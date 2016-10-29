Дух старой школы. Как в АПЛ желтые карточки с номерами спасли при поломке табло

Резервному арбитру матча «Тоттенхэм» – «Лестер» пришлось воспользоваться старым способом показа замен – обычными карточками с номерами.

Резервного арбитра этого матча зовут Грэм Скотт. По ходу второго тайма у него сломалось табло, на котором выводятся номера замененного и вышедшего на поле игрока. Проблему решили просто: Скотт показывал номера карточками с напечатанными цифрами: черным по желтому.

Именно так он указал Деле Алли, что ему нужно замениться на Жоржа-Кевина Нкуду, а Виктору Ваньяме, с чьей ошибки и пошла голевая атака «Лестера», – на Харри Уинкса.

Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 1»

Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 1»

Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 1»

Таким же способом Скотт показал количество добавленных ко второму тайму минут.

Скриншот с трансляции на канале «Матч! Футбол 1»

Матч завершился вничью – 1:1. «Шпоры» превзошли соперников по ударам и созданным моментам, но их единственный гол с пенальти забил Винсент Янссен. «Лестер» отыгрался сразу после перерыва: с передачи Джейми Варди мяч в пустые ворота добил Ахмед Муса. Для экс-армейца это второй гол в АПЛ.