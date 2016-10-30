Они это сделали? «Урал» и «Терек» сыграли самый странный матч сезона

«Советский спорт» - о том, что могло удивить неподготовленного зрителя в игре 13-го тура «Урал» - «Терек» (1:4).

Предыстория

Для начала экскурс в прошлый сезон. Матч 7-го тура РФПЛ «Урал» - «Терек» летом 2015 года ждали многие, но не потому, что ожидался футбольный концерт. Скорее, шоу. Прелюдией послужили удивительные коэффициенты от букмекеров. «Терек» по ним виделся не просто крепким коллективом, а чуть ли ни действующим чемпионом страны, приехавшим к застоялому середняку (4,9 – на «Урал», игравший дома, 1,63 – на «Терек»). Позже появились инсайды от самих букмекеров, пожелавших остаться анонимными. Сообщалось, что ставки на игру «Урал» - «Терек» были сделаны несколькими игроками низших лиг и одним футболистом премьер-лиги.

Но и это еще не все. Самое любопытное, что предыдущий матч этих команд – уже в Грозном – ознаменовался абсолютно такими же коэффициентами. Но роль «чемпиона» тогда досталась «Уралу», которому эта победа была нужна для спасения от вылета. Тем, кому нужнее, тот и победил.

А вот летом 2015 года победила дружба. То ли и не планировалось ничего, то ли просто сорвалось – и было перенесено. В любом случае сегодняшний матч «Урал» - «Терек» многим удивил.

Квартиру на «Тереке»!

Посмотрите, какие коэффициенты были во время перерыва матча. Счет, напомним, был 1:1. Как нужно было играть, чтобы в домашнем матче вероятность победы команды оценивали 1 к 17. У «Мидлсбро», приехавшего к лондонскому «Арсеналу», победившему на тот момент в шести матчах подряд, шансов и то было больше – от 1 к 10 до 1 к 14 варьировался коэффициент.

Важно понимать: до матча ставки были в пределах нормы: около 3,5 – на «Урал» и 2,3 – на «Терек». Вполне адекватные цифры, учитывая места команд и последние результаты. Но в перерыве все изменилось - либо очень большое количество людей вдруг пошло ставить на «Терек», либо сами ставки своей величиной сильно выбивались из обычных. Такое внезапное озарение – это странно.

Голы и ситком

Еще страннее выглядели голы «Терека». Причем, и каждый по отдельности, и все вместе – в совокупности. Далее нам не обойтись без скринов с трансляции телеканала «Наш футбол»

Но давайте по порядку. Еще до первого гола удивил вот такой момент. Игрок «Терека» получает мяч в зоне перед штрафной площадью. Посмотрите, как чинно его сопровождает игрок «Урала» Фонтанелло.





Ну ладно. Раньше времени не будем притягивать решение задачки к якобы найденному ответу. Первый гол «Терека» - чудовищная ошибка голкипера «Урала» Арапова. Странно в этом моменте не сам факт ошибки, а то, сколько маленьких шажков сделал Арапов прежде, его накрыл игрок «Терека». Так в детстве разбегаются, чтобы удар был сильнее. Но опять же, давайте не торопиться.

И да, Арапов не успел выбить.

Второй гол «Терека». Защитник «Урала» Динга закрывает невидимого форварда, давая прострелить на пустые ворота.

Вынимайте мяч из сетки, но зато невидимый игрок был закрыт наглухо.

В третьем голе грозненцев странным выглядит многое: бомбардирские способности Динга, одинокий игрок на дальней штанге, готовящийся поставить ногу для удара в пустые ворота. Но не менее любопытно и другое. Посмотрите этот момент в динамике - игроки «Терека» убегают от защитников «Урала» будто спринтер от среднестатистического сотрудника полиции.

Ну а четвертый гол… Кстати, вновь в пустые ворота (не многовато ли?). Оцените его в форме загадки.



Как вот из такой ситуации, в которой защитник и форвард борются за длинную передачу абсолютно в равных диспозициях, ...



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… могла получиться вот такая, скажем так, ситуевина? С уже лежащим в стороне защитником Динга и вратарем Араповым, изучающим марку бутс Мбенга.

Каждый из этих голов в другом матче смотрелся бы как трагедия ошибившегося человека, но когда подобного рода моментами напичкан один матч, выглядит это комедийно. А если вспомнить предысторию и пляски коэффициентов, получается настоящий ситком.