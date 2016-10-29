Валерий Рейнгольд: Что было бы, если ЦСКА забил при счете 1:0?

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

– Давайте признаем, что ЦСКА объективно уже не та команда, которую мы себе представляем. У нее целый комплекс проблем. От травмированных игроков до тех, кто выходит на поле и не соответствует уровню клуба, как Георги Миланов и Ласина Траоре. Есть Зоран Тошич, который сильно сдал и еще возрастная оборона, которая не успевает за нападающими.

В результате полное преимущество «Спартака» по всем статьям. Только нужно использовать свои моменты. ЦСКА позволял играть и сам выглядит неважно. Весь центр поля полностью остался за «Спартаком», за исключением последних минут первого тайма. И общий фон самой игры мне понравился. В таких матчах не до игры. Главное счет. На него и играли.

От ЦСКА сложно что-то ждать. Удачи когда-то проходят и начинаются проблемы. Наложилось все, проблемы с игрой, составом и болельщиками. Но я уверен, кризис ЦСКА не затянется на десятилетие, как у «Спартака».

– Сколько неприятный минут вы пережили после гола Карлоса Страндберга?

– Был такой момент. Знал, что «Спартак» может себе привезти. в пропущенном мяче виновата вся цепочка от Дмитрия Комбарова до Артема Реброва. Хорошо, что этот гол бы забит при счете 2:0, а не 1:0.

– Что пытался сделать Игорь Акинфеев в эпизоде, когда был забит первый гол?

– Не хочу обижать человека, но это пенка. Я сам встану на ворота и такой мяч не пропущу. Тем более в такой игре, где такой эпизод может решить все. Акинфеев был не готов к приему мяча. Выключился из игры. Мяч шел практически к нему. Нужно было лишь вытянуть руки и направить его в сторону углового флага. Стопроцентная пенка.

ЗЕбивака! «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Зе Луиша

В поражении ЦСКА виноват Акинфеев. Но в футбольном мире ни один игрок не обвинит вратарь. Вратарь – особенная фигура. Полевой игрок может ошибаться много и ничего страшного. Любая ошибка вратарь становится результативной.

– Как вам игра спартаковских футболистов, чье участие было под вопросом?

– Я много раз говорил, Денис Глушаков - лучший опорный хав России. Помимо ломовой работы он еще и мячи забивает. И это не единственный удар Глушакова в игре. Сделал все по мастерски. Сыграл на высоком уровне. И какой он отдал пас на Зе Луиша!

– Квинси Промес и Зе Луиш из игры не выпадали?

– Выпадали, но я от них многого и не ожидал. Но такие фамилии на поле нужны – футболисты ЦСКА будут побаиваться. Им не хватало игрового тонуса. Они больше лечились, чем тренировались. Не хватает свежести. Но во втором тайме Зе Луиш все стремительно наверстал. Не зря же я его постоянно хвалю. У него потрясающий потенциал. Как он усадил на пятую точку Василия Березуцкого! Сравните его с игрой Траоре.



Зе Луиш дал понять, что он сильнейший центральный нападающий в России. Попробуйте возразить - нечем.



– Ощущалось ли отсутствие Сальваторе Боккетти в обороне «Спартака»?

– Все нормально. Только неразбериха была в конце первого тайма. Много раз невпопад играл Андрей Ещенко. Я очень внимательно за ним слежу. Он раза три отдал мяч чужому на старте матча. И еще кашу заварил в конце тайма. Его фланг меня беспокоил. Часто терял позицию и концентрацию.

– ЦСКА с таким набором футболистов мог сыграть лучше?

– Нет.

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– Значит, они показали свой максимум?

– Да. Куда не ходи, а мастера нужны. ЦСКА проиграл центр поля. Сценарий игры такой же, как с «Локомотивом». Ребята старались, но «подсластил» пилюлю Акинфеев. Может, не пропусти он и этого разговора не было. Но в результате 0:1, пенка. И помочь некому. Нет лидера на поле. Жалко, что ЦСКА лишился Алана Дзагоева и Романа Еременко.

– За счет чего ЦСКА мог изменить игру в этом матче?

– За счет рвения, самоотдачи и воли случай. Вдруг подфартит: отскок, стандарт или другой случайный момент. «Спартак» и сам мог привезти. Я смотрел футбол и нервы у меня пошаливали, несмотря на то, что ЦСКА воротам не угрожал.

– Глобальные выводы по игре сделать можно?

– «Спартак» включился в борьбу за золотые медали. Я уже много раз об этом говорил. Команда на правильном пути. У «Спартака» хороший тренер с правильными амбициями и навыками. Аплодирую всей команде и тренерскому штабу.

– А ЦСКА?

– Семь очков отрыв небольшой, но у команды нет состава. У команды нет потенциала для борьбы за первое место. ЦСКА переболеет, но им надо искать новых футболистов в зимнем перерыве. Нет двух игроков, значит надо играть тем, что есть. Это показал «Спартак» в матче с «Уралом». Не сомневаюсь, что если бы играл сегодня Лоренсо Мельгарехо, и он бы забил.