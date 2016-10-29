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#DerbyDay. Всё самое важное о матче «Спартак» – ЦСКА. LIVE

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
#DerbyDay. Всё самое важное о матче «Спартак» – ЦСКА. LIVE
Источник: Sovsport.ru

Сегодня на «Открытие Арене» в матче 12-го тура РФПЛ сойдутся «Спартак» и ЦСКА. «Советский спорт» собирает в одном материале все мнения, прогнозы, статистику и исторические факты Дерби всея Руси.

19:06. Возобновляется наша встреча, следим! 

19:05. «Первые 30 минут «Спартак» владел преимуществом и контролировал мяч». Василий Березуцкий в перерыве матча.

19:03. «Сами создаем опасные моменты у своих ворот». Денис Глушаков рассказал о первом тайме. 

19:00. Читаем. 

«Акинфеев пустил и это пока решает исход». Самые горячие твиты по дерби

«Акинфеев пустил и это пока решает исход»
Самые горячие твиты по дерби

18:45. Первый тайм завершен. Спартаковцы ведут со счетом 1:0.

18:30. Матч между «Спартаком» и ЦСКА стал юбилейным для голкипера гостей Игоря Акинфеева. Это его 500-й матч за команду во всех турнирах. 

18:19. На 19-й минуте матча счет открыл ДЕНИС ГЛУШАКОВ! 

18:05.

18:00. Уходим в трансляцию и болеем за своих: кто за «Спартак», кто за ЦСКА? Текстовый онлайн ЗДЕСЬ

17:55. Всё готово к суперматчу!

17:50. Перекупщики продают билеты на матч «Спартак» – ЦСКА за цену от 2000 рублей. Не без них.

17:45. Все в ожидании...

17:40. Экс-полузащитник «Спартака» Ибсон вспомнил, как забивал ЦСКА, и заявил, что отметит титул, если красно-белые станут чемпионами. 

Ибсон: «Спартаку» давно пора брать титул

Ибсон: «Спартаку» давно пора брать титул

17:30. Даже министр спорта России Павел Колобков поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби.

– Хотелось бы, чтобы, несмотря на погоду, спортсмены показали высокий класс игры. Ведь в таких встречах и рождаются будущие звезды. 

17:25. Один из главных болельщиков «Спартака» волейболист Алексей Спиридонов на месте.

Вперёд родной 🔴⚪️💪🏿

Фото опубликовано Alexey Spiridonov🔝 (@spirik15)

17:20. «Каррера должен доказать. Слуцкий – выбрать путь». Наш обозреватель Юрий Цыбанев – о тренерских акцентах дерби. (читать здесь)

17:10. Наш фотограф Дарья Исаева уже на подходах к стадиону. Будем ждать крутых кадров!

17:00. Перед игрой комментаторы «Матч ТВ» Денис Казанский, Роман Гутцайт и Михаил Моссаковский, которые будут вести репортаж с матча, ответили на вопросы «Советского спорта». (читать здесь)

16:50. Вы уже поучаствовали?

Что ты знаешь о главном московском дерби? Тест от «Советского спорта»

Что ты знаешь о главном московском дерби?
Тест от «Советского спорта»

16:45. Известный футбольный эксперт Александр Бубнов ставит на красно-белых: «Спартак» – фаворит, ставлю на счет 2:1». 

16:35. А вот и стартовый состав армейцев: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Березуцкий В., Фернандес, Вернблум, Головин, Тошич, Миланов, Ионов, Траоре. 

16:30. Итоги нашего опроса, в котором приняли участие почти 17 тысяч человек!

16:20. «Выиграть в дерби – это... как забор перепрыгнуть». Почему шансы на победу у красно-белых на этот раз предпочтительнее? В чем Зе Луиш эффективнее Траоре? На эти и другие вопросы перед знаковым столичным дерби отвечает наш эксперт Евгений Ловчев. (читать здесь)

16:15. Бывший голкипер красно-белых Войцех Ковалевски спешит на дерби.

16:10.  В каких формах будут играть соперники? Ответ ниже.

16:05. Стал известен стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Ананидзе, Зе Луиш. 

16:00. «Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого». Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями перед матчем. (читать здесь)

15:50. Обслуживать встречу будет москвич Алексей Николаев, который временно возглавил судейский корпус. Всего он работал на 23 матчах «Спартака», в которых красно-белые добились 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений. Игры ЦСКА Николаев обслуживал 24 раза. В них армейцы одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. 

15:40. Матч будет показан на федеральном канале «Матч ТВ». Прямая трансляция встречи начнется в 17:45 мск. Сам матч начнется в 18.00. 

15:30. Для начала давайте вспомним главные факты противостояний.

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