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Голова Карреры и голова Слуцкого. Колонка Юрия Цыбанева

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера и Леонид Слуцкий
Массимо Каррера и Леонид СлуцкийИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о разнице в тренерском мышлении тренеров «Спартака» и ЦСКА.

Моя хорошая знакомая, спортивный психоаналитик Галина Завьялова однажды сразила меня отточенной формулировкой: «Бог – в голове». То есть: как вы себе представляете высшую силу мироздания, так ваши отношения с оной и строятся. А так как Галина Владимировна загодя аргументированно предсказала (кстати, на страницах «Советского спорта» и еженедельника «Советский спорт – Футбол») вектор падения сборной России под руководством Капелло чуть ли не с помесячной раскадровкой, и ход событий совпал с ее прогнозом практически один в один, нельзя было не вдуматься в ее мощное умозаключение.

Переведя эту универсальную формулу в сферу футбола, получим интересный вывод: сила команды содержится не столько в ногах ее игроков, сколько в тренерской голове.

А теперь проверим это соображение по горячему следу дерби «Спартак» - ЦСКА. На примерах Массимо Карреры и Леонида Слуцкого.

Что делает с красно-белой командой итальянец? Он вряд ли водит игроков, подобно Бердыеву, по полю за руку, максимально выверяя геометрию командного маневра. Он, как видится мне, в первую голову приучает игроков «Спартака» почувствовать себя сильными. Отважными бойцами. На этом могучем самоощущении, собственно, крепится весь феномен итальянского футбола. Любой мало-мальски себя уважающий футболист с Апеннин никогда в полевой жизни не посчитает себя, смалодушничав, слабее хоть какого аргентинца, немца или бразильца. Он упрется против любой звезды.

Каррера – тренер-спортсмен. Он не позволяет себе ни тени удрученности на лице после поражения. Весь его вид говорит: мы будем пытаться вновь и вновь.

А Слуцкий – тренер-программист. И у него в голове постоянно вертится: вот это моя команда может себе позволить, а вот здесь – черта, за которую внедренная игровая программа не разрешает выйти. Он – заложник ограничений, наложенных в собственной голове. Послушный слуга собственных мнений и сомнений.

Заметьте: с 2010 года ЦСКА не выиграл в чемпионате ни одного матча у «Зенита», когда тем руководили Спаллетти, Боаш и Луческу. Это разве по-спортивному нормально? С учетом хотя бы того, что за эти годы ЦСКА трижды стал чемпионом?!

Да, случались всплески. С этим тоже интересно разобраться. Помните, когда Леонид Викторович только-только возглавил ЦСКА, команда храбро кинулась с открытым забралом на «МЮ» сэра Алекса у него в гостях? А потом и прорвалась аж в четвертьфинал Лиги чемпионов? Что это было? А вот: у Слуцкого резко подскочила самооценка: из обнищавших «Крыльев» в такой клуб пригласили!

И прошлой осенью та же история: тренером всея Руси признали, из всех выделили! Вот и покатило и у ЦСКА, и у сборной на первых порах.

Но высоко взлетишь – больнее падать. Слуцкий довел летом до общего сведения, кем он посчитал по итогам проваленного Евро себя и игроков. Ну и. Как корабль назовешь, так и поплывет.

Когда мы общались с психоаналитиком Завьяловой на футбольную тему, я попросил ее охарактеризовать тренера Слуцкого. Галина Владимировна присмотрелась – и одобрила: «Молодец! Умеет растворять себя в команде, не обособляется».

Но проблема-то, видим, - в том, что конкретно растворяет в своих игроках Леонид Викторович на том или ином отрезке карьеры…

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