем орехи. Их употребление сильно влияет на дикцию. И не пью газированные напитки. По той же причине. Чай и темный шоколад всегда спасут комментатора.

5. Селфи – по настроению. Иногда ты настолько увлечен процессом подготовки трансляции и общением с участниками матча, что просто забываешь об этом. Для меня эмоции реальной жизни важнее.

6. Когда комментируешь такие матчи, писать начинают уже по ходу эфира. Причем часто это люди, с которыми ты давно не общался или не слишком близко знаком. Так что жду сюрприза!

Михаил МОССАКОВСКИЙ:

1. Я родился и вырос в Москве. Поэтому для меня круче не может быть ничего. Это история моего города, главное противостояние. До сих пор для меня день «Большого дерби» – это особенные эмоции, трепет. Особенно, если ты причастен к происходящему.

2. Помните игру восьмилетней давности в «Лужниках»? Знаменитое «Дерби имени Никиты Баженова». Тогда все расклады были против «Спартака». По всем прогнозам победить должен был ЦСКА. А в итоге, спартаковцы прервали серию без побед.

Сейчас тоже есть очень серьезный крен по диспозиции. Теперь уже в пользу «Спартака». Но этот матч вне турнирных раскладов.

3. Я тоже ходил на дерби в 90-х. В первый раз попал на этот матч в 1998-м и, кажется, на мне тогда были характерные для того времени куртка «бомбер» и ботинки «Доктор Мартинс». Не уверен, что мое начальство оценит такой лук в эфире. Лучше выбрать официальный стиль.

4. Перед игрой лучше вообще не есть. Часа за два. Полный желудок делает тебя вялым. Во время работы не должно клонить в сон. Нужна полная мобилизация. Газированные напитки лучше тоже исключить. Идеальный вариант – пара стаканов горячего крепкого чая. Они согреют и придадут бодрости.

5. Вопрос не в селфи, а в промоутировании трансляции и, стало быть, собственной работы. В том числе, и в соцсетях. Хотя и фото на память с таких матчей всегда приятно сделать.

6. У меня много друзей, болеющих и за «Спартак», и за ЦСКА. От них реакция будет в любом случае. Ну, и мама, конечно, напишет – она у меня главный зритель и главный болельщик.

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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