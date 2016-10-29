«СКА-Нефтяник» выиграл Кубок России!

В финале Кубка страны по хоккею с мячом хабаровский клуб разгромил действующего чемпиона России «Енисей».

За час до матча рядом с кассами стоит кучка болельщиков в фуфайках желто-черного цвета. Среди них – дети, женщины и человек с барабаном. Над группой реет флаг «СКА-Нефтяника». Неужели прилетели за 7000 км, чтобы поддержать любимый клуб?

- Нет, - улыбается Борис. – Мы давно местные. Живем в Москве и Подмосковье. Также наши друзья приехали из Нижнего Новгорода и Питера. Когда еще увидишь финал Кубка с участием любимой с детства команды?

- Как сыграют?

- Надеюсь на победу. Как отметим? Определимся!

Эта кучка под барабанную дробь будет поддерживать дальневосточнико в весь матч, выкрикивая кричалки и воспевая «СКА-Нефтяник».

Поклонников «Енисея значительно меньше. И разбросаны они по разным секторам. Поэтому звуковой поддержки у чемпиона просто нет. Среди болельщиков в красных шарфах мелькает знакомое лицо – главный тренер красноярцев Сергей Ломанов отправился на трибуну, чтобы видеть всю картину матча. Так в 80-е поступал великий футбольный тренер Константин Бесков. А непосредственно игрой красноярской команды руководят Иван Максимов и Евгений Хвалько.

Болельщики подходят к Ломанову, благодарят за прошлый сезон. В этом «Енисею» хвастаться нечем: выход в четвертьфинал Кубка мира и поражение там от «СКА-Нефтяника» (1:5) – сомнительное достижение.

Может быть в финале Кубка России получится взять реванш? Таким вопросом можно было задаваться лишь до 34-й минуты матча. За это время хабаровчане накидали сопернику четыре безответных мяча. «Черные дьяволы» рвут оборону красных в клочья. У дальневосточнико в проходят атаки и по центру, и по флангам. Игроки «Енисея» после каждого гола пуляют мячи подальше, но фарт не приходит. А вратарь «СКА-Нефтяника» Виктор Яшин охрип, выкрикивая одну фразу: «Не останавливаемся! « Хочет, видимо, остаться «сухим».

В перерыве Ломанов идет в раздевалку. Но визит главного помогает мало. И во втором тайме на поле одна команда. Расстроенным может быть только Яшин. Его на 78-й минуте огорчил Владислав Тарасов. Случилось это при счете 0:7.

- Почему вы не улыбаетесь, - спрашиваю наставника победителей Михаила Юрьева.

- Я даже после больших побед, таких, как чемпионат мира, до потолка не прыгаю. А за ребят я рад. Думаю, мы сегодня были сильнее.

- Не боялись, что хоккеистов «накроет» акклиматизация?

- Боялись. Как раз финал игрался на четвертый день после нашего прилета в Москву. Но все обошлось. Мы подсели только в конце матча, когда исход был ясен.

Игроки поочередно подъезжают к своим болельщикам, вскидывая кубок над головой. Шведы Сэфстрем и Фагерстрем делают это с длиннющей паузой и как-то особо элегантно. Вот, что значит опыт!

Павел Рязанцев, держа Кубок в одной могучей ручище, умудряется сфотографировать ся сразу со всеми болельщиками. Поклонники команды просят у него подержать Кубок. «А не унесете?» - смеется форвард и передает хрустальную чашу на трибуну. Болельщики кубок держат очень осторожно и за 30 секунд с ним успевают сфотографировать ся человек 30.

- А шампанское-то в раздевалке есть? – вопрос одному из руководителей «СКА-Нефтяника» Андрею Черенцову. Мимо нас шумно проходят победители.

- Нет, гонцы в пробках застряли.

- Что ж вы их так поздно отправили? Можно было в перерыве посылать.

- Нет, мы же все суеверные. Поверили в победу только при счете 7:0.

Пару мину спустя игристое доставляют в СК «Крылатское» и Кубок им быстро заполняется. Первый глоток – тренерам, а потом – по кругу. Ликуй, Хабаровск! Кубок твой!

«Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - 1:7 (0:5)

Голы: Тарасов, 78 - Сэфстрем, 13, 32; Шевцов, 16; Фагерстрем, 34; Антипов, 42; Потемин, 49; Ишкельдин, 76





