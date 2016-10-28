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Шуты, в сторону! «Динамо» побеждает «Йокерит» и на льду, и в стычке талисманов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Источник: ХК «Динамо» (Москва)

Бело-голубые обыгрывают «шутов» из Хельсинки (3:0), одержав уже третью победу кряду.

В предыдущем поединке динамовцы с кровью вырвали победу у главного аутсайдера КХЛ – рижского «Динамо». Не просто по буллитам (2:1), а «с кровью» в прямом смысле этого слова.

На 50-й минуте матча основной голкипер москвичей Александр Еременко с трудом поднялся со льда после опасного момента у своих ворот и ушел на лавку.

- Со мной все в порядке, я просто упал неудачно, - уверял Александр обозревателя «Советского спорта» после матча.

Но у врачей было на этот счет свое мнение – две-три недели придется пропустить. К слову, в лазарете бело-голубых сейчас не только Еременко, но и два опытных защитника – Илья Никулин и Иван Вишневский. А также капитан команды форвард Алексей Терещенко.

В связи с этим происшествием ворота в матче с «Йокеритом» защищал Александр Лазушин, который накануне заслужил похвалы от главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина – за то, что хорошо вошел в игру в очень опасный момент, не пропустил ни в третьем периоде, ни в овертайме. А затем отразил еще и два буллита, обеспечив москвичам победу над рижанами.

«Йокерит» же, крайне неудачно начавший сезон, постепенно раскачался. И в случае успеха в очной ставке фактически догонял динамовцев в турнирной таблице (финны сыграли на один матч меньше москвичей).

Надо сказать, что «джокеры» недолюбливают московские команды. И уже сыграли злую шутку над ЦСКА и «Спартаком» одолев столичные клубы и дома, и в гостях.

И только «Динамо» не вписывалось в этот ряд, нанеся в октябре «Йокериту» в Хельсинки поражение 2:1.

Перед поединком в Москве москвичи сняли классный ролик. В нем Джокер, талисман финского клуба пробирается к динамовской раздевалке с баллончиком краски, явно намереваясь раскрасить ее в желто-оранжевые цвета своей команды.

Но получает окорот от Волка в виде крепкой затрещины. Затем талисман «Динамо» гонит его вокруг арены, размахивая вратарской клюшкой, как когда-то Ахиллес гнал Гектора под стенами Трои. Потом догоняет и… В общем, лучше сами посмотрите.

Победить «шутов» так же легко на льду у «Динамо» не получилось. Да и клюшкой поначалу им доставалось. Первое удаление в этой встрече финн Пекка Йормакка как раз за удар клюшкой и получил.

На 24-й минуте хлесткий бросок Хиетанена прошил голкипера насквозь. Юсси бросал с любимой точки Александра Овечкина, с так называемых «усов» на левом фланге. И буквально прошил голкипера насквозь, пустив шайбу в ближний угол у него под рукой. Так был открыт счет в этом поединке.

К счастью для «Динамо», этот финн сейчас сражается за Москву, а не за Хельсинки.

И это было тем более обидно для гостей. После гола страсти на площадке вскипели. А если верить американским комиксам и голливудским блокбастерам, то одолеть разухарившегося Джокера под силу только Бэттману. Не Гари из НХЛ, а сильному парняге, который почему-то косит под летучую мышь.

В этой роли выступил капитан «Динамо» Андрей Миронов, вступивший в единоборство с самим Анттилой и закончивший его вничью.

В третьем периоде соперники успокоились и начали вновь соревноваться в пределах правил. Тут преимущество оказалось на стороне хозяев. Ансель Галимов изящно положил шайбу под перекладину. А Лукаш Кашпар на последней минуте забил гол в пустые ворота.

Так «Динамо» одержало третью победу кряду.

Матч

Динамо - Йокерит - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы:

Хиетанен (Кашпар, Миронов), 23:45 (1:0). Галимов (Карсумс, Цветков), 54:18 (2:0). Кашпар (Цветков), 59:58 (3:0).

Место и дата

28 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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