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«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этом

Артем Терентьев, Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этом
Источник: Sovsport.ru

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич и защитник «Спартака» Сердар Таски покинули «Открытие-Арену» с разным настроением, но с одной мыслью: «Спартак» сегодня был сильнее».

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

«ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ СЛУЦКОМУ, ЧТОБЫ ОТ НЕГО ОТСТАЛИ?»

- Тяжело сказать, что сегодня не получилось, - начинает Тошич. – Но можно сказать другое: «Спартак» выиграл заслуженно, забив три мяча. Мы могли сравнять счет, но не сделали этого. А третий гол нас убил.

- При счете 0:1 ЦСКА поймал свою игру, но потом забил опять «Спартак». Это ключевой эпизод?
- На сегодняшний день «Спартак» сильнее ЦСКА. Они играли дома, поймали момент. Сейчас  у нас не все получается, но это не первый случай, когда мы испытываем спад, проигрываем пару игр или играем вничью. Но в итоге потом все налаживается. Так что это не ключевой момент в сезоне. Нам важно выиграть одну игру - и все будет хорошо.

- Вокруг Слуцкого много слухов, на него давят болельщики.
- За последние четыре года этот тренер взял три чемпионства. Я не знаю, что еще надо выиграть, чтобы от него отстали и нормально к нему относились. Он делает все ради ЦСКА. Бывают моменты, когда не получается. Но у нас нет паники по поводу результатов. Не вижу никаких претензий ни к тренеру, ни к нам.

- Сегодня ЦСКА уступил из-за отсутствия ключевых игроков?
- И Дзагоев, и Еременко важны для команды. Без них тяжело, но что делать? Играть теми, кто есть, и бороться.

- «Спартак» ушел в отрыв на семь очков. Это много?
- Впереди еще семнадцать туров. Мне кажется, это достаточно, чтобы отыграть отрыв.

- Поражение в дерби не сломит команду?
- Это не первый и не последний раз, когда мы проиграли «Спартаку». Но мы много раз и выигрывали. Не считаю, что наш дух сломлен. Надо забыть эту игру и идти дальше.

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«МЫ ИГРАЛИ УМНО»

- Результат говорит сам за себя, - считает Таски. – Мы хорошо контролировали мяч, у нас возникали хорошие шансы в атаке. И самое важное: мы с самого начала играли умно. И заслужили победу.

- Сложно было вернуться в основной состав после некоторого перерыва?
- Я уже не молодой футболист, поэтому благодаря моему опыту сумел войти в игру даже после перерыва.

- Что случилось в моменте с пропущенным «Спартаком» мячом?
- К сожалению, в том эпизоде мы не смогли выбить мяч из своей штрафной. И Страндберг сумел затолкнуть его в ворота. Такое порой случается. Главное, что мы ответили на это тремя забитыми мячами.

- Матч был остановлен на несколько минут из-за беспорядков болельщиков. На вас это сказалось?
- Пауза точно не повредила. Подобных ситуаций можно ожидать в столь серьезном противостоянии.

- Когда поняли, что не упустите победу?
- Я с самого начала понимал, что мы должны выиграть. ЦСКА с первых минут отошел назад, стал ждать нашей ошибки. Мы же контролировали мяч, показывали, что больше хотим выиграть. Когда счет стал 2:1, появилось волнение. Но мы справились.

- ЦСКА стал слабее по сравнению с предыдущими дерби?
- Несмотря на то, что в последние годы ЦСКА был успешен и очень силен, в этом году мы выглядим сильнее. Не только потому, что выиграли дерби. Мы еще показываем определенную стабильность, движение вперед. Но нам нельзя расслабляться – нужно сохранять отрыв в таблице.

- Атмосферу на трибунах можно сравнить с той, что бывает на играх бундеслиги?
- И в Германии бывают такие матчи, на которых полыхают файеры. Если говорит о поддержке, то сегодня мы снова убедились, что у нас великолепные болельщики. И в сравнении с бундеслигой нам совершенно нечего стыдиться.

Best of ЗЕ Best. Самые горячие твиты по дерби

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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