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ЗЕбивака! «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Зе Луиша

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
ЗЕбивака! «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Зе Луиша
Источник: Associated Press

«Советский спорт» рассказывает о столичном дерби, в котором «Спартак» обыграл» ЦСКА. 

ТОМИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ

Этот текст надо было передать в редакцию одновременно с финальным свистком. Обычно в таких случаях половина заметки пишется до матча, чтобы можно было спокойно и вдумчиво посмотреть первый тайм, поработать в перерыве и оставшуюся часть текста дописывать в тайме втором, разрываясь между монитором ноутбука и картинкой с поля.

Однако в этот раз писать до матча было уже нечего. За предыдущие несколько дней в прессе и на болельщицких форумах все было сотни раз жевано-пережевано: проблемы с составом, травмы, требования отставки Леонида Слуцкого и хитрая сделка от Массимо Карреры – готов 29 октября проиграть дерби, но выиграть чемпионат России. На моей памяти это был самый мощный разогрев матча «Спартак» – ЦСКА.

Стартовые составы не удивили – еще в среду в Тарасовке на дне открытых дверей для журналистов Денис Глушаков, Зе Луиш и Куинси Промес не производили впечатление безнадежно травмированных. Так и оказалось – все трое вышли на поле с первых минут.

У ЦСКА отсутствовал заболевший Астемир Гордюшенко, а травмированный Бибрас Натхо остался в запасе.

Валерий Рейнгольд: Что было бы, если ЦСКА забил при счете 1:0?

СОЧИНЯЛИ НЕ ОЧЕНЬ

В первые минуты так получилось, что мяч оказался у «Спартака». Что с ним делать, когда ЦСКА всей командой толково обороняется? Вот и красно-белые не знали. Ну, скинул разок Зе Луиш Промесу, ну ударил тот с угла штрафной площади, вот и все.

Поняв, что войти во вратарскую с мячом не дадут, Глушаков пробил издали, метров с 25 – мяч прямо перед Игорем Акинфеевым ударился о газон и залетел в ворота – 1:0! Вратарь ЦСКА сыграл неловко, пытался отбить мяч как-то по-волейбольному – сложенными лодочкой ладонями.  

После гола команды поменялись ролями – теперь уже ЦСКА большую часть времени проводил в позиционном нападении. Атаки сочинялись с трудом – не было на поле главных придумщиков Еременко и Дзагоева. А то, что сочинялось, высокой литературой назвать было нельзя, так, графомания. «Спартак» ее грамотно читал, всегда зная наперед, что будет на следующей странице.    

И придумывал за армейцев сам, разыгрывая мяч у своей штрафной и теряя его под прессингом. Самое интересное ЦСКА сочинил в последнюю минуту тайма. Таски не справился с Траоре, тот пробил с близкого расстояния, но спас Артем Ребров, и тут же спас еще. Один голкипер выручил, другой ошибся, отсюда и разница в счете не табло.

Best of ЗЕ Best. Самые горячие твиты по дерби

А КТО ОБЕЩАЛ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ?

Давайте начистоту – в первом тайме класс игры был невысоким. Напряжения с избытком, а вот классного футбола мало. Если бы не дерби и не форма команд, сказал бы, что играли «Амкар» с «Ростовом». Очень не хватало скорости - как пошутил один болельщик, памятник братьям Старостиным за воротами двигается лучше, чем игроки ЦСКА на поле.

С другой стороны, а кто обещал нам красивый футбол? Не было к нему предпосылок, обе команды последние матчи выигрывали еле-еле, на классе и на везении.

Мечталось – во втором тайме ЦСКА пойдет вперед и игра раскроется. Опасаться армейцам в этом случае особо нечего, спартаковцы в последних матчах запороли большое количество перспективных контратак.

Первую несвоевременным пасом на Глушакова запорол Джано. Вторую завозившись с мячом, испортил Промес. Дальше считать было нечего – поле заволокло дымом от файеров, судья Алексей Николаев сделал паузу, чтобы на стадионе «распогодилось».

Через пару минут  рефери вновь разрешил футбол, который стал очень похож на старый добрый мультик «Ежик в тумане». Из облака дыма выскочил Глушаков, отдал классный пас на Зе Луиша и тот переиграл Акинфеева – 2:0.

ЦСКА рванул вперед, футбол пошел веселый, почти дворовый.  В этом карнавале высоко взлетел Страндберг и головой воткнул мяч в ворота – 2:1. И еще раз вылетел, причем вместе с мячом, но круглый достался Реброву. А потом победный танец станцевал Зе Луиш – 3:1.

«Спартак» впервые обыгрывает ЦСКА на «Открытие Арене».

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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