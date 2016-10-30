Андрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наград

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.

Фотогалерея с матча «Спартак» – ЦСКА здесь

- «Спартак», на мой взгляд, победил абсолютно заслуженно, - считает Червиченко. - Чувствовалось преимущество красно-белых и в атаке, и в скорости и по мысли. Общекомандная скорость спартаковцев была намного выше, чем у армейцев. Плюс у «Спартака» еще очень большая скамейка, и если бы надо было дожать, можно было выпустить Попова или Мельгарехо пораньше. Так что сегодня «Спартака» по всем статьям был лучше.

А ЦСКА... Я вообще думаю, что продав Мусу и потеряв сейчас Дзагоева и Еременко, армейцы оставили себя за бортом наград в этом сезоне. У команды совершенно беззубая атака. Траоре очень медленный. У него бывают один-два-три момента за матч, но если он их не использует, это практически все... Атакующей группы как таковой у армейцев на сегодняшний день нет.

- Может армейцам пораньше нужно было заметить Траоре на Страндберга, который забил первым же ударом, а потом оказался наедине с Ребровым, но не устоял на ногах?

- Возможно, но мы же можем только предполагать. Думаю, Страндберг просто оказался поудачливее своего партнера. Траоре мог еще в конце первого тайма отличиться, но ударил на удобной для вратаря высоте и практически по центру ворот. Если бы он послал мяч низом в любой угол, не думаю, что Ребров смог бы помочь команде.

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- Что на 19-й минуте случилось с Акинфеевым, который пропустил гол «имени Лодыгина»?

- Мне кажется, с Акинфеевым давно что-то случилось. Он иногда пропускает такие мячи, которые не имеет права пропускать вратарь сборной. У Игоря появилась некая зашоренность, что неудивительно: человек с раннего детства выступает за одну команду, выиграл с ней все, кроме Лиги чемпионов. У него падает мотивация, а за ней и концентрация. Акинфееву нужна какая-то встряска, смена обстановки.

- А что нужно Слуцкому, на которого в последнее время критика обрушилась как снежный ком?

- Такой снежный ком случайно не падает. Возможно, со Слуцким хотят расстаться и обставить это таким образом, что вот мы-то тебя любим, но вокруг все хотят твоей отставки, поэтому идем навстречу пожеланиям трудящихся. При этом я считаю, что критика в адрес Слуцкого обоснована: ЦСКА держится на плаву, потому что его игроки очень долго играют вместе и понимают друг друга с полуслова, а не за счет оригинальных тренерских решений. Боюсь, если армейцы по итогам сезона не попадут в тройку, Слуцкий уйдет из ЦСКА уже не сам. Сейчас же он может сказать, что к нему нет доверия и хлопнуть дверью. Но здесь встает другой вопрос: насколько он востребован в других клубах.

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- Оцените работу главного арбитра встречи Алексея Николаева.

- Оцениваю ее положительно, поскольку Николаев был, скажем так, равно удален от обеих команд.

- Да, но игру рукой Комбарова в своей штрафной после прострела Тошича увидели все, кроме него?

- Я не говорю, что он не ошибался. Да, здесь надо было ставить пенальти, но для меня очевидно и то, что где-то на 55-й минуте можно было ставить пенальти в ворота ЦСКА за нарушение Вернблума. То есть ошибок в одну сторону Николаев не допустил. Это не тот случай, когда арбитры слепнут на одну половину мозга и видят фолы у одной команды, но пропускают у другой. Так случается в матчах, когда богатый клуб играет с бедным. Сегодня же встречались две богатые команды.

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