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Две мечты – за год! После Рио Веснина и Макарова победили на Итоговом турнире

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Екатерина Макарова и Елена Веснина
Екатерина Макарова и Елена ВеснинаИсточник: Reuters

Елена Веснина и Екатерина Макарова выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде. Второй раз в истории две россиянки добились подобного успеха одним дуэтом. Первыми были Надежда Петрова и Мария Кириленко в 2012 году.

ДОРОГА В СИНГАПУР

Итоговый чемпионат в одиночке из наших теннисисток покоряла Мария Шарапова – правда, всего однажды, в далеком 2004-м. В паре здесь брали кубок и Анна Курникова, и Петрова с Кириленко. Веснина с Макаровой долгое время остаются нашей сильнейшей парой. Они победили на «Ролан Гаррос» в 2013-м. Взяли титул на US Open годом позже. Олимпиаду в Лондоне завершили без медали, но Игры в Рио – с золотом! Но на Итоговом турнире играли всего дважды. В сезоне-2013 добрались до финала, где уступили Су-Ве Си и Шуай Пен (Тайвань/Китай). В 2014-м отсеялись заметно раньше, не справившись в четвертьфинале с Аллой Кудрявцевой и Анастасией Родионовой (Россия/Австралия).

- Это была мечта – победить в чемпионате WTA! – признавалась Елена. – Как же мы рады, что, наконец, ее осуществили.

Хотя неделей ранее казалось - в Сингапуре россиянок ничего хорошего не ждет. Летний запал иссяк внезапно. После победы в Рио девушки навели шороху в Нью-Йорку, но в итоге оступились за два шага до титула – в полуфинале не совладали с американской Беттани Маттек-Сандс и чешкой Люси Сафаровой. Потом… был неудачный визит в Китай – в Пекине Макарова и Веснина в первом же матче взяли всего четыре гейма у старой знакомой Шуай Пен и ее новой напарницы Кристины Макгейл. На домашнем Кубка Кремля так же проиграли на самом старте двум подружкам Дарьям – Касаткиной с Гавриловой. В «Олимпийском» у обеих и одиночка не сложилась – Екатерина ничего не смогла поделать с той же Касаткиной, Елена «баранкой» во втором сете закончила поединок против Юлии Гергес. Усталость дала о себе знать. И если даже Веснина, выдав лучший сезон в карьере, побывав в полуфинале Уимблдона и дебютировав в ТОП-20 мирового рейтинга, сбавила обороты под прессом проблем с «физикой», то что говорить о ее напарнице? Екатерина провела тяжелый год, закончив его только 30-й ракеткой мира. Обидных поражений в одиночке было гораздо больше, чем красочных побед. И в Сингапур она летела словно выхолощенной – не только физически, но и ментально.

А как без огонька в глазах бороться на столь значимом турнире?

ВТОРАЯ МЕЧТА

- Мы все сделали правильно. Прибыли в Азию за неделю до первого матча. Учли опыт трехлетней давности, когда на подготовку к Итоговому чемпионату отвели всего два дня – правда, выделить больше у нас не получилось бы при всем желании, - отметила Макарова.

- А два дня – это мало. Слишком мало! – смеялась Веснина.

Ранний вылет на «Кубке Кремля», как оказалось, сыграл на пользу теннисисткам. Не став сидеть в Москве, девушки сразу полетели в Сингапур. И были там уже в субботу. Тогда как свой четвертьфинал – против Андреа Хлаваковой и Люси Градецка – сыграли лишь в четверг.

Отдохнули. Выспались. Прошли акклиматизацию. Прибились к кортам во время практик… Согласитесь - так гораздо лучше, чем, как Кузнецовой, провести в воздухе 10 часов, и прибыть с корабля на корабль: в субботу играешь финал домашнего турнира, в понедельник – на другом конце света первый матч на Итоговом.

Правда, Светлане это не помешало выйти в плей-офф с первого места в группе. А Весниной и Макаровой даже в группе бороться было не надо.

Хлавакова и Градецка обыграны в двух сетах. Саня Мирза и Мартина Хингис – на супер-тай-брейке, который играют в парах вместо третьей партии. И вот – финал. И те же Маттек-Сандс с Сафаровой в соперницах. Отличный шанс поквитаться у американки с чешкой за Нью-Йорк!

- У нас всегда были сложные матчи против Люси и Беттани, - вспомнила Веснина. – И мы, конечно, понимали, что надо показать свой лучший теннис. Даже, возможно, выйти на новый уровень, поскольку раньше нам их пройти не удавалось. Здорово, что получилось в этот раз!

Две сложных партии – 7:6 (7:5), 6:3. И вот Елена уже целует подругу по жизни и по парному разряду. Они, наконец, добились этого! Когда, казалось, в них мало кто верил.

- Все-таки, это был чудесный год! – призналась Веснина. – Да, мы не выиграли турнир «Большого шлема». Но осуществили сразу две наших мечты – взяли золото Олимпиады и победили на Итоговом чемпионате.

- Нам повезло, что удалось избежать третьей партии. Ведь супер-тай-брейк – это, в каком смысле лотерея, - заметила Макарова. – Однако несмотря на то, что лично меня кидало вверх-вниз по ходу встречи, в концовке удалось собраться и провести ее на уровне.

Теперь, кстати, Екатерина может отдохнуть. А вот сезон для Весниной продолжиться в Жухае - малым Итоговым личным турниром.

Впрочем, это уже другая история.

ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ WTA

СИНГАПУР

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Парный разряд. Финал

Веснина/Макарова (Россия, 4) – Маттек-Сандс/Сафарова (США/Чехия, 3) – 7:6 (7:5), 6:3.

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