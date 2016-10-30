Алексей Николаев: Комбаров не играл рукой, пенальти назначать не следовало

Главный судья дерби «Спартака» и ЦСКА (3:1) Алексей Николаев на следующий день после игры дал интервью «Советскому спорту».

- Вы уже далеко не в первый раз судите «Спартак» и ЦСКА. Чем это дерби запомнится?

- Тем, что пришлось судить и одновременно исполнять обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования. Но я постарался от этой мысли абстрагироваться . А в остальном все было, как и на других шести дерби. Выходить на «Открытие Арену», когда такой праздник, полные трибуны, было приятно. Хотя и до этого на дерби всегда так было. Но, повторюсь, непривычно находиться в роли, что называется, играющего тренера – нужно не подвести ребят и себя.

- Мешает, что судите, как руководитель, а оценку вам ставит за матч подчиненный?

- Нет. Старался в день игры забыть, что являюсь исполняющим обязанности руководителя. С утра внушил себе еще раз, что я – судья, и мои действия должны оценивать другие люди.

- Вы старались быть максимально незаметным во время матча. Хотя в некоторых эпизодах,казалос ь, можно было остановить игру, даже желтую карточку показать…

- Это моя манера – люблю давать играть в футбол и стараюсь больше общаться с игроками, чем разбрасываться карточками. И, наверное, это дерби войдет в историю – потому что не было ни одной желтой или красной карточки. Можно было поговорить с игроками, но не показывать предупреждения. И футболисты с уважением друг к другу относились. Это чувствовалось.

- Эпизод с попаданием мяча в руку Комбарову в штрафной при счете 1:0 в пользу «Спартака» стал самым обсуждаемым. Важно ваше мнение.

- Не смотрел этот эпизод на видео. Не хочу обсуждать. Хотя в таких играх всегда случаются эпизоды для дискуссии. В этот раз это был такой момент. Обсуждать ведь что-то нужно.

- Как во время игры этот момент вы видели?

- Во-первых, этот эпизод главному арбитру было практически невозможно увидеть. Он для ассистента судьи. Во-вторых, реакция футболистов была абсолютно нормальной. В таких матчах, если что-то из ряда вон происходит, когда арбитр допускает ошибку, вся команда готова съесть судью. Здесь такой ситуации не было. Нормальный эпизод – и инспектор поддержал мою позицию. Никто кроме масс-медиа не говорил об этом. Это было попадание мяча в руку, а не игра рукой. В том эпизоде не следовало назначать пенальти.

- Видел, как после финального свистка к вам подошел Вернблум, благодарил за работу, но при этом, как показалось, указывал на место на поле, где был тот эпизод с попаданием мяча в руку. Мол, что же там не дали пенальти…

- Вообще Вернблум – интересный не только футболист, но и человек. Он не может не разговаривать на поле. Скандинав, настоящий викинг. И с ним вести себя строго –интересно. Он не показывал на тот эпизод. Просто поблагодарил за судейство, сказал, что игра была классная, а судья давал играть обеим командам. Другие игроки тоже благодарили и несколько раз сказали спасибо, что дали им играть, не срывали матч свистками. По динамике он удался. Было зрелище.

- Как после матча отреагировали на судейство ваши друзья, коллеги?

- За каждого судью переживают близкие и друзья, коллеги. Чего-то сверхъестественн ого, вроде 100 сообщений после матча, не было. Но люди, которые смотрели футбол и получили удовольствие, поблагодарили за работу. Надеюсь, больших претензий к нам предъявить никто не может. Мне атмосфера запомнилась еще и потому, что на матч вышел в сопровождении моих дочурок – Ксении и Анастасии. Можно сказать, мечта сбылась.

- Вот вы отсудили матч в субботу. А в воскресенье – много игр тура. Теперь надо их смотреть уже как руководителю судей?

- У нас в департаменте отлажена работа, поэтому команда, которая там работает, сильно помогает. Они знают, как просматривать матчи, делать нарезки эпизодов. Без них было бы тяжело, потому что сейчас считаю себя больше действующим арбитром, нежели руководителем. В начале ноября у нас сбор. Будем собираться и разговаривать о сложившейся ситуации.

- Что имеете в виду?

- Надо немного снизить градус, который вокруг судейства искусственно подняли. Будем делать все возможное, чтобы люди успокоились и получали удовольствие от футбола, а не говорили только о судействе. Понятно, что дерби смотрели под микроскопом, пытались что-то найти. И кто-то что-то нашел. Но пусть люди хоть один такой матч посудят. А смотреть по ТВ и рассуждать, попал мяч в руку Комбарову, либо он ей сыграл… Хотя понимаю – это часть нашей работы, мы к этому привыкли. Главное – когда сам понимаешь, что делаешь свою работу правильно, ровно и без ошибок. Чтобы они не влияли на результат. Ну, и здоровье футболистов – в первую очередь.

- Матч «Урал» – «Терек» вы не смотрели?

- Как раз помощники смотрят эту игру.

- Но там, правда, вопросы не по судейству, а по тому, как действовали команды…

- Не видел игру, ничего не могу сказать.