Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 3Терек
Футбол  Арсенал Тула- : -Уфа
Футбол  Зенит- : -Томь
Футбол  Шинник- : -Динамо
Футбол  Химки- : -Спартак-2
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» – ЦСКА и еще восемь лучших матчей Зе Луиша в карьере

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Зе Луиш в матче против "Анжи"
Зе Луиш в матче против "Анжи"Источник: ФК «Спартак»

Spb.Sovsport.ru, вдохновившись игрой форварда «Спартака» Зе Луиша в матче с ЦСКА, рассказывает о еще восьми лучших матчах в его карьере.

2010 год

«Трофенсе» – «Жиль Висенте» - 2:4, 2-я португальская лига 

В своем первом европейском сезоне Зе Луиш поначалу не всегда выходил в стартовом составе, но уже в пятом матче зажег. В игре против главного фаворита турнира «Трофенсе» африканец быстро отметился дублем к 11-й минуте, решив исход встречи. Помогал форварду оформить забивать свои первые голы будущий нападающий «Торпедо» Угу Вийера.  

Кстати, «Трофенсе», несмотря на поражение, все-таки по итогам сезона добился повышения в классе. В отличие от «Жиль Висенте» Луиша.  

«Жиль Висенте» – «Морейренсе» - 3:3, Кубок Португалии 

Через несколько месяцев Луиш еще раз забил два мяча: форвард вышел на замену на 69-й минуте при счете 1:2 и за 15 минут сделал дубль. Победу удержать не получилось, но и ничьей в итоге хватило для выхода в следующую стадию Кубка.

2014 год

«Видеотон»  «Уйпешт»  3:0, «Уйпешт»  «Видеотон»  1:2, чемпионат Венгрии

За сезон в венгерском «Видеотоне» Зе Луиш забил 9 мячей, из них четыре в ворота «Уйпешта». В первом круге он издевался над соперником вместе с нынешним игроком «Дармштада» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслером, а во втором забивал только сам.

2015 год 

«Брага»  «Риу Аве»  3:0, полуфинал Кубка Португалии

Свой первый и пока единственный хет-трик в карьере Луиш оформил за «Брагу» в полуфинале португальского Кубка. Игра африканца и сухой матч Станислава Крицюка вывели команду в финал, там они по пенальти уступили «Спортингу».

Зе Луиш в «Браге»
Зе Луиш в «Браге»Источник: Globo.com


«Жиль Висенте»  «Брага»  0:2, чемпионат Португалии

В концовке сезона Зе Луиш забил и своей бывшей команде: снова дубль за 15 минут. Второй гол ему помог забить нынешний полузащитник «Бенфики» Рафа Сильва, которым активно интересовался «Зенит».

2016 год

«Анжи»  «Спартак»  0:4, чемпионат России

В прошлом сезоне махачкалинская команда не выглядела грозным коллективом, но при этом дома проигрывала редко. В 21-м туре «Спартак» не просто выиграл, а разгромил «Анжи»: Зе Луиш сделал дубль, еще по голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес. Это был первый дубль форварда из Кабо-Верде за «Спартак» в чемпионате России. До этого два мяча он забивал в Кубке России нижегородской «Волге», тогда спартаковцы выиграли 7:0.

«Спартак»  «Краснодар»  2:0, чемпионат России

В первом матче Массимо Карерры в качестве постоянного главного тренера красно-белых Зе Луиш вновь сделал дубль: по голу в каждом тайме. Ассистировали ему Промес и Роман Зобнин.

