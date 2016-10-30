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Что-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКА

Артем Локалов
Артем Локалов
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Матч "Спартака" и ЦСКА пришлось останавливать из-за дыма от пиротехники
Матч "Спартака" и ЦСКА пришлось останавливать из-за дыма от пиротехникиИсточник: Sovsport.ru

В субботу спартаковский стадион в Тушине был, как новогодняя Москва – взрывалось, шарахало и горело почти беспрестанно. Но этого кому-то оказалось мало.

Файеры и шумовые гранаты на матчах РФПЛ – обязательный атрибут. Как салют и петарды после новогоднего застолья. Укоренились поджигатели на футболе в России. Ничем их не выведешь, как хрен с огорода. Они привыкли жечь, пожарные – тушить, клубы – платить. И все идет своим чередом. Раньше была популярной версия: появятся новые стадионы с системой видеонаблюдения – тогда-то и удастся всех вычислить. Но файеров, взрывпакетов и салютов, кажется, стало только больше.

Тогда для чего досмотр при входе на стадион? Все равно ж проносят и жгут. И ладно бы только жгли.

- Ты раб! Слышь, ты раб! – кричал один из сектора фанатов ЦСКА другому – в спартаковский сектор.

- Ты обезьяна! – отвечали оттуда.

Обмен такими (или непечатными) репликами продолжался долго. Бесстрашные фанаты знали, что дальше дело не пойдет – сектора к тому моменту разделял строй бойцов ОМОН. Они выстроились на трибуне, когда еще в первом тайме едва не случилась стычка. Один из людей в форме в перерыве ходил по трибуне и собирал то ли порванную, то ли прожженную сетку. Выглядело забавно – будто бредень проверяет. Только вместо рыбешки в сетях – головешки от файеров.

Обмена репликами публике показалось мало, и посетители армейского и спартаковского секторов стали перекидываться каким-то пластиковым мусором. Потом кто-то взвизгнул в секторе фанатов «Спартака» – то, очевидно, кому-то в шею прилетел файер из сектора фанатов ЦСКА. Тут же непотухший факел швырнули обратно. Так началась игра с огнем. Что-то среднее между настольным теннисом и волейболом. В роли сетки выступали бойцы ОМОН – они перехватить файеры не могли. И швыряющих файеры – тоже.

Выглядело все диковато. К тому, что фанаты жгут уже все привыкли. Но чтобы вот так швырять друг в друга файеры… Трибуна хоть и за воротами, но там было много детей, людей престарелых – сам наблюдал. Видел, как отцы буквально накрывали детей собой, чтобы вдруг не прилетело…

Четыре года назад шальная ракета повредила глаз Анне Смагиной. Тогда тоже фанаты «Спартака» и ЦСКА начали метать друг в друга пиротехнику – правда, не на стадионе, а у платформы Нижние Котлы. «Советский спорт» подробно рассказывал о тех событиях. Анна Михайловна в итоге потеряла один глаз, поджигателей не нашли, хотя на платформе и рядом с ней было полно камер видеонаблюдения. В этот раз – уже на стадионе – никто не пострадал. Во всяком случае, официально об этом не сообщалось. Еще на трибунах жгли шарфы, пахло жженой пластмассой, а матч в итоге останавливали на четыре минуты, потому что на поле ничего не было видно.   

Судя по всему, и с решением проблемы с пиротехникой все так же – беспросветно то есть. Недавно пресс-служба МВД в специальном заявлении для «Советского спорта» вот как все объяснила: «Введенные нормы административного права, предусматривающие запрет на посещение спортивных мероприятий правонарушителями, списки которых публикуются на сайте МВД России, не работают. Система идентификации болельщиков, призванная не допустить хулиганов на стадионы, не внедрена».

У кого спросить, почему нормы не работают? Почему система не внедрена? Вот, например, исполнительный директор РФПЛ Сергея Чебан, которого встретил у выхода со стадиона. Но он говорит «без комментариев» и предлагает обратиться за разъяснениями к директору РФПЛ по безопасности Александру Мейтину. Того встретить не удалось. Зато появился вице-премьер Аркадий Дворкович. Сказал, что получилось настоящее дерби и что если б некоторые зрители себя поприличнее вели, было бы совсем хорошо.

- Надо за это (пиротехнику – Прим. ред.) жестко наказывать, - заявил Дворкович корреспонденту «Советского спорта». - Камеры есть, видно, кто и как это делает. Без жестких наказаний не обойтись. Мне за это стыдно. Дело не в том, что на новых стадионах эти проблемы будут сходить на нет. Просто у некоторых людей в голове проблемы. Надо уважать себя и других. Надеюсь, РФС и правоохранительные органы возьмутся за это, иначе нас будут штрафовать и дисквалифицировать. И люди не будут ходить семьями на стадион. Да, премьер-лига организует чемпионат, но с правоохранительными органами работает РФС. Они должны договориться, как действовать.

Договорятся?  

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