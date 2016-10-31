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«Когда пес в отборе играет лучше тебя». Что там у Зинченко в голландской аренде?

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Когда пес в отборе играет лучше тебя». Что там у Зинченко в голландской аренде?
Источник: ФК «ПСВ Эйндховен»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко за два месяца в ПСВ провел на поле всего 94 минуты, но он не унывает.

В субботу команда из Эйндховена обыграла «Витесс» со счетом 2:0. Зинченко в этом матче не принял участия, оставшись в запасе. Поэтому воскресное утро можно провести с позитивом в парке за игрой с собакой. Сил у него осталось много и свои навыки, а именно обводку, он решил отработать в выходной день на лучшем друге человека.

То чувство,когда пёс в отборе лучше тебя😕 The feeling when the dog's defence is better then you😕

Видео опубликовано Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Все попытки обыграть четырехлапого соперника завершились неудачей, поэтому Зинченко ничего не оставалось – только отдать мяч. «То чувство, когда пес в отборе играет лучше тебя» – признал с самоиронией свое поражение Александр.

Пока проигрывает Зинченко и конкуренцию в клубе: 19-летний футболист принял участие в пяти матчах, голов и передач пока нет. Больше всего времени – 36 минут – он провел в игре чемпионата с «Херенвеном» (1:1), заменив опытного Андреса Гуардадо.

В полузащите ПСВ конкуренция очень высокая, ехать футболисту именно этого амплуа на правах аренды в Эйндховен за игровой практикой особого смысла нет, даже при достаточно активной ротации. Почему было не отправить Зинченко в молодежную команду «Манчестер Сити»? Одному Пепу известно. Главные конкуренты – 20-летний Барт Рамселар (три гола и пас за 12 матчей) и 19-летний воспитанник ПСВ Стивен Бергвейн (15 матчей, один гол).

Выходить максимум на 15 минут в конце игры – единственное, что не нравится Зинченко в Голландии. В жизни он веселится так же, как и сразу после перехода в «Манчестер Сити».

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