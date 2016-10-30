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Знарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на Евротур

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок с хоккеистами сборной
Олег Знарок с хоккеистами сборнойИсточник: «Советский спорт»

После объявления состава сборной России на Кубок Карьяла, клубы КХЛ провели еще по паре матчей. Смотрим, как игроки себя показали.

Для многих специалистов, да и самих игроков, вызов в сборную на первый этап Евротура оказался большой неожиданностью. Наша команда едет туда в подчеркнуто молодежном составе (средний возраст – 22 года). Приведенная ниже статистика говорит о том, как хоккеисты проявили себя в своих клубах, после того, как получили «повестку» из национальной команды.

Вот Владимир Ткачев из «Ак Барса», к примеру, на радостях сделал хет-трик. А Вячеслав Лещенко из «Спартака» нахватал минусов...

ВРАТАРИ

Илья СОРОКИН, ЦСКА – 2 матча, 2 победы, 48 отраженных бросков, 3 пропущенных шайбы.

Игорь ШЕСТЕРКИН, СКА - 2 матча, 2 победы, 21 отраженный бросок (в одном поединке провел всего 8 минут), шайб не пропустил. Один матч на «ноль».

Василий ДЕМЧЕНКО, Трактор – 1 матч, 1 победа, 25 отраженных бросков, 1 пропущенная шайба.

ЗАЩИТНИКИ

Виктор АНТИПИН, Металлург Мг – 2 матча, 2 победы, 2 (1+1) очка при показателе полезности «плюс 2», 2 штрафных минуты.

Алексей Береглазов, Металлург Мг - – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.

Рушан Рафиков, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «плюс 4», 0 штрафных минут.

Илья ЛЮБУШКИН, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 очков при показателе полезности «плюс 1», 11 штрафных минут.

Андрей МИРОНОВ, Динамо М – 2 матча, 2 победы, 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 3», 4 штрафных минуты.

Артем ЗУБ, Амур – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.

Боглан КИСЕЛЕВИЧ, ЦСКА – 1 матч, 1 победа, 1 (0+1) очко при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.

Игорь ОЖИГАНОВ, ЦСКА – не играл.

НАПАДАЮЩИЕ

Никита ГУСЕВ, СКА – 2 матча, 2 победы, 4 (1+3) очка при показателе полезности «плюс 4», 0 штрафных минут.

Николай ПРОХОРКИН, СКА – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 1», 0 штрафных минут.

Александр БАРАБАНОВ, СКА – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 3», 0 штрафных минут.

Анатолий Голышев, Автомобилист – 3 матча, 1 победа, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.

Андрей СВЕТЛАКОВ, ЦСКА – 2 матча, 2 победы, 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 1», 0 штрафных минуты.

Валерий НИЧУШКИН, ЦСКА – 1 матч, 1 победа, 0 очков при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.

Степан САННИКОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «0», 0 штрафных минут.

Константин ОКУЛОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 0 очков при показателе полезности «минус 2», 0 штрафных минут.

Сергей ШУМАКОВ, Сибирь – 2 матча, 2 поражения, 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 2», 2 штрафных минуты.

Владимир ТКАЧЕВ, АК Барс – 3 матча, 3 победы, 4 (3+1) очка при показателе полезности «плюс 3», 0 штрафных минут.

Вячеслав ЛЕЩЕНКО, Спартак – 1 матч, 1 поражение, 0 очков при показателе полезности «минус 3», 2 штрафных минуты.

Павел КРАСКОВСКИЙ, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 0 (0+1) очков при показателе полезности «плюс 1», 0 штрафных минут.

Егор КОРШКОВ, Локомотив – 2 матча, 2 победы, 1 (1+0) очко при показателе полезности «плюс 1», 2 штрафных минуты.

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