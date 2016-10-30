«Спартак» – ЦСКА и еще восемь лучших матчей Зе Луиша в карьере
Spb.Sovsport.ru, вдохновившись игрой форварда «Спартака» Зе Луиша в матче с ЦСКА, рассказывает о еще восьми лучших матчах в его карьере.
2010 год
«Трофенсе» – «Жиль Висенте» - 2:4, 2-я португальская лига
В своем первом европейском сезоне Зе Луиш поначалу не всегда выходил в стартовом составе, но уже в пятом матче зажег. В игре против главного фаворита турнира «Трофенсе» африканец быстро отметился дублем к 11-й минуте, решив исход встречи. Помогал форварду оформить забивать свои первые голы будущий нападающий «Торпедо» Угу Вийера.
Кстати, «Трофенсе», несмотря на поражение, все-таки по итогам сезона добился повышения в классе. В отличие от «Жиль Висенте» Луиша.
«Жиль Висенте» – «Морейренсе» - 3:3, Кубок Португалии
Через несколько месяцев Луиш еще раз забил два мяча: форвард вышел на
замену на 69-й минуте при счете 1:2 и за 15 минут сделал дубль. Победу удержать не получилось, но и ничьей в итоге хватило для выхода в
следующую стадию Кубка.
2014 год
«Видеотон» – «Уйпешт» – 3:0, «Уйпешт» – «Видеотон» – 1:2, чемпионат Венгрии
За сезон в венгерском «Видеотоне» Зе Луиш забил 9 мячей, из них четыре в ворота «Уйпешта». В первом круге он издевался над соперником вместе с нынешним игроком «Дармштада» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслером, а во втором забивал только сам.
2015 год
«Брага» – «Риу Аве» – 3:0, полуфинал Кубка Португалии
Свой первый и пока единственный хет-трик в карьере Луиш оформил за «Брагу» в полуфинале португальского Кубка. Игра африканца и сухой матч Станислава Крицюка вывели команду в финал, там они по пенальти уступили «Спортингу».
«Жиль Висенте» – «Брага» – 0:2, чемпионат Португалии
В концовке сезона Зе Луиш забил и своей бывшей команде: снова дубль за 15 минут. Второй гол ему помог забить нынешний полузащитник «Бенфики» Рафа Сильва, которым активно интересовался «Зенит».
2016 год
«Анжи» – «Спартак» – 0:4, чемпионат России
В прошлом сезоне махачкалинская команда не выглядела грозным коллективом, но при этом дома проигрывала редко. В 21-м туре «Спартак» не просто выиграл, а разгромил «Анжи»: Зе Луиш сделал дубль, еще по голу забили Денис Глушаков и Квинси Промес. Это был первый дубль форварда из Кабо-Верде за «Спартак» в чемпионате России. До этого два мяча он забивал в Кубке России нижегородской «Волге», тогда спартаковцы выиграли 7:0.
«Спартак» – «Краснодар» – 2:0, чемпионат России
В первом матче Массимо Карерры в качестве постоянного главного тренера красно-белых Зе Луиш вновь сделал дубль: по голу в каждом тайме. Ассистировали ему Промес и Роман Зобнин.
«Спартак» – ЦСКА – 3:1, чемпионат России
Перед игрой было непонятно, сыграет ли ударный форвард «Спартака» в главном дерби страны. Все-таки из-за повреждения он пропустил прошлый матч чемпионата – против «Урала». Под вопросом было и участие во встрече Дениса Глушакова. В итоге именно они принесли победу Каррере над Слуцким: сначала Зе Луиш ассистировал Глушакову, потом игроки поменялись ролями, а в концовке Зе Луиш использовал проникающий пас Ромуло и зафиксировал победу «Спартака» в дерби.