«Акинфеев пустил и это пока решает исход». Самые горячие твиты по дерби
В эти минуты на «Открытие Арене» проходит матч 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. «Советский спорт» собирает самые интересные твиты по дерби.
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Сегодня для "Спартака" своего рода полуфинал. Победа ещё не даст ощущения близости титула, но оно может стать ближе...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 29 октября 2016 г.
Вот еще pic.twitter.com/moP2QA029V— Артем Терентьев (@TemaNegr) 29 октября 2016 г.
Зажигай pic.twitter.com/Ce9Z50vZVu— Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 29 октября 2016 г.
Спартак Вперёд!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️— Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 29 октября 2016 г.
#СпартакЦСКА pic.twitter.com/g6g76UvIdK— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 октября 2016 г.
Сергей Белоголовцев пришел на дерби. Назло рекордам! pic.twitter.com/f9e49SrhhU— Артем Локалов (@lokalov) 29 октября 2016 г.
Наверное, так удобнее смотреть футболhttps://t.co/lZkMnWJDYE— Артем Терентьев (@TemaNegr) 29 октября 2016 г.
Вот же Дениска пристрелялся. Лучший! #spartak— Vitaliy Fomin (@footba11master) 29 октября 2016 г.
Даааааааааааааа— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 29 октября 2016 г.
Вратарский гол. Акинфеевский. На все 100%. Но и Глушаков молодцом - газон мокрый, надо бить, отскок не просчитать никак.— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 29 октября 2016 г.
Пока памятник братьям Старостиным двигается лучше чем ребята из ЦСКА #СпартакЦСКА— GRISHA (@GrishkaUrgant) 29 октября 2016 г.
Каааааак с таким ростом ни одну верховую борьбу не выиграть? Траоре проснись 😤😤😤как ни когда твоя помощь сегодня нужна 😡😡😡— Орещук Роман (@papanin02) 29 октября 2016 г.
А как вообще можно было карточку Тошичу карточку не показать? Человек умышленно прыгнул сзади в ноги без шансов достать мяч— Никита Белоголовцев (@belogolovcev) 29 октября 2016 г.
Футбол жаркий, но довольно тупой.— Евгений Дзичковский (@dzichEV) 29 октября 2016 г.
До значимости матча сама игра не дотягивает. По качеству футбола. Нет уверенности ни у кого. Нет быстрых атак. Катание мяча— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 29 октября 2016 г.
Спартак катает мяч лучше, потому что впереди лучше люди цепляются - Промес прежде всего. Траоре плохо цепляется— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 29 октября 2016 г.
ЦСКа надо играть быстрее. Один момент за тайм для чемпионов - слишком мало. По голу - Акинфеев пустил. Мяч в руки летел— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 29 октября 2016 г.
Не надо по голу придумывать про скользкое поле и мяч. Акинфеев пустил и это пока решает исход. Давно таких ошибок у него не видел— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 29 октября 2016 г.
Ковалевски на месте, начинаем pic.twitter.com/XM3dWmACiX— Артем Терентьев (@TemaNegr) 29 октября 2016 г.