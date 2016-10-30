«Радулов отдал гениальный пас, а Малкин забил 300-й гол». 5 гвоздей НХЛ (видео)
В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.
ЦИФРА ДНЯ
Дерби штата Пенсильвания – это всегда круто. «Это большая рубка, и для нас было важно сейчас победить. Я забил 300 голов за карьеру, но куда лучше, что мы взяли два очка», - Евгений Малкин объяснил все об этой игре в двух предложениях.
Да, Джино забросил уже 300-ю шайбу в НХЛ. Из россиян до такой отметки добирались только 10 человек – кроме Малкина это Павел Дацюк (314), Алексей Яшин (337), Вячеслав Козлов (356), Илья Ковальчук (417), Алексей Ковалев (430), Павел Буре (437), Александр Могильный (473), Сергей Федоров (483) и Александр Овечкин (529).
Причем пока на горизонте не видно, кто может стать 11-м в этом списке. Следующие кандидаты – Андрей Марков (113), Артем Анисимов (111), Владимир Тарасенко (110). А карьеру в НХЛ из топ-10 продолжают только Овечкин и Малкин, да еще Ковальчук может вернуться за океан, когда закончится контракт со СКА. Но Ови в ближайшие 10 лет никому не догнать, так что этот список можно считать вечным. Малкин же вполне способен покорить отметку «500» - ему только 30 лет. Еще играть и играть.
МАТЧ ДНЯ
А вот как сложился матч «Филадельфия» - «Питтсбург». В середине первого периода Марк-Андре Флери пропустил не самый сложный гол с дальней дистанции – от Ворачека. Во втором моменте Флери зачем-то выпрыгнул вперед и упал на живот, то есть был отыгран. Все-таки понятно, почему в «Пингвинз» так ждут возвращения после травмы Мэтта Мюррея, который играл от звонка до звонка в Кубке Стэнли.
Но потом Кросби забил с очень острого угла. А в большинстве, когда был удален Иван Проворов, Сидни подловил отскок и без раздумий бросил в одно касание. «Филадельфия» - 2, Кросби – 2. Все-таки это гениальный хоккеист! Четыре гола в трех матчах после возвращения в строй.
Да, «Питтсбург» вернулся в игру. И вот уже Каллен вылезает из-за ворот, заводя шайбу в ближний угол. А какой классный перехват сделал Крис Куниц, когда шайба уже вылетала из зоны хозяев! Быстрый пас вперед на Фила Кессела, тот на Малкина, и Женя забивает легкий гол. Контратака «пингвинов» - как разжатая пружина.
«Филадельфия» не сдавалась, и во втором периоде тоже забила два гола – усилиями Жиру и Ворачека, причем последний реализовал штрафной бросок. Ну а после перерыва победный гол забил Малкин, на этот раз попав в пустой угол с левого фланга.
«Думаю, мы еще не там, где хотим быть. Мы знаем, что можем быть лучше», - сказал главный тренер «Пенс» Майк Салливан.
АССИСТЕНТ ДНЯ
Я сразу сказал, что если ставить Александра Радулова в тройку к Алексу Гальченюку, это пойдет на пользу обоим. И вот смотрите, два Саши организовали оба гола в ворота «Торонто», набрали по два очка и принесли победу «Монреалю».
Первый гол получился роскошным – Радулов ворвался в чужую зону, припарковался у дальней штанги и отдал шайбу назад под разящий бросок Гальченюка. Как ассистент Раду сыграл потрясающе.
Правда, «Торонто» сравнял счет, когда именно Радулов сидел на скамейке штрафников. С досады Саша даже бросил бутылку об пол. Ну а потом защитник Ши Уэбер снова зарядил в большинстве от синей линии, и ассистентами тут стали Радулов и Гальченюк.
Еще по этому матчу надо отметить вратаря «Монреаля» Кэри Прайса и защитника «Торонто» Никиту Зайцева, который сделал 5 хитов и 3 блока. Мы не увидели много голов, но матч получился очень интересным.
ДУБЛЬ ДНЯ
Как забить два гола за 17 секунд? Мастер-класс показывает «Сан-Хосе», который все сразу решил в матче с «Нэшвиллом». Вообще «акулы», финалист Кубка Стэнли прошлого сезона, еще покусают за пятки «Эдмонтон», который внезапно вырвался в лидеры Тихоокеанского дивизиона. Эта команда в полном порядке, и там есть парень, который ненамного хуже Ши Уэбера – это Брент Бернс.
ХИТ ДНЯ
Дмитрий Куликов пока не набрал ни одного очка в «Баффало». Но посмотрите, как здорово он играет в защите. Вот он ловит на бедро Дерека Маккензи в матче против «Флориды», причем «клинки» не пропустили ни одного гола. Да, это была не «мельница» в чистом виде. Тем не менее Куликов показал себя крутым и жестким парнем.
ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ
1* - Евгений МАЛКИН (Питтсбург)
Сделал дубль и забил 300-й гол в матче с «Филадельфией»
2** - Александр РАДУЛОВ (Монреаль)
Отдал две передачи в матче с «Торонто»
3*** - Владимир ТАРАСЕНКО (Сент-Луис)
Организовал победный гол в матче с «Лос-Анджелесом»
ЦИТАТА ДНЯ
«Я знал, что когда Радулов прилетит на правую штангу, то будет не просто бросать. Это игрок не такого типа. Он отдал мне пас, и я был к этому готов, поэтому забил легкий гол».
