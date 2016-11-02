Ковалев, Пакьяо и Ломаченко. Звездопад классных боев в ноябре

«Советский спорт» рассказывает об 11 поединках, которые украсят ноябрь.

Джесси Варгас (США) – Мэнни Пакьяо (Филиппины)

Мэнни Пакьяо (Филиппины) – Джесси Варгас (США)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 5 ноября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Рекорд Варгаса: 27-1, 10 KO

Рекорд Пакьяо: 58-6-2, 38 KO

Место в рейтинге Boxrec: 8-е и 1-е соответственно

Интрига: Изначально команда Пакьяо хотела получить бой с Теренсом Кроуфордом, но тот так впечатлил в поединке с Виктором Постолом, что команда филиппинца предпочла более безопасный вариант. Фамилия Варгаса в официальном протоколе значится первой, потому что он чемпион, а Пакьяо лишь сенатор Филиппин. Однако именно филиппинец является безоговорочным фаворитом поединка. Его тренер Фредди Роуч подтвердил, что Пакьяо пребывает в лучшей форме за последние годы.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: Победа Пакьяо судейским решением

Нонито Донэйр (Филиппины)– Джесси Магдалено (США)

Нонито Донэйр (Филиппины)– Джесси Магдалено (США)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 5 ноября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)

Рекорд Донэйр: 37-3, 24 KO

Рекорд Магдалено: 23-0, 17 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 7-е соответственно

Интрига: Вторая звезда Филиппин в боксе Нонито Донэйр после чувствительных поражений от Гильермо Ригондо и Николаса Уолтерса вернул себе титул в более легкой весовой категории. И, видимо, уже готов с ним вновь расстаться. Его соперник - небитый американец Магдалено, который привык к досрочным победам. Если же его бои проходили всю дистанцию, то только с полным преимуществом Магдалено. В пользу Донейра говорит лишь то, что американец ни разу не боксировал более восьми раундов.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: Не поддается прогнозу

Оскар Вальдес (Мексика) – Хиросиге Осава (Япония)

Оскар Вальдес (Мексика)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 5 ноября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг)

Рекорд Вальдес: 20-0, 18 KO

Рекорд Осавы: 30-3-4, 19 KO

Место в рейтинге Boxrec: 2-е и 12-е соответственно

Интрига: Обидчик Евгения Градовича - Оскар Вальдес проведет первую защиту титула, которая не должна доставить ему проблем. Его соперник типичный no name, который уже потерпел несколько поражений на заря своей карьеры. И учитывая пробивную мощь мексиканца новое поражение японца не за горами.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: Победа Вальдеса нокаутом в первой половине боя

Дэнни Гарсия (США) – Самуэль Варгас (Колумбия)

Дэнни Гарсия (США) – Самуэль Варгас (Колумбия)

Место: Филадельфия, США

Дата: 12 ноября

Статус: Рейтинговый бой в полусреднем весе

Рекорд Гарсии: 32-0, 18 KO

Рекорд Варгаса: 25-2-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 43-е соответственно

Интрига: У Гарсии уже запланировал поединок на весну следующего года. Он сразится с небитым чемпионом Китом Турманом. Перед боем с ним, Гарсии, по словам его команды требовалась разминка. На кону не будет стоять чемпионский пояс американца, но сам Гарсия обещает, что это будет лучший бой года.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: Победа Гарсии судейским решением

Луис Ортис (Куба) – Малик Скотт (США)

Луис Ортис (Куба)

Место: Монте-Карло, Монако

Дата: 12 ноября

Статус: Бой за вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в тяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Рекорд Ортиса: 25-0, 22 KO

Рекорд Скотта: 38-2-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 6-е и 9-е соответственно

Интрига: Ортис должен был драться с Александром Устиновым. Торги на этот бой выиграл Андрей Рябинский, который хотел внимательно присмотреться к кубинцу. Даже заключить с ним контракт. Но Ортис в лучших традициях колобка после побега с Кубы, убежал от Рябинского, Устинова, Карлоса Такама, и даже Оскара де ла Хойи – своего экс-промоутера. Невероятным образом WBA после этих чудес дала ему возможность провести бой за промежуточный титул. Значит, скоро можно ждать и полноценного чемпионского поединка Ортиса. Боксер он крайне интересный.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: Победа нокаутом Ортиса в средних раундах

Джордж Гроувз (Великобритания) – Эдуард Гуткнехт (Германия)

Джордж Гроувз (Великобритания) – Эдуард Гуткнехт (Германия) Источник: Reuters

Место: Лондон, Англия

Дата: 18 ноября

Статус: Рейтинговый бой за интернационального чемпиона по версии WBA во втором среднем весе

Рекорд Гроувза: 24-3, 18 KO

Рекорд Гуткнехта: 30-4-1, 13 KO

Место в рейтинге Boxrec: 3-е и 52-е соответственно

Интрига: Британец Гроувз уже трижды дрался за титул чемпиона мира, но каждый раз терпел поражения. Теперь он делает новый шаг в этом направлении и дерется за промежуточный пояс WBA. Его соперником стал этнический казах из Германии Гуткнехт, который до недавнего времени достаточно долго выступал в полутяжелом весе и в марте этого года в титульном поединке проиграл Юргену Бремеру. Ударная мощь вроде бы на стороне британца, но за немца говорят габариты. Шансы равны.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10

