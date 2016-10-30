Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»

Дьяков искал Дзюбу, Нету рассуждал о борьбе за чемпионство, а румын Бикфалви выразил желание встретиться со сборной России в Грозном.

Жозе Маурисио: «Спартак» – ЦСКА не смотрел. Мы о себе думаем

Жозе Маурисио вышел в старте на матч чемпионата впервые с лета. Предыдущая попытка внедрить его провалилась – это было с «Анжи» в Кубке. На этот раз вышло гораздо лучше.

– Наша команда показала характер, ведь последнюю игру мы проиграли «Анжи» 0:4, – Маурисио сам сразу же вспоминает поражение в Каспийске. Такое не может не висеть грузом на команде, конечно. – Мы хотели выиграть Кубок, а такой счет – очень сложно. Но бывает. Главное голову не опускать, и мы как раз победили.

– Почему «Зениту» так сложно с менее классными командами?

– Это не алиби, но мы уже две-три недели играем каждые три дня. Считаю, сделаем еще несколько шагов вперед – и все будет хорошо. Уверенности мы не потеряли, выиграли у «Томи» – доказали это. В первом матче с «Дандолком» было тяжело, но мы в хорошем настроении перед второй встречей.

– Вы смотрели матч «Спартак» – ЦСКА?

– Нет, мы думаем о своей команде, нам не надо беспокоиться о соперниках. Если мы покажем свой хороший футбол, выиграем все матчи – все в конце чемпионата будет хорошо.

– Каждый понял свои ошибки. После «Анжи» мы показали в игре с «Томью», что команда жива и больше не думает о том поражении, – Луиш Нету, к которому претензий накопилось очень много, быстро уводит тему от крупного поражения к свежей победе.

– На ваш взгляд, за чемпионство борются лишь две команды: «Зенит» и «Спартак»?

– Мы в прошлом году отставали на семь-восемь очков, смогли вклиниться в борьбу, но проиграли «Ростову». ЦСКА сыграл лишь три домашних матча: мы знаем, что обычно они на своем стадионе побеждают, а на выезде им труднее. Мы внимательно относимся к каждой команде: «Ростов», «Краснодар», «Рубин». Нам еще предстоит много выездных игр. Будет очень сложно с «Тереком» в Грозном. Мы фокусируемся на первом месте, каждый хочет выиграть чемпионство.

Виталий Дьяков: Обещаний много, но в команде ждут действий

Над защитником «Томи» Виталием Дьяковым шутят из-за того, что он несколько раз подряд находит работу в той команде премьер-лиги, которая в итоге вылетает. Сейчас его «Томь» в зоне стыковых матчей, но центральный защитник в целом в порядке.

– Виталий, можно сказать, что 0:1 - достойное поражение?

– Нет, выходить на матч и думать, что 0:1 проиграть лучше, чем 0:5 – удел слабых. Я расстроен сегодняшним поражением.

– Что произошло в эпизоде, когда вы сцепились с Витселем?

– Я сфолил, ему это не понравилось. Но мне по барабану, понравилось ему что-то или нет. Не думаю, что Витсель сам никогда не фолил. Если Аксель считает, что он игрок «Зенита», а я игрок «Томи», и он может что-то ответить… Думаю, у меня было бы гораздо больше возможностей ответить. Даже после игры. Витсель был героем на поле, ведь знает, что на поле никаких драк и стычек быть не может, потому что за это удалят. Понты на поле нагонял, а под трибунами ни слова от него я не услышал.

– Видите, убегает вот, – пошутит Виталий, когда Витсель прошмыгнет у него за спиной во время следующей темы разговора.

– Правда, что вашей команде не платят зарплату?

– Да, есть задержки, у команды не лучшее финансовое положение, игрокам не платят деньги.

– Когда обещают?

– Обещаний много, но в команде ждут действий, а не обещаний. Пока только обещания. Ждем, что будет дальше. Мы верим в обещания. Мы футболисты и должны выполнять свою работу. Хочется, чтобы это делало и руководство.

