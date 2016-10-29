«Спартак» разгромлен в «Лужниках». Красно-белые ждут Соловьева и Шепелева?

«Гладиаторы» проваливают последний матч перед перерывом (2:5) и заставляют вновь серьезно задуматься о переменах в их тренерском штабе.

Вот ведь как бывает… Казалось бы всего несколько дней назад «Спартак» уверенно одолел дома «Торпедо» (3:0). Одержал четыре победы в пяти встречах. И мой коллега Владислав Домрачев на пресс-конференции после матча пытал нынешнего наставника красно-белых Алексея Ярушкина – когда у должности главного тренера исчезнет приставка «И.О.»?

Но в клубе убирать ее не спешили. После октябрьской отставки Германа Титова команду доверили тренеру фарм-клуба «Спартака». Но при этом Алексей Жамнов заявил, что клуб занят поисками нового наставника.

Однако время шло, «гладиаторы» начали побеждать и выправлять положение в турнирной таблице. Обещанные перемены начали забиваться. Впереди маячила пауза перед Евротуром…

И тут на тебе! Жесткий прокол в последнем домашнем матче перед паузой.

Конечно, соперник «Спартаку» достался крепкий. ХК Сочи с самого первого сезона заявил о себе, как о твердом участнике плей-офф. Более того, на Западе команда Вячеслава Буцаева – реальный претендент на место лидирующем квартете.

Но строго говоря, ХК Сочи не сильнее того же «Торпедо». Да и для возрожденного «Спартака» неудобным партнером не является. В прошлом сезоне соперники встречались четыре раза и поделили очки поровну. При том, что черноморцы финишировали в регулярном чемпионате на твердом четвертом месте в Западной конференции. А москвичи – только на 11-м, даже не мечтая о плей-офф… Более того, если «Спартак» сочинцам и уступал, то с разницей всего в одну шайбу.

А тут… На девятой минуте поединка счет был уже 0:3 в пользу гостей. После второй пропущенной шайбы хозяева поменяли голкипера. Но дело, как оказалось, не только в Свенссоне.

Конечно, вратарь не выручил москвичей в обоих эпизодах. Но в первом случае нападающий гостей Вадим Щегольков продавил защитника «Спартака» Владислава Провольнева один в один, после чего вратаря расстреляли в упор.

Во втором эпизоде Свенссон не слишком удачно отбил шайбу в центр зоны. Но почему к ней не просто успел первым защитник гостей Ренат Мамашев, почему игроков «Спартака» рядом и близко не было?

Вскоре Щегольков сделал дубль, пробив броском из под защитника уже Никиту Беспалова. На девятой минуте встречи. При всем уважении к Вадиму, он пока не Ковальчук и не Мозякин, чтоб в каждой смене забивать по шайбе.

22-летний форвард за весь прошлый сезон отличился всего четыре раза. Щегольков играет в четвертом звене ХК Сочи.

Не пошел москвичам на пользу и перерыв. Уже на 22-й минуте Иван Захарчук, еще в прошлом сезоне выступавший в ВХЛ за «Молот-Прикамье», а в нынешнем решивший попробовать свои силы в КХЛ, впервые в 27 лет, спокойно вошел в зону «Спартака», также беспрепятственно бросил по воротам и увеличил преимущество гостей до четырех шайб.

Лишь после этого москвичи наконец проснулись. И даже ушли от совсем уж разгромного счета, забросив две шайбы усилиями Дмитрия Калинина и Владислава Провольнева. Но как-то сербезно повлиять на изменение хода матча опытный соперник им, конечно, не позволил.

При такой игре поневоле вспомнишь об обещании Жамнова. А также о том, что буквально накануне матча в КХЛ освободилось сразу два опытных специалиста – Николай Соловьев и Сергей Шепелев. Оба они в свое время были главными тренерами «Спартака». И оба вчера ушли из «Нефтехимика», уступив тренерский мостик Андрею Разину.

Так что выбор у руководства красно-белых сейчас богатый. Можно Шепелева. Можно Соловьева. А можно и обоих сразу! Ведь опытные тренеры в последние годы часто работают вместе в их штабе и еще один опытный спец – Сергей Котов.

Кто будет готовить «Спартак» в первой паузе? После «Торпедо» ответ на этот вопрос казался абсолютно ясным – Ярушкин. Сейчас же ответ на него далеко не однозначен…