«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дерби

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев анализирует матч «Спартака» и ЦСКА (3:1) в целом и по персоналиям.

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

– Первый тайм получался осторожным или даже боязливым. Наверное, он так бы и закончился вничью 0:0, если бы не грубейшая ошибка Акинфеева. После чемпионата мира-2014 и того матча с Кореей я впервые увидел столь грубую ошибку Игоря Во втором тайме, понятно, ЦСКА счет надо было сравнивать или хотя бы что-то делать в атаке. И у «Спартака» оказались развязанными руки для быстрых контратак. За счет этого команда смогла победить.

А ЦСКА стал очень хмурой командой. Они, мне кажется, сгорели. И этому поспособствовал своими высказываниями Слуцкий. Имею в виду его слова про «г», про то, что Россия – не футбольная страна. Этим он свою команду не поднимает, а загоняет в тупик. Ни одного человека в составе ЦСКА, который радовался бы футболу в дерби, тому, что он принимает в нем участие, я не увидел.

У «Спартака» же стали настоящими спартаковцами Глушаков и Зе Луиш. Еще когда Луиш появился в команде, я говорил, что это стоящий форвард. Он долго не забивал, но так бывает. Смолов вот тоже сначала не мог отличиться в «Краснодаре», а потом стал лучшим бомбардиром. Вижу, как Зе относится к результату. Он забил дважды, а потом пошел защищаться вместе со всеми, то есть не выпячивал себя.

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Если говорить о Глушакове... Недавно я побывал на программе «8-16», где был, в том числе Нобель Арустамян. Он во время эфира переписывался как раз с Глушаковым. Денису мое выступление понравилось – и Нобель мне передал его слова: «Серафимыч – красавец. Приглашаю его к себе на турнир в Миллерово». Денис каждый год устраивает его на родине в Ростовской области.

Так вот, в матче с ЦСКА я увидел лидера «Спартака» – им был Денис. Он много не забивает, но если делает это, то, как правило, важные мячи. Помните, как с «Зенитом» обыграл почти пол-команды и пробил? Или вот «Ростову» недавно важный мяч забил, теперь ЦСКА, да к тому же отличные проникающие пасы раздавал, один из которых стал результативным. Отмечаю Дениса в этом матче. И обещаю в Миллерово на турнир приехать.

Эпизод с попаданием мяча в руку Комбарову? По большому счету, это пенальти. Что тут сказать? Николаев судил так, чтобы не было конфликта, он понимал какой матч судит – в каких-то эпизодах не показывал предупреждений. Чувствовался его авторитет, ведь он давно судит дерби «Спартак» – ЦСКА, его хорошо знают игроки. Коллина тоже много ошибался, но ошибался уверенно.

Назначь Николаев этот пенальти, забей ЦСКА – и неизвестно, как бы все сложилось. Тем более когда ЦСКА сократил счет и начал прессиноговать, а Страндберг упустил еще одну отличную возможность, показалось, «Спартак» может рухнуть. Это все из-за того, что команда не чувствовала себя лидером. Может, эта победа даст это чувство?

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По персоналиям. Сильный матч провели Таски и Кутепов. Да, слабенький форвард им противостоял – имею в виду Траоре. Но на перехвате оба действовали качественно, без фолов. Вижу, как растет Кутепов. И ему неважно, Боккеети с ним играет или кто-то еще. Теперь – Кутепов лидер обороны. У «Спартака» пока нет слаженной игры, но разрушать игру соперника игроки уже могут. Например, в этом матче совсем не было видно Фернандеса, почти не заметен был Тошич. Много опасности возникает из зоны Березуцкого. Он сфолил в матче с Коста-Рикой в штрафной – и сборная проиграла, из-под него забивал Майкон, сейчас вот он не успевал... Много ошибок.

И еще – подробнее по голам.

1:0. Удар Глушакова брался. Но... Про действия Акинфеева уже сказал, а еще неудачно Глушакова встречал Щенников. Знаете, наши игроки редко бьют издалека. Я недавно пересмотрел игру сборной против Коста-Рики – там два первых мяча были пропущены после дальних ударов Коста-Рики.

2:0. Тут отмечаю не только гол, но и великолепный пас Глушакова Зе Луиш убегал от Игнашевича, Березуцкий не успел подстраховать...

2:1. Нельзя давать так обыгрывать себя, как Комбаров. Надо было плассироваться. Ну, и подача хорошая получилась – вратарь не мог достать мяч. И вверху борьбу защитники проиграли.

3:1. Тут вновь Зе Луиш убежал от Игнашевича, Березуцкий, в отличие от эпизода с первым его голом, успевал, вроде бы, подстраховать. Но спартаковец обыграл Березуцекого и спокойно забил.

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