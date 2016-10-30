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«Нефтехимик» с Назаровым уже побеждает. Но в клубе для тренера есть «мина»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Назаров
Андрей НазаровИсточник: Sovsport.ru

Нижнекамский клуб одержал в первую победу под руководством нового главного тренера Андрея Назарова – 2:1 над «Югрой».

Вот чем мне нравится Назаров-тренер – он никогда не откладывает дело в долгий ящик.

В пятницу штаб Николая Соловьева покинул «Нефтехимик».

В субботу утром нижнекамский клуб сообщил, что новым главным тренером татарстанцев станет Назаров.

А в пять часов вечера того же дня Андрей Викторович уже стоял на лавке своей новой команды и руководил ей в матче с «Югрой».

С прежним тренерским штабом нижнекамцы проиграли четыре поединка кряду. Тоскливо и в одну калитку.

Соловьев уходя объяснил это тем, что команда его, как тренера, не приняла.

- Ребята не выполняли наших требований. Хоккеисты встретили нас в штыки, -пожаловался тренер в интервью «Р-Спорту». – Они в Нижнекамске, как говорится, упакованные и сытые. Уговаривать их и просить – это, я считаю, кощунство по отношению к хоккею.

Ну если речь идет о том, чтобы просто заставить игроков выкладываться на площадке… Тут я в Назарове не сомневаюсь. Встряхнет. «Нефтехимик» - не СКА после чемпионства. В нем тренер сдерживать свои эмоции не будет. А, наоборот, быстро и доходчиво напомнит хоккеистам, что выбор-то у них невелик - или играть в КХЛ, или «бухать в чебуречных». Третьего не дано.

Однако Соловьев в том интервью говорил не только об игроках, но и о руководителях нижнекамского клуба. О кознях которых перед его назначением в «Нефтехимик» предупреждал и прошлогодний наставник этой команды Владимир Крикунов.

- Виктор Левицкий (генменеджер «Нефтехимика» - Прим. ред.) в процессе игры приходил в тренерскую и начинал диктовать исподтишка, - рассказывает Соловьев. - Мол, тот должен играть в меньшинстве, а тот – в большинстве и так далее. Это настолько нас шокировало… Я сказал Владимиру Бусыгину (председателю совета директоров «Нефтехимика» - Прим. ред.), что не хочу видеть этого человека в перерыве, когда мы сосредоточены на игре. Может быть, Левицкого куда-то вызвали, до него это наверняка дошло…

Вот с каким беспределом в раздевалке Назарову еще предстоит столкнуться. И тут противники будут посерьезнее. Их в чебуречную не пошлешь.

Ведь понимаете какая картина вырисовывается… В клубах, где тренеры меняются очень часто, игроки их перестают уважать.

А какой смысл? Ну придет очередной варяг в галстуке, отработает пару месяцев или недель. Получит под зад коленом… Чего его слушать-то?

Вот генменеджер – совсем другое дело. Он в клубе уже давно. Он меня на работу нанимал. Он мне зарплату хорошую назначил. К нему прислушиваться стоит. В хоккее не особо разбирается, а поперек тренера с советами лезет? Ну и пусть. Я лучше его послушаю. Мне что важнее – результаты команды или зарплата?

Вот как выходит.

Пока у Назарова контракт до конца сезона. И свою первую победу с «Нефтехимиком» он совершил в первый же свой рабочий день. Одолев «Югру». Победа, кстати, получилась характерная.

Нижнекамцы пропустили первыми. Но затем отыгрались, благодаря точному броску Дэна Секстона в большинстве. Боролись до конца. И забросили победную шайбу за 41 секунду до финальной сирены. Отличился Сергей Коньков, добивший шайбу с пятачка.

Но выиграет ли молодой тренер свою главную битву? Не только за плей-офф, но и за власть в раздевалке? Сражаться на два фронта всегда непросто.

Ну а пока…

- Можно сказать, это такой знак судьбы, когда забиваешь на последней минуте решающий гол, - заявил Назаров после матча. - Поговорил с ребятами, есть у нас, над чем работать. Впереди восемь дней отдыха, после которого нас ждет тяжелейший выезд. Задачи никто не снимал, поэтому готовимся. Мне понравилось, как ребята сегодня самоотверженно ложились под шайбу. Очень понравились силовые приемы, желание, атмосфера в раздевалке. Наверное, какие-то нашел я слова. Не хочу сказать ничего плохого про предыдущие тренерские штабы. Просто нашел какие-то слова более понятные для ребят.

Матч

Нефтехимик - Югра - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Лапенков (Медведев, Горбунов), 2:52 (0:1). Секстон (Брюле, Гюнге), 14:34 (1:1 - бол.). Коньков (Макаров Д., Лямин), 59:19 (2:1).

Место и дата

29 октября 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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