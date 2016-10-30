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Михаил Юрьев: Даже после побед на чемпионатах мира до потолка не прыгал

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Юрьев: Даже после побед на чемпионатах мира до потолка не прыгал

Даже после побед на чемпионатах мира до потолка не прыгал

После завоевания очередного Кубка России («Енисей» - «СКА-Нефтяник» - 1:7) наставник победителей принимал поздравления и… не улыбался.

- Почему вы такой грустный?

- После матчей я редко улыбаюсь. Даже, выиграв чемпионат мира, до потолка не прыгал.

- За счет чего сегодня выиграли?

- Было очень тяжело. Хорошо, что мы сразу стали использовать свои моменты.

- Опасались, что игроков накроет акклиматизация?

- Было такое. Когда мы возвращались из Швеции с Кубка мира (17 октября), лучше было бы остаться здесь, в московском часовом поясе. Но у нас уже были куплены билеты. Пришлось дважды проходить акклиматизацию: в Хабаровске (разница с Швецией 8 часов) и в Москве (разница с Дальним Востоком 7 часов). Мы дома специально проводили тренировки поздно вечером, чтобы как-то приблизиться к московскому времени. Вы заметили, что в концовке матча игроки подсели?

- Как нужно было действовать в последние минуты: держать мяч и играть по счету или добить главного соперника и конкурента во всех турнирах?

- Держать мяч и врываться в свободные зоны. У нас были моменты – одних штанг и перекладин 3-4 штуки. А добивать, как вы выразились, не нужно.

- «Енисей» размочил счет в самой концовке. Вратарь Виктор Яшин немного расстроился. А вы?

- Нет. Красноярцы точно наиграли на 2-3 мяча. Но не больше. А победили мы заслуженно.

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