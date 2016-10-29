И что такое рыцарь без удачи? Василий Уткин – об эмоциях субботнего дерби

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – об эмоциях субботнего дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

ГОЛ БЕЗ МОМЕНТА

Правда момента и что еще важнее – правда эмоции в этом матче были выше любой, самой продуманной стратегии. Жизнь большого московского дерби напоминала жизнь беспечного красавца, от которого требуется только проснуться, а дальше Бог даст день, день даст пищу и приключения придут сами собой.

Посмотрите сами: все послематчевые слова - сквозь призму эмоций. Реальный вес любых оценок проверяется, если посмотреть на них с другой стороны; я под впечатлением высказываний Валерия Газзаева, который в эфире МатчТВ говорил о безысходности армейской игры и удали «Спартака», том удовольствии, которое сами игроки испытывают от того, что делают.

Что сказать? Это верно. Невозможно спорить с тем, что лучше играть важный матч на своем стадионе, да еще переполненном, и главное – практически на всем его протяжении ведя в счете. Вы станете спорить? Я - нет. Но я не выдающийся тренер и не могу совсем уж никак не обосновывать свою точку зрения, а потому все-таки попробую зайти с другой стороны.

А что было бы, если бы сюжет развивался иначе?

Сейчас это трудно себе помыслить. Но давайте попробуем! Ведь свой первый гол спартаковцы забили, если придерживаться расхожей терминологии, «без момента». Если бы в той ситуации Глушаков вообще не пробил, никто бы не посчитал, что он упустил голевую возможность. Не попади Денис в ворота, это не заслуживало бы осуждения, и даже его почти идеальный удар, с отскоком от земли, увенчавший дерзкое решение пробить, вполне мог быть отражен вратарем класса Акинфеева. Вся роскошь этого момента в том, что его просто могло не быть. Вся роскошь гола – в том, что он был дерзко задуман и породил растерянность. Глушаков, кстати, еще дважды в матче бил так же – смещаясь из центра вправо, двигая мяч под правую ногу; а вдруг?

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

ЛИДЕРЫ НЕ В АТАКЕ

Нет, данным моментом игра не была предрешена. Но трезвый взгляд на первый гол позволяет нам провести простое логическое упражнение: вычесть из нашего впечатления ту самую спартаковскую эмоцию, когда можно играть по счету, когда уверен, что все получается – даже если получается отнюдь не все.

И все выходит не так уж и очевидно.

Игра что «Спартака», что ЦСКА опирается в основном на своих лидеров. Если попытаться описать тактику «Спартака» – не сегодня, а вообще – одной фразой, придется сказать: задача всей команды – оставить Промеса один в один с игроком соперника и желательно на скорости.

Это не все, но это самое главное. Дальше у Спартака может сразу получиться гол, может не сразу, если Промес находит следующего партнера, а еще в поисках такого момента, если никто не выпадает из общей работы, глядишь, и другому шанс представится.

Лидеры же ЦСКА – не игроки атаки. «Спартак» голами прорывает – ЦСКА голы копит. Армейцы начали раскручиваться к перерыву, волнами катились все ближе и ближе; атакам не хватало остроты – но и «Спартак» забил без момента! Счет ударов в створ к перерыву был 2:1 в армейскую пользу, все это снова позволяет нам понять, что произойдет с нашим впечатлением от игры, если отчеркнуть эмоции. Вы спросите – а зачем это делать? Да любая задача со многими неизвестными только так и решается.

Устояв в последние минуты первого тайма, спартаковцы получили возможность в перерыве отдохнуть, а не мучительно думать, как снова завоевать преимущество. Они получили пространство для атакующих действий - на самом деле «Спартак» точно так же, как и ЦСКА, лучше действует от обороны и без мяча. Второй гол «Спартака» – иллюстрация простейшего тактического упражнения; его можно показывать в футбольной школе, чтобы объяснить, в чем системная проблема игры «в линию» в защите. А именно: если у игрока соперника в непосредственной близости от ворот есть время и пространство спокойно отдать пас, он легко вложит мяч партнеру либо в прорыв, либо забросив его за спину оборонцам. Глушаков стоял с мячом секунды четыре, наверное, ожидая ускорения Зе Луиша; дальше мы видели иллюстрацию выражения «дело техники».

Best of ЗЕ Best. Самые горячие твиты по дерби

ДЮМА ИНТЕРЕСНЕЕ ГЕРЦЕНА

Вольготно играть по счету, если двое из твоих лидеров – игроки атаки, а третий ловит дикий кураж. Но козыри ЦСКА, в том числе чреватые голами – они принципиально иные. Игроков прорыва у армейцев сегодня нет. Стабильный расчет они могут строить только на стандартах, когда пойдут вперед Игнашевич, Березуцкий, Вернблум. И они ходили. И это было опасно. Трижды мы видели явно заготовленный заранее розыгрыш с подачей мяча в ближний сектор, где Игнашевич выигрывал касание и поднимал мяч снова, и уже в районе дальней штанги летел замыкать Березуцкий.

Но когда все ключевые фигуры твоей обороны постоянно бегают на стандарты, ты уязвим для контратаки. Так получилось в матче со «Спартаком». А если они вообще туда не бегают, то получается как с «Монако»: давление сильного соперника рано или поздно приводит к неизбежному.

Просто дополните список вечных вопросов. Не находитесь в плену русской классики; «Кто виноват» и «Что делать?» - это, кстати, два очень посредственных романа, которые никто вне школьной программы не станет перечитывать. Вечных вопросов значительно больше, а куда интереснее читать, например, Дюма. Что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи?

Ну да, это не совсем Дюма, конечно, это Юрий Ряшенцев, автор песни из фильма, но мало ли мы великих историй знаем в пересказе? Да и не самое ли нам памятное в истории про трех мушкетеров, что напето голосом Боярского?..

«Спартак» триумфатор, но пройдет неделя – и его снова будет ждать кто-то более прозаический на своем неуютном поле где-нибудь в снегу. ЦСКА отстает – но правда чемпионата в том, что никто не пройдет турнир без вот такого кризиса. Что было бы сегодня с красно-белыми, если бы не поправились Промес и Зе Луиш? А ведь это было вполне возможно. А что происходит с «Зенитом»? Разве не убедились мы за последние несколько дней, что там не все безоблачно, и первая волна восторженной новой игры иссякла, пока не став системой, классом, и спад вполне возможен, даже если не наступит прямо сейчас?

Тот, кто весной станет первым в этой гонке, сорвет голос, потеряет кошелек, ударит на радостях машину и все равно проснется счастливым. Потому и торжествуют так сегодня спартаковцы, что прекрасно знают – все могло пойти по-другому. Да только об этом и думали весь вечер пятницы и утро субботы. А к вечеру уже просто дрожью исходили.

Только такая победа и есть настоящий праздник.

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