Алекс ГАЛЬЧЕНЮК, форвард «Монреаля»
ТАБЛО ДНЯ
Гальченюк (РАДУЛОВ), Уэбер (РАДУЛОВ) – Кадри
М: Радулов (0+2; +1, 2, 0, 13.17)
Марков (0+0; 0, 0, 2, 20.22)
Емелин (0+0; 0, 4, 1, 20.13)
Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 2, 20.05)
Матч
Нью-Джерси - Тампа-Бэй - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Хенрик (Каммаллери, Северсон), 3:57 (1:0). Северсон (Грин, Хенрик), 13:13 (2:0). Смит-Пелли (Квинси, Лаппин), 25:22 (3:0). Джонсон (Пойнт), 41:59 (3:1).
Место и дата
30 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
НД: Калинин (0+0; 0, 5, 1, 13.03)
ТБ: Наместников (0+0; -1, 0, 2, 15.09)
Нестеров (0+0; 0, 0, 2, 18.36)
в Василевский (23-20; 87%, 56.20)
Матч
Филадельфия - Питтсбург - 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)
Голы:
Ворачек (Мэннинг, Гудас), 9:48 (1:0). Симмондс (Шенн, Гостисбеер), 13:02 (2:0). Кросби (Хорнквист, Уилсон), 15:44 (2:1). Кросби (Хорнквист, Кессел), 16:27 (2:2 - бол.). Каллен (Кюнхакль), 16:39 (2:3). Малкин (Куниц, Кессел), 29:38 (2:4). Жиру (Симмондс, Гудас), 33:16 (3:4 - бол.). Ворачек 35:28 (4:4 - бул.). Малкин (Мяяття), 48:33 (4:5).
Место и дата
30 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
Ворачек (2), Симмондс, Жиру – Кросби (2), Каллен, МАЛКИН (2)
Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 2, 10.42)
Проворов (0+0; -1, 2, 1, 18.32)
П: Малкин (2+0; +1, 0, 2, 17.41)
Матч
Ванкувер - Вашингтон - 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Голы:
Юханссон (Нисканен), 17:57 (0:1). Уилсон (Юханссон, Кузнецов), 18:12 (0:2). Хансен (Гудбрэнсон), 19:54 (1:2). Юханссон (Бэкстрём, Оши), 28:58 (1:3 - бол.). Хорват (Виртанен, Берчи), 37:17 (2:3). Оши (Шмидт, Бураковски), 57:33 (2:4). Алзнер 58:42 (2:5).
Место и дата
30 октября 04:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция
Хансен, Хорват – Юханссон (2), Уилсон (КУЗНЕЦОВ), Оши, Алзнер
В: Овечкин (0+0; 0, 0, 4, 15.58)
Кузнецов (0+1; +2, 0, 1, 16.07)
Орлов (0+0; 0, 0, 0, 19.17)
Матч
Аризона - Колорадо - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Врбата (Ханзал, Доми), 14:57 (1:0). Дюшен (Джонсон, Григоренко), 25:51 (1:1). Бурк Р. (Бэрри, Маккиннон), 41:42 (1:2 - бол.). Дюшен (Ландеског, Желина), 51:24 (1:3). Ридер (Ричардсон, Экман-Ларссон), 55:56 (2:3).
Место и дата
30 октября 03:00, Джобинг.ком Арена, Онлайн-трансляция
Врбата, Райдер – Дюшен (ГРИГОРЕНКО), Бурк, Дюшен
К: Задоров (0+0; 0, 2, 1, 19.13)
Григоренко (0+1; -1, 4, 0, 15.39)
Матч
Сент-Луис - Лос-Анджелес - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шварц (Лехтеря, Тарасенко), 43:43 (1:0).
Место и дата
30 октября 03:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция
Шварц (ТАРАСЕНКО)
СЛ: Тарасенко (0+1; +1, 0, 1, 15.30)
Якупов (0+0; 0, 0, 1, 8.36)
Матч
Детройт - Бостон - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Место и дата
30 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция
Шэллер
Д: Марченко (0+0; 0, 0, 1, 18.08)
Матч
Баффало - Флорида - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Ларссон (Джионта, Фолиньо), 7:47 (1:0). Окпосо (Ристолайнен, Рейнхарт), 25:57 (2:0 - бол.). Рейнхарт (Моулсон), 48:48 (3:0 - бол.).
Место и дата
29 октября 20:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
Ю.Ларссон, Окпосо, Рейнхарт
Б: Куликов (0+0; 0, 2, 1, 21.56)
Матч
Миннесота - Даллас - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Гранлунд (Койву), 5:35 (1:0 - мен.). Нидеррайтер (Гранлунд, Койл), 43:08 (2:0). Стаал (Поминвилль, Сутер), 50:54 (3:0 - бол.). Граовац (Цукер, Берчи), 52:37 (4:0).
Место и дата
30 октября 03:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Гранлунд, Нидеррайтер, Э.Стаал, Граовач
Донской, Павелски, Вингелс, Торнтон – Нил
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.