«Спартак»  ЦСКА  3:1, чемпионат России

Перед игрой было непонятно, сыграет ли ударный форвард «Спартака» в главном дерби страны. Все-таки из-за повреждения он пропустил прошлый матч чемпионата – против «Урала». Под вопросом было и участие во встрече Дениса Глушакова. В итоге именно они принесли победу Каррере над Слуцким: сначала Зе Луиш ассистировал Глушакову, потом игроки поменялись ролями, а в концовке Зе Луиш использовал проникающий пас Ромуло и зафиксировал победу «Спартака» в дерби.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Федун: Говорить о будущих успехах «Спартака» еще раноЧлен совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу своей команды в матче против ЦСКА (3:1) в 12-м туре РФПЛ.Сергей Шавло: Было ощущение, что против «Спартака» играет не ЦСКАБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал результат матча 12-го тура РФПЛ красно-белых с ЦСКА (3:1).Руслан Нигматуллин: Рад, что в этом сезоне Глушаков так себя проявляетБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил роль Дениса Глушакова в игре московского «Спартака».Владислав Радимов: «Спартак» заслуженно победил ЦСКАБывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, почему победа красно-белых в дерби закономерна.Армейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКААрмейская осень. Дзичковский – о времени года, в котором пребывает ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» - о времени года, в котором пребывает сейчас ЦСКА.Валерий Газзаев: Весь стадион видел, что мяч попал в руку Комбарову, а арбитр не видел этого?Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал спорный эпизод в матче «Спартак» – ЦСКА (3:1), когда арбитр встречи Алексей Николаев не назначил пенальти в ворота красно-белых.Андрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградАндрей Червиченко: ЦСКА оставил себя за бортом наградБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дерби«Зе Луиш и Глушаков стали спартаковцами». Ловчев – о персонах дербиОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев анализирует матч «Спартака» и ЦСКА (3:1) в целом и по персоналиям.Евгений Кафельников: Спасибо «Спартаку» за подаренные эмоцииОлимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказал мнение о победе красно-белых над земляками из ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России (3:1).Что-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАЧто-то пригорело. Как пиротехнический беспредел омрачил дерби «Спартака» и ЦСКАКогда фанаты начали швырять из сектора в сектор горящие файеры, это выглядело дико. Корреспондент «Советского спорта» свидетельствует.Массимо Каррера: Я горжусь вами, болельщики!Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы своей команды в дерби с ЦСКА (3:1) заявил, что гордится болельщиками своего клуба.Юрий Белоус: Николаев должен был назначать пенальти в ворота «Спартака»Бывший президент ФК «Москва» и экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус считает, что главный судья Алексей Николаев имел все основания назначить во втором тайме дерби с ЦСКА (3:1) пенальти в ворота московского «Спартака» за игру рукой защитника красно-белых Дмитрия Комбарова.Виктор Булатов: ЦСКА уступил «Спартаку» в средней зонеТрехкратный чемпион России в составе «Спартака», а ныне наставник московского «Торпедо» Виктор Булатов считает, что неправильно винить защитника ЦСКА Сергея Игнашевича в пропущенных голах в дерби против красно-белых (1:3).Александр Бубнов: Акинфеев подвел ЦСКА, его ошибка сыграла роковую рольФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча «Спартак» - ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.Анатолий Бышовец: Ошибка Акинфеева придала сопернику уверенностиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Сергей Юран: Рано говорить, что этот сезон для «Спартака» чемпионскийБывший футболист «Спартака» Сергей Юран поделился эмоциями от матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Ролан Гусев: «Спартак» изменился в лучшую сторону по сравнению с предыдущими годамиЭкс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал результат матча 12-го тура чемпионата РФПЛ между столичными «Спартаком» и ЦСКА (3:1).Этот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белыхЭтот «Спартак» – подлинник! Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о ключевой причине победы красно-белых над ЦСКА.Игорь Захаров: Не думаю, что Николаев будет наказанБывший арбитр ФИФА Игорь Захаров прокомментировал эпизод с возможным назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА.«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этом«Спартак» сильнее ЦСКА». Игроки обеих команд признались в этомПолузащитник ЦСКА Зоран Тошич и защитник «Спартака» Сердар Таски покинули «Открытие-Арену» с разным настроением, но с одной мыслью.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зе Луиш
Зе Луишвсе новости

Cпецпредложение