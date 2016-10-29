Настрой на Лигу чемпионов. Как «Ростов» вновь проиграл в гостях

«Советский спорт» рассказывает о матче «Амкар» – «Ростов», который завершился минимальной победой пермяков.

ПОЛКОВОДЕЦ ГАДЖИЕВ

Нынешний сезон один из лучших в истории «Амкара». Пермская команда закрепилась в лидирующей группе и пока что всерьез претендует на место в еврокубках.

Один из творцов успеха – Гаджи Гаджиев. За день до матча с «Ростовом» главному тренеру клуба исполнился 71 год. По такому случаю футболисты преподнесли ему подарок – красочное издание книги «Великие полководцы. Афоризмы, притчи, легенды».

Намек понятен. Нынешний «Амкар» – во многом построен именно Гаджиевым. Речь идет об игровой модели. Сначала опытный специалист спас пермяков от вылета, в прошлом сезоне клуб поднялся в середину таблицы, а в этом – дает бой лидерам премьер-лиги.

Интересно, что работники клуба не считают, что «Амкар» – именно клуб Гаджиева.

– Гаджи Муслимович – многое дает нашей команде, но нынешний успех – это стечение обстоятельств, которое совпало с прогрессом отдельных футболистов и сильной селекцией летом, – поделился своим мнением один из источников в клубе

Все хорошо в «Амкаре» и с финансами. Да, зарплаты скромные, но на карточку деньги сотрудникам и футболистам приходят практически в срок. К тому же обычным офисным работникам с недавних спор стали платить премиальные за положительные результаты главной команды – 5 тысяч рублей за победу, 2.5 за ничью.

ВЫБОР «РОСТОВА»

По всей Перми развешаны плакаты, которые приглашали местных болельщиков на Лигу чемпионов. 12 октября в гости к местной команде приезжал сам «Манчестер Сити»! Правда играл с «горожанами» не «Амкар». Женская «Звезда-2005» «крушит» всех подряд в чемпионате России, но англичанам девушки уступили - 0:4.

На этом Лига чемпионов из города окончательно не уехала. На берега Камы прилетел «Ростов», которому во вторник играть в Мадриде с «Атлетико». В Пермь желто-синие привезли практически резервный состав. Дома остались Джанаев, Навас, Кудряшов, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин и Полоз, а также тренер по физической подготовке и доктор команды.

Костяк не получил никаких выходных, а вовсю готовится к еврокубковому матчу. Видимо, ростовчане бросили все силы на Лигу чемпионов. В команде надеются на попадание хотя бы в весеннюю часть Лиги Европы.

КАПИТАН ГРАНАТ

«Амкар» среди лидеров, да и соперник серьезный, а на трибунах пустота. К началу матча набралось чуть больше пяти тысяч. При этом цены на билеты минимальные. На центральную трибуну можно попасть за 300 рублей.

Из «железной» основы в составе «Ростова» только Мевля, Гранат в роли капитана и Азмун. Остальные – первые на подхвате. Иранец, в нападении старался, но запомнился только лишь ударом головой и открываниями, которых не заметили партнеры.

В первом тайме гости выглядели интереснее, хорошо контролировали мяч, но забил «Амкар». Хороший удар головой удался Костюкову.

После перерыва на поле появились быстрый Думбия, дебютанты Ярошенко и Скопинцев, но «Ростов» так и не смог отыграться. Не помогла даже активность защитника Терентьева, который в конце матча стал играть в нападении.

Желто-синие вновь проиграли в гостях, но впереди главные игры в Лиге чемпионов.