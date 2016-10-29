Настрой на Лигу чемпионов. Как «Ростов» вновь проиграл в гостях
«Советский спорт» рассказывает о матче «Амкар» – «Ростов», который завершился минимальной победой пермяков.
ПОЛКОВОДЕЦ ГАДЖИЕВ
Нынешний сезон один из лучших в истории «Амкара». Пермская команда закрепилась в лидирующей группе и пока что всерьез претендует на место в еврокубках.
Один из творцов успеха – Гаджи Гаджиев. За день до матча с «Ростовом» главному тренеру клуба исполнился 71 год. По такому случаю футболисты преподнесли ему подарок – красочное издание книги «Великие полководцы. Афоризмы, притчи, легенды».
Намек понятен. Нынешний «Амкар» – во многом построен именно Гаджиевым. Речь идет об игровой модели. Сначала опытный специалист спас пермяков от вылета, в прошлом сезоне клуб поднялся в середину таблицы, а в этом – дает бой лидерам премьер-лиги.
Интересно, что работники клуба не считают, что «Амкар» – именно клуб Гаджиева.
– Гаджи Муслимович – многое дает нашей команде, но нынешний успех – это стечение обстоятельств, которое совпало с прогрессом отдельных футболистов и сильной селекцией летом, – поделился своим мнением один из источников в клубе
Все хорошо в «Амкаре» и с финансами. Да, зарплаты скромные, но на карточку деньги сотрудникам и футболистам приходят практически в срок. К тому же обычным офисным работникам с недавних спор стали платить премиальные за положительные результаты главной команды – 5 тысяч рублей за победу, 2.5 за ничью.
ВЫБОР «РОСТОВА»
По всей Перми развешаны плакаты, которые приглашали местных болельщиков на Лигу чемпионов. 12 октября в гости к местной команде приезжал сам «Манчестер Сити»! Правда играл с «горожанами» не «Амкар». Женская «Звезда-2005» «крушит» всех подряд в чемпионате России, но англичанам девушки уступили - 0:4.
На этом Лига чемпионов из города окончательно не уехала. На берега Камы прилетел «Ростов», которому во вторник играть в Мадриде с «Атлетико». В Пермь желто-синие привезли практически резервный состав. Дома остались Джанаев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин и Полоз, а также тренер по физической подготовке и доктор команды.
Костяк не получил никаких выходных, а вовсю готовится к еврокубковому матчу. Видимо, ростовчане бросили все силы на Лигу чемпионов. В команде надеются на попадание хотя бы в весеннюю часть Лиги Европы.
КАПИТАН ГРАНАТ
«Амкар» среди лидеров, да и соперник серьезный, а на трибунах пустота. К началу матча набралось чуть больше пяти тысяч. При этом цены на билеты минимальные. На центральную трибуну можно попасть за 300 рублей.
Из «железной» основы в составе «Ростова» только Мевля, Гранат в роли капитана и Азмун. Остальные – первые на подхвате. Иранец, в нападении старался, но запомнился только лишь ударом головой и открываниями, которых не заметили партнеры.
В первом тайме гости выглядели интереснее, хорошо контролировали мяч, но забил «Амкар». Хороший удар головой удался Костюкову.
После перерыва на поле появились быстрый Думбия, дебютанты Ярошенко и Скопинцев, но «Ростов» так и не смог отыграться. Не помогла даже активность защитника Терентьева, который в конце матча стал играть в нападении.
Желто-синие вновь проиграли в гостях, но впереди главные игры в Лиге чемпионов.
Матч
Голы
Костюков 44 (1:0).
Состав
Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Гол, Баланович (Йовичич, 72), Комолов, Костюков (Салугин, 89), Гиголаев (Идову, 63), Бодул
Ростов: Медведев, Терентьев (Скопинцев, 87), Гуйе, Гранат, Эззатоллахи, Препелицэ, Байрамян, Григорьев (Ярошенко, 77), Мевля, Киреев, Азмун (Думбия, 63)
Предупреждения:
Конде, 56; Баланович, 62 - Эззатоллахи, 40; Байрамян, 53; Киреев, 75
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
29 октября 15:30, Звезда, Текстовая трансляция