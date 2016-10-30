Знарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на Евротур
После объявления состава сборной России на Кубок Карьяла, клубы КХЛ провели еще по паре матчей. Смотрим, как игроки себя показали.
Для многих специалистов, да и самих игроков, вызов в сборную на первый этап Евротура оказался большой неожиданностью. Наша команда едет туда в подчеркнуто молодежном составе (средний возраст – 22 года). Приведенная ниже статистика говорит о том, как хоккеисты проявили себя в своих клубах, после того, как получили «повестку» из национальной команды.
Вот Владимир Ткачев из «Ак Барса», к примеру, на радостях сделал хет-трик. А Вячеслав Лещенко из «Спартака» нахватал минусов...
ВРАТАРИ
Илья СОРОКИН, ЦСКА – 2 матча, 2 победы, 48 отраженных бросков, 3 пропущенных шайбы.
Игорь ШЕСТЕРКИН, СКА - 2 матча, 2 победы, 21 отраженный бросок (в одном поединке провел всего 8 минут), шайб не пропустил. Один матч на «ноль».
Василий ДЕМЧЕНКО, Трактор – 1 матч, 1 победа, 25 отраженных бросков, 1 пропущенная шайба.
ЗАЩИТНИКИ
Виктор АНТИПИН, Металлург Мг – 2 матча, 2 победы, 2 (1+1) очка при показателе полезности «плюс 2», 2 штрафных минуты.
Алексей Береглазов, Металлург Мг - – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.
Рушан Рафиков, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «плюс 4», 0 штрафных минут.
Илья ЛЮБУШКИН, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «плюс 1», 11 штрафных минут.
Андрей МИРОНОВ, Динамо М – 2 матча, 2 победы, 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 3», 4 штрафных минуты.
Артем ЗУБ, Амур – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.
Боглан КИСЕЛЕВИЧ, ЦСКА – 1 матч, 1 победа, 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.
Игорь ОЖИГАНОВ, ЦСКА – не играл.
НАПАДАЮЩИЕ
Никита ГУСЕВ, СКА – 2 матча, 2 победы, 4 (1+3) очка при показателе полезности «плюс 4», 0 штрафных минут.
Николай ПРОХОРКИН, СКА – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 1», 0 штрафных минут.
Александр БАРАБАНОВ, СКА – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 3», 0 штрафных минут.
Анатолий Голышев, Автомобилист – 3 матча, 1 победа, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.
Андрей СВЕТЛАКОВ, ЦСКА – 2 матча, 2 победы, 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 1», 0 штрафных минуты.
Валерий НИЧУШКИН, ЦСКА – 1 матч, 1 победа, 0 очков при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.
Степан САННИКОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.
Константин ОКУЛОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «минус 2», 0 штрафных минут.
Сергей ШУМАКОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 2», 2 штрафных минуты.
Владимир ТКАЧЕВ, АК Барс – 3 матча, 3 победы, 4 (3+1) очка при показателе полезности «плюс 3», 0 штрафных минут.
Вячеслав ЛЕЩЕНКО, Спартак – 1 матч, 1 поражение, 0 очков при показателе полезности «минус 3», 2 штрафных минуты.
Павел КРАСКОВСКИЙ, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 (0+1) очков при показателе полезности «плюс 1», 0 штрафных минут.
Егор КОРШКОВ, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.