Прогноз: Победа Гроувза судейским решением

Сергей Ковалев (Россия) – Андре Уорд (США)

Сергей Ковалёв (Россия) – Андре Уорд (США)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 19 ноября

Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO, а также «суперчемпиона» мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)

Рекорд Ковалева: 30-0-1, 26 KO

Рекорд Уорда: 30-0, 15 KO

Место в рейтинге Boxrec: 1-е и 3-е соответственно

Интрига: После провалов всех ожидаемых боев года – Поветкин-Уайлдер, Кличко-Фьюри, Кличко-Джошуа, Головкин-Альварес и Гонсалес-Эстрада, все надежды на реинкарнацию бокса связаны именно с этим поединком. Современные боксеры больше заботятся о заработке, а спортивная часть уходит далеко за второй план. И тем удивительнее, что два бойца, находящихся в рассвете своих сил, не испугались такого вызова. По афише это бой года. И не хотелось бы на выходе получить разочарование, каким стал поединок Мэйвезер-Пакьяо.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10

Прогноз: Победа Ковалева судейским решением

Марко Хук (Германия) – Дмитрий Кучер (Украина)

Марко Хук (Германия) – Дмитрий Кучер (Украина)

Место: Ганновер, Германия

Дата: 19 ноября

Статус: Рейтинговый бой в первом тяжелом весе

Рекорд Хука: 39-3-1, 27 KO

Рекорд Кучера: 24-1-1, 18 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 17-е соответственно

Интрига: Развивающуюся карьеру Кучера в свое время остановил Илунга Макабу, с которым так и не встретился Григорий Дрозд. Но в последнем поединке украинец в первом же раунде нокаутировал Энцо Маккаринелли, обидчика самого титулованного россиянина в профессиональном боксе - Роя Джонса. Тем не менее, едва ли Кучеру удастся конкурировать с экс-лидером «крузервейта» из Германии. Для победы над Хуком нужно обладать нокаутирующим ударом. Этого оружия у Кучера нет.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10

Прогноз: Победа Хука судейским решением

Александр Гвоздик (Украина)– Айзек Чилемба (Малави)

Александр Гвоздик (Украина)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 19 ноября

Статус: Рейтинговый бой в первом тяжелом весе

Рекорд Гвоздика: 11-0, 9 KO

Рекорд Чилембы: 24-4-2, 10 KO

Место в рейтинге Boxrec: 7-е и 11-е соответственно

Интрига: Украинец Гвоздик в последних поединках нокаутировал бывших претендентов на пояса чемпионата мира - Томми Карпенси и Наджиба Мохаммеди. Чилемба тоже претендовал на титул в последнем бою, но он боксер совершенно иного, более высокого уровня. Можно быть уверенным, что все отведенные 10 раундов боксеры на ринге проведут.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10

Прогноз: Победа Гвоздика судейским решением

Василий Ломаченко (Украина) – Николас Уолтерс (Ямайка)

Василий Ломаченко (Украина) – Николас Уолтерс (Ямайка)

Место: Лас-Вегас, США

Дата: 26 ноября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг)

Рекорд Ломаченко: 6-1, 4 KO

Рекорд Уолтерса: 26-0-1, 21 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 6-е соответственно

Интрига: Пока все еще трудно оценить реальный уровень двукратного олимпийского чемпиона из Украины на профессиональном ринге. Но Ломаченко совершенно точно является одним из самых зрелищных боксеров мира. И подходит к поединку в статусе фаворита. Уолтерс, совсем недавно громивший Нонито Донейра и Вика Дарчиняна, в последних боях поставил жирный вопрос на своей карьере. Сначала он не уложился в лимит веса перед поединком с Мигелем Марриагой и потерял чемпионский пояс, а затем провалил бой с Джейсоном Сосой, в котором судьи зафиксировали ничью.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10

Прогноз: Победа Ломаченко нокаутом в поздних раундах

Билли Джо Сондерс (Великобритания) – Артур Акавов (Россия)

Билли Джо Сондерс (Великобритания) – Артур Акавов (Россия)

Место: Кардифф, Уэльс

Дата: 26 ноября

Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг)

Рекорд: 23-0, 12 KO

Рекорд: 16-1, 7 KO

Место в рейтинге Boxrec: 5-е и 31-е соответственно

Интрига: Сондерс еще месяц назад грозился рвать на британский флаг Геннадия Головкина в любом месте и любое время. понадобилось совсем немного времени, чтобы он забыл свои обещания. За титул, который принадлежит британцу, будет драться россиянин Акавов по прозвищу «Росомаха». Соперников такого уровня у Артура не было. И не стоит ждать чудес. Однако всю дистанцию боя Акавов выдержать может, а поскольку он еще и левша - какие-то проблемы у Сондерса обязательно возникнут.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 5 из 10.

Прогноз: Победа Сондерса судейским решением

