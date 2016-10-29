Дух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке табло
Резервному арбитру матча «Тоттенхэм» – «Лестер» пришлось воспользоваться старым способом показа замен – обычными карточками с номерами.
Резервного арбитра этого матча зовут Грэм Скотт. По ходу второго тайма у него сломалось табло, на котором выводятся номера замененного и вышедшего на поле игрока. Проблему решили просто: Скотт показывал номера карточками с напечатанными цифрами: черным по желтому.
Именно так он указал Деле Алли, что ему нужно замениться на Жоржа-Кевина Нкуду, а Виктору Ваньяме, с чьей ошибки и пошла голевая атака «Лестера», – на Харри Уинкса.
Таким же способом Скотт показал количество добавленных ко второму тайму минут.
Матч завершился вничью – 1:1. «Шпоры» превзошли соперников по ударам и созданным моментам, но их единственный гол с пенальти забил Винсент Янссен. «Лестер» отыгрался сразу после перерыва: с передачи Джейми Варди мяч в пустые ворота добил Ахмед Муса. Для экс-армейца это второй гол в АПЛ.
Матч
Тоттенхэм - Лестер Сити - 1:1 (1:0)
Голы
Янссен 44 (1:0 - пен.). Муса 48 (1:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Вертонген, Уокер, Алли (Нкуду, 83), Дайер, Эриксен, Ваньяма (Уинкс, 87), Дембеле, Янссен, Сон Хын Мин
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Хут, Симпсон, Морган, Дринкуотер, Кинг, Марез (Олбрайтон, 72), Муса (Шлупп, 68), Окадзаки (Ульоа, 78), Варди
Предупреждения:
Роуз, 37; Сон Хын Мин, 41; Ваньяма, 67 - Марез, 54; Муса, 63; Варди, 65; Симпсон, 88
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция