Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»

После разгрома в Кубке «Зенит» не пропустил дома, но выиграл у «Томи» с большими сложностями.



Стопроцентный Чернов, раунд до конца

Банальная, но идеальная по ситуации «Зенита» аналогия с боксом: нокдаун от «Анжи» в Кубке России уже получили, этого не исправишь – теперь важно подняться на ноги и спокойно довести до конца раунд.

Гонгом будет гостевой матч с «Тереком» через неделю, после него в чемпионате пауза на контрольные игры сборной России. А показатель промежуточного успеха для «Зенита» – хотя бы равенство со «Спартаком» к ноябрьскому перерыву. ЦСКА после дерби отстает уже на семь очков, ориентироваться стоит теперь только на команду Карреры.

В матче с «Анжи» ошибался больше всех Луиш Нету, но восстановившийся Доменико Кришито в основе меняет почему-то не его, а Ломбертса. Итальянец же и капитан – потому что Мирче Луческу нужно обойтись без поврежденного Хави Гарсии.

«Томь» – вроде бы не тот соперник, который легко надавит на проблемный центр, но после каспийского разгрома стоит опасаться и этого, чтобы обойтись без новых неожиданностей. У Ивана Новосельцева стопроцентная статистика: один раз в старте – один сухой матч. Но на кубковый матч он не попал в основу, а теперь его нет и в заявке.

Два из двух может сделать Евгений Чернов – у него матч против команды, за которую он дебютировал в премьер-лиге четыре года назад. Вынужденная замена в игре с «Оренбургом» пугала Луческу, после той победы он даже проанонсировал вылет защитника надолго. Правда, сам Чернов пообещал восстановиться через пару дней – и сдержал слово. Минус проблема для румынского тренера, нет повода лишний раз дергать недолеченного Жиркова.

Гол Кокорина и «передай «спасибо»

Без Гарсии к центральным защитникам начинать атаки опускается Аксель Витсель. Но по роли-то он, может быть, и Хави. А в самый ответственный момент, у своей штрафной – больше похоже на Нету, который привозит сам себе: пас поперек, точно сопернику в ноги. После матча надо не слишком бодрую «Томь» поблагодарить, что не разобралась с этим моментом «три в три».

Витселю приходится выслушать что-то неприятное от Луческу, поразмахивать руками на партнеров – как будто свалить на них вину за то, что не открывались: лупить вперед по тренерской установке нельзя, а отдать короткий пас некому.

Хорошо, что следом есть приятный повод перевести стрелки: забивает Александр Кокорин, он благодарит Дзюбу за скидку, а Артем передает «спасибо» Чернову за навес. Хотя и самого автора гола есть, за что отметить: прием на грудь с сопротивлением, скидка себе в ноги и разумный удар в дальний.

Кокорин, которого народ привык пинать, в этой ситуации бы падал и боролся за пенальти. Кокорин, желающий постоянно играть в основе «Зенита» и вернуться в сборную, борется с защитниками за мяч и забивает.

Содержание – грусть, в таблице – радость

Кстати, решение Луческу по замене Гарсии сложнее, чем прямая передача функций кому-то одному. Судя по всему, румын работает треугольником из Витселя, Маурисио и Шатова: они перемещаются и по очереди берут на себя начало атак и роль первого помощника обороны. А вращает эту фигуру, похоже, сам румынский тренер, периодически во время пауз на своем мяче он крутит руками перед собой – скорее всего, это и есть сигнал к перемещению.

По сценарию очень похоже на сложный «Оренбург», потому что после достаточно быстрого гола большие проблемы с укреплением счета. И самое страшное для «Зенита», что теперь из матчей подряд уже можно составить печальную статистику атаки: за семь матчей в сентябре в среднем было почти 4 гола за матч, после октябрьской паузы для сборных – всего 5 голов за шесть игр.

У Жулиано на этом отрезке всего один мяч, а Дзюба не забил вообще ни одного. Артем в середине второго тайма откровенно хромает, его явно беспокоит травма.

Луческу за пятнадцать минут до конца собирается Дзюбу менять, резервный судья даже табло успевает поднять с двумя красными двойками – но Мирча резко все отменяет! «22» превращается в «9», садится Кокорин, а выходящему Джорджевичу приходится уже во время игры переспрашивать у главного установку: готовился играть центрального, приходится – на крыле атаки. А решение Луческу сразу после того, как Кокорин просто не пошел в подконтрольную зону после паса Анюкова.

Нестыковок в игре «Зенита» полно, и они распространяются по всему телу команды. Две минимальные победы над «Оренбургом» и «Томью» – грусть в плане содержания, но вполне себе радость для таблицы: зенитовцы «Спартак» никуда не отпускают, хотя прямо сейчас игровых сложностей у Карреры гораздо меньше.