«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ЦИФРА ДНЯ

Дерби штата Пенсильвания – это всегда круто. «Это большая рубка, и для нас было важно сейчас победить. Я забил 300 голов за карьеру, но куда лучше, что мы взяли два очка», - Евгений Малкин объяснил все об этой игре в двух предложениях.

Да, Джино забросил уже 300-ю шайбу в НХЛ. Из россиян до такой отметки добирались только 10 человек – кроме Малкина это Павел Дацюк (314), Алексей Яшин (337), Вячеслав Козлов (356), Илья Ковальчук (417), Алексей Ковалев (430), Павел Буре (437), Александр Могильный (473), Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (529).

Причем пока на горизонте не видно, кто может стать 11-м в этом списке. Следующие кандидаты – Андрей Марков (113), Артем Анисимов (111), Владимир Тарасенко (110). А карьеру в НХЛ из топ-10 продолжают только Овечкин и Малкин, да еще Ковальчук может вернуться за океан, когда закончится контракт со СКА. Но Ови в ближайшие 10 лет никому не догнать, так что этот список можно считать вечным. Малкин же вполне способен покорить отметку «500» - ему только 30 лет. Еще играть и играть.

МАТЧ ДНЯ





А вот как сложился матч «Филадельфия» - «Питтсбург». В середине первого периода Марк-Андре Флери пропустил не самый сложный гол с дальней дистанции – от Ворачека. Во втором моменте Флери зачем-то выпрыгнул вперед и упал на живот, то есть был отыгран. Все-таки понятно, почему в «Пингвинз» так ждут возвращения после травмы Мэтта Мюррея, который играл от звонка до звонка в Кубке Стэнли.

Но потом Кросби забил с очень острого угла. А в большинстве, когда был удален Иван Проворов, Сидни подловил отскок и без раздумий бросил в одно касание. «Филадельфия» - 2, Кросби – 2. Все-таки это гениальный хоккеист! Четыре гола в трех матчах после возвращения в строй.

Да, «Питтсбург» вернулся в игру. И вот уже Каллен вылезает из-за ворот, заводя шайбу в ближний угол. А какой классный перехват сделал Крис Куниц, когда шайба уже вылетала из зоны хозяев! Быстрый пас вперед на Фила Кессела, тот на Малкина, и Женя забивает легкий гол. Контратака «пингвинов» - как разжатая пружина.

«Филадельфия» не сдавалась, и во втором периоде тоже забила два гола – усилиями Жиру и Ворачека, причем последний реализовал штрафной бросок. Ну а после перерыва победный гол забил Малкин, на этот раз попав в пустой угол с левого фланга.

«Думаю, мы еще не там, где хотим быть. Мы знаем, что можем быть лучше», - сказал главный тренер «Пенс» Майк Салливан.

АССИСТЕНТ ДНЯ





Я сразу сказал, что если ставить Александра Радулова в тройку к Алексу Гальченюку, это пойдет на пользу обоим. И вот смотрите, два Саши организовали оба гола в ворота «Торонто», набрали по два очка и принесли победу «Монреалю».

Первый гол получился роскошным – Радулов ворвался в чужую зону, припарковался у дальней штанги и отдал шайбу назад под разящий бросок Гальченюка. Как ассистент Раду сыграл потрясающе.

Правда, «Торонто» сравнял счет, когда именно Радулов сидел на скамейке штрафников. С досады Саша даже бросил бутылку об пол. Ну а потом защитник Ши Уэбер снова зарядил в большинстве от синей линии, и ассистентами тут стали Радулов и Гальченюк.

Еще по этому матчу надо отметить вратаря «Монреаля» Кэри Прайса и защитника «Торонто» Никиту Зайцева, который сделал 5 хитов и 3 блока. Мы не увидели много голов, но матч получился очень интересным.

ДУБЛЬ ДНЯ





Как забить два гола за 17 секунд? Мастер-класс показывает «Сан-Хосе», который все сразу решил в матче с «Нэшвиллом». Вообще «акулы», финалист Кубка Стэнли прошлого сезона, еще покусают за пятки «Эдмонтон», который внезапно вырвался в лидеры Тихоокеанского дивизиона. Эта команда в полном порядке, и там есть парень, который ненамного хуже Ши Уэбера – это Брент Бернс.

ХИТ ДНЯ





Дмитрий Куликов пока не набрал ни одного очка в «Баффало». Но посмотрите, как здорово он играет в защите. Вот он ловит на бедро Дерека Маккензи в матче против «Флориды», причем «клинки» не пропустили ни одного гола. Да, это была не «мельница» в чистом виде. Тем не менее Куликов показал себя крутым и жестким парнем.

ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Сделал дубль и забил 300-й гол в матче с «Филадельфией»

2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)

Отдал две передачи в матче с «Торонто»

3*** - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)

Организовал победный гол в матче с «Лос-Анджелесом»

ЦИТАТА ДНЯ

«Я знал, что когда Радулов прилетит на правую штангу, то будет не просто бросать. Это игрок не такого типа. Он отдал мне пас, и я был к этому готов, поэтому забил легкий гол».

Алекс ГАЛЬЧЕНЮК, форвард «Монреаля»

ТАБЛО ДНЯ

Гальченюк (РАДУЛОВ), Уэбер (РАДУЛОВ) – Кадри

М: Радулов (0+2; +1, 2, 0, 13.17)

Марков (0+0; 0, 0, 2, 20.22)

Емелин (0+0; 0, 4, 1, 20.13)

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 2, 20.05)

Хенрик, Сиверсон, Смит-Пелли – Т.Джонсон

НД: Калинин (0+0; 0, 5, 1, 13.03)

ТБ: Наместников (0+0; -1, 0, 2, 15.09)

Нестеров (0+0; 0, 0, 2, 18.36)

в Василевский (23-20; 87%, 56.20)

Ворачек (2), Симмондс, Жиру – Кросби (2), Каллен, МАЛКИН (2)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 2, 10.42)

Проворов (0+0; -1, 2, 1, 18.32)

П: Малкин (2+0; +1, 0, 2, 17.41)

Хансен, Хорват – Юханссон (2), Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Оши, Алзнер

В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 15.58)

Кузнецов (0+1; +2, 0, 1, 16.07)

Орлов (0+0; 0, 0, 0, 19.17)

Врбата, Райдер – Дюшен (ГРИГОРЕНКО), Бурк, Дюшен

К: Задоров (0+0; 0, 2, 1, 19.13)

Григоренко (0+1; -1, 4, 0, 15.39)

Шварц (ТАРАСЕНКО)

СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 1, 15.30)

Якупов (0+0; 0, 0, 1, 8.36)

Шэллер

Д: Марченко (0+0; 0, 0, 1, 18.08)

Ю.Ларссон, Окпосо, Рейнхарт

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 21.56)

Гранлунд, Нидеррайтер, Э.Стаал, Граовач

Донской, Павелски, Вингелс, Торнтон – Нил

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.