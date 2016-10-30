Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»
После разгрома в
Кубке «Зенит» не пропустил дома, но выиграл у «Томи» с большими сложностями.
Стопроцентный Чернов, раунд до конца
Банальная, но идеальная по ситуации «Зенита» аналогия с
боксом: нокдаун от «Анжи» в Кубке России уже получили, этого не исправишь –
теперь важно подняться на ноги и спокойно довести до конца раунд.
Гонгом будет гостевой матч с «Тереком» через неделю, после
него в чемпионате пауза на контрольные игры сборной России. А показатель
промежуточного успеха для «Зенита» – хотя бы равенство со «Спартаком» к
ноябрьскому перерыву. ЦСКА после дерби отстает уже на семь очков,
ориентироваться стоит теперь только на команду Карреры.
В матче с «Анжи» ошибался больше всех Луиш Нету, но
восстановившийся Доменико Кришито в основе меняет почему-то не его, а
Ломбертса. Итальянец же и капитан – потому что Мирче Луческу нужно обойтись без
поврежденного Хави Гарсии.
«Томь» – вроде бы не тот соперник, который легко надавит на
проблемный центр, но после каспийского разгрома стоит опасаться и этого, чтобы
обойтись без новых неожиданностей. У Ивана Новосельцева стопроцентная
статистика: один раз в старте – один сухой матч. Но на кубковый матч он не
попал в основу, а теперь его нет и в заявке.
Два из двух может сделать Евгений Чернов – у него матч
против команды, за которую он дебютировал в премьер-лиге четыре года назад. Вынужденная
замена в игре с «Оренбургом» пугала Луческу, после той победы он даже
проанонсировал вылет защитника надолго. Правда, сам Чернов пообещал
восстановиться через пару дней – и сдержал слово. Минус проблема для румынского
тренера, нет повода лишний раз дергать недолеченного Жиркова.
Гол Кокорина и «передай «спасибо»
Без Гарсии к центральным защитникам начинать атаки
опускается Аксель Витсель. Но по роли-то он, может быть, и Хави. А в самый
ответственный момент, у своей штрафной – больше похоже на Нету, который привозит
сам себе: пас поперек, точно сопернику в ноги. После матча надо не слишком
бодрую «Томь» поблагодарить, что не разобралась с этим моментом «три в три».
Витселю приходится выслушать что-то неприятное от Луческу,
поразмахивать руками на партнеров – как будто свалить на них вину за то, что не
открывались: лупить вперед по тренерской установке нельзя, а отдать короткий
пас некому.
Хорошо, что следом есть приятный повод перевести стрелки:
забивает Александр Кокорин, он благодарит Дзюбу за скидку, а Артем передает «спасибо»
Чернову за навес. Хотя и самого автора гола есть, за что отметить: прием на грудь
с сопротивлением, скидка себе в ноги и разумный удар в дальний.
Кокорин, которого народ привык пинать, в этой ситуации бы
падал и боролся за пенальти. Кокорин, желающий постоянно играть в основе «Зенита»
и вернуться в сборную, борется с защитниками за мяч и забивает.
Содержание – грусть, в таблице – радость
Кстати, решение Луческу по замене Гарсии сложнее, чем прямая
передача функций кому-то одному. Судя по всему, румын работает треугольником из
Витселя, Маурисио и Шатова: они перемещаются и по очереди берут на себя начало
атак и роль первого помощника обороны. А вращает эту фигуру, похоже, сам
румынский тренер, периодически во время пауз на своем мяче он крутит руками
перед собой – скорее всего, это и есть сигнал к перемещению.
По сценарию очень похоже на сложный «Оренбург», потому что
после достаточно быстрого гола большие проблемы с укреплением счета. И самое
страшное для «Зенита», что теперь из матчей подряд уже можно составить
печальную статистику атаки: за семь матчей в сентябре в среднем было почти 4
гола за матч, после октябрьской паузы для сборных – всего 5 голов за шесть игр.
У Жулиано на этом отрезке всего один мяч, а Дзюба не забил
вообще ни одного. Артем в середине второго тайма откровенно хромает, его явно
беспокоит травма.
Луческу за пятнадцать минут до конца собирается Дзюбу
менять, резервный судья даже табло успевает поднять с двумя красными двойками –
но Мирча резко все отменяет! «22» превращается в «9», садится Кокорин, а
выходящему Джорджевичу приходится уже во время игры переспрашивать у главного
установку: готовился играть центрального, приходится – на крыле атаки. А
решение Луческу сразу после того, как Кокорин просто не пошел в подконтрольную
зону после паса Анюкова.
Нестыковок в игре «Зенита» полно, и они распространяются по
всему телу команды. Две минимальные победы над «Оренбургом» и «Томью» – грусть
в плане содержания, но вполне себе радость для таблицы: зенитовцы «Спартак»
никуда не отпускают, хотя прямо сейчас игровых сложностей у Карреры гораздо
меньше.