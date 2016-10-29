Бедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубом

Команда из Хельсинки сыграла за сутки два матча. Причем, в разных городах – Москве и Ярославле! Финны уступили с общим счетом 1:7.

Глядя на злоключения финского клуба в конце октября мне прямо захотелось вздохнуть вслед за печально известным принцем датским Гамлетом. Бедный Йокер…

Нет, понятно, что у всех наших клубах тяжелый календарь. Я в своих предыдущих заметках уже удивлялся тому, что команды играют каждый день. Особенно, когда это стыки уровня «Авангард» - «Магнитка». Но тут хотя бы соперники играют в одном городе, на одной арене.

А тут…

Я же сам вчера вечером был на поединке московского «Динамо» с «Йокеритом» в Москве. Это была боевая, очень энергозатратная игра. С достаточно высокими скоростями, силовыми приемами и постоянными стычками у ворот.

А сегодня финский клуб уже вышел на лед в Ярославле.

Как такое вообще возможно?! Кто составил такой календарь?!! Я просто поражаюсь спокойствию и невозмутимости тренеров «Йокерита». Мало того, что два матча надо сыграть за одни сутки. Так еще и в разных городах России!

Пусть от Москвы до Ярославля не так уж далеко. 270 километров, если верить навигатору. И если повезет не застрять в пробке, то можно доехать от одного дворца до другого часов за пять.

Но все равно!

Поединок с «Динамо» на «ВТБ Арене» финны закончили около 22.00 в пятницу.

А на стартовое вбрасывание в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» вышли в 17.00 в субботу.

Между этими двумя событиями прошло 19 часов.

И за это время надо прийти в себя после матча. Помыться, переодеться, подлечить болячки…

В конце концов загрузить форму. А неплохо бы ее еще и где-то просушить.

Элементарно поужинать, а потом еще на следующий день позавтракать и пообедать.

Добраться от Москвы до Ярославля.

Приехать на арену за пару часов до матча, чтобы обжиться в раздевалке, размяться, провести раскатку (надеюсь, что утреннюю разминку на льду у команды отменили).

Уже времени хватает со скрипом.

Ах да, совсем забыл – неплохо бы еще и поспать после (или уже перед?) матчем. Или на это есть четыре часа в автобусе?

Оба этих матча «Йокерит» проиграл. Причем, в поединке с «Локомотивом» финны держались наравне с ярославцами два периода. А вот в третьем пропустили три шайбы. И я не удивлен. Потому что команда элементарно подсела. Игроки ведь не роботы. Им для качественной игры нужен отдых.

Искренне не понимаю – как так вышло? И главное – зачем, во им чего? Ведь понятно, что из-за этого супермарафона по маршруту Москва – Ярославль, соперники были далеко не в равных условиях. Это даже и болельщики железнодорожников наверняка понимают.

Чего ждать дальше?

Так скоро дойдем до того, что один матч будем назначать команде в Загребе, а следующий, на завтра – в Шанхае.

А спать когда?

А спать в самолете. Или во время игры – в третьем периоде…