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Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Сергей Грибанов
Сергей ГрибановИсточник: ВХЛ

Форвард «Дизеля» Сергей Грибанов регулярно забивает потрясающие шайбы в стиле финна Микаэля Гранлунда.

Сергею Грибанову - 30 лет, последние шесть из них он играет в ВХЛ. На счету форварда всего один сезон в КХЛ: в 2009 году он выступал за новокузнецкий «Металлург». 

В начале нового сезона Грибанов перешел в «Дизель» и за 25 игр забросил две шайбы. Причем абсолютно одинаковые - в стиле финского форварда Микаила Гранлунда, который в полуфинале чемпионата мира-2011 против России положил шайбу на клюшку и из-за ворот занес ее в ближнюю девятку.  

Свою первую такую шайбу в сезоне форвард пензенской команды забил 28 сентября в игре против «Южного Урала». Своим голом за 56 секунд до конца третьего периода он перевел игру в овертайм, где его команда все равно уступила.

Подобный трюк форвард повторил и спустя месяц. 28 октября в игре против «СКА-Невы» Грибанов снова застал врасплох вратаря.

- Он постоянно тренирует этот трюк и терроризирует вратарей. Но меня беспокоит то, что других шайб он не забивает вообще, - объясняет после матча главный тренер «Дизеля» Сергей Лапушанский.

- Действительно периодически отрабатываю этот элемент, - с улыбкой рассказывает Грибанов корреспонденту Spb.Sovsport.ru после матча. - Соперник немного прозевал этот момент, все сложилось хорошо. Надеюсь, буду забивать больше всеми способами.

Гол Грибанова победным не стал, но помог его команде обыграть «СКА-Неву» со счетом 4:3.  

Матч

СКА-Нева - Дизель - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Место и дата

28 октября 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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