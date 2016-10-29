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Этот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Этот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых над ЦСКА.

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

Мы слишком привыкли жонглировать штампами. Есть у команды игра, нет у команды игры. Про нынешний «Спартак» вот так однозначно и не скажешь.

Меж тем  после победы в дерби пора уже оценить работу Карреры   со всей возможной конкретикой. Алгоритм, внедряемый итальянцем в сознание команды,  мне видится таким: спортивность, сопряженная с ответственностью, плюс стремление играть вкусно. Собственно, все это можно заключить в одно слово – норов.

Если «Спартак» сумеет держать эту линию – он способен выиграть чемпионат. Во всяком случае, такой чемпионат, какой мы  в этом сезоне имеем.

Это, в общем-то, сугубо итальянский микс – спортивность с ответственностью, сдобренные неукротимым желанием решить важный эпизод вдохновенным авторским исполнением. И если Зе Луиш в дерби с ЦСКА хоть на микрон выпадал из названной мною формулы – бросьте в меня тяжеленный булыжник. Этого безудержно одаренного парня, приметного на первых его спартаковских порах разве что расхристанной африканской стихийностью, Каррера научил быть на поле самим собой – и получать от этого удовольствие. Под итальянским началом Зе Луиш экстерном осваивает произвольную программу,  вне схем и ограничений,  в которой ему теперь под силу почти все.

С момента отставки Романцева красно-белый народ замучился-отчаялся ждать «Спартака» подлинного. Совпадающего с историческим первоисточником – каковым он, первоисточник, народу виделся. Народ, подавляющей своей частью, грезил о «Спартаке» Бескова – Романцева. С доминацией качественного исполнения. С чистой комбинационной линией.

И что такое рыцарь без удачи? Василий Уткин – об эмоциях субботнего дерби

Каррера нынче предлагает другой «Спартак». Но – исторически не менее достоверный!  Ведь жил на свете «Спартак» и с другими тренерами – и любили его не меньше. И славилась та команда, как бы сказал Евгений Ловчев, прежде всего духовитостью. Волевыми качествами и увлеченностью своим футбольным делом. И вот тому «Спартаку» изготавливаемый нынче Каррерой – наследник по прямой.

А коли на самую  глубину копнуть, так персонаж, в честь которого Старостины нарекли «Спартак», ведь не где-то, а на Апеннинах совершал свои подвиги. И именно итальянский писатель Джованьоли донес до массового читателя свое о тех подвигах представление.

Я к тому, что  у Массимо Карреры нашлось в душе  чем с командой «Спартак» поделиться. Очень ценное и в клубе Леонида Федуна почти забытое. И все эти слова ментально устойчивого итальянца (его философская улыбка неизменна и после побед, и после неудач) про игру сердцем и душой –  они, наверное, не проформы ради. К слову: а ведь не упомнишь, от кого из прежних командиров спартаковской игры доводилось слышать такое, правда же?

От итальянского новичка на полководческом поприще ждали, сообразуясь опять же со штампами, подкрутки оборонительных гаек и налаживания игровой структуры. Каррера дал «Спартаку» другое. Возможно, более важное и ценное. Норов. Здоровое упрямство. Стремление настоять на своем.

Пишу, еще не заглянув в статистику матча. Но у меня полное ощущение, что «Спартак» выиграл у ЦСКА 99 процентов единоборств, случившихся на «Открытии Арене». И это самым исчерпывающим образом объясняет исход дерби.

Валерий Рейнгольд: Что было бы, если ЦСКА забил при счете 1:0?

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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