Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)

Сергей Грибанов Источник: ВХЛ

Форвард «Дизеля» Сергей Грибанов регулярно забивает потрясающие шайбы в стиле финна Микаэля Гранлунда.

Сергею Грибанову - 30 лет, последние шесть из них он играет в ВХЛ. На счету форварда всего один сезон в КХЛ: в 2009 году он выступал за новокузнецкий «Металлург».

В начале нового сезона Грибанов перешел в «Дизель» и за 25 игр забросил две шайбы. Причем абсолютно одинаковые - в стиле финского форварда Микаила Гранлунда, который в полуфинале чемпионата мира-2011 против России положил шайбу на клюшку и из-за ворот занес ее в ближнюю девятку.

Свою первую такую шайбу в сезоне форвард пензенской команды забил 28 сентября в игре против «Южного Урала». Своим голом за 56 секунд до конца третьего периода он перевел игру в овертайм, где его команда все равно уступила.

Подобный трюк форвард повторил и спустя месяц. 28 октября в игре против «СКА-Невы» Грибанов снова застал врасплох вратаря.

- Он постоянно тренирует этот трюк и терроризирует вратарей. Но меня беспокоит то, что других шайб он не забивает вообще, - объясняет после матча главный тренер «Дизеля» Сергей Лапушанский.

- Действительно периодически отрабатываю этот элемент, - с улыбкой рассказывает Грибанов корреспонденту Spb.Sovsport.ru после матча. - Соперник немного прозевал этот момент, все сложилось хорошо. Надеюсь, буду забивать больше всеми способами.

Гол Грибанова победным не стал, но помог его команде обыграть «СКА-Неву» со счетом 4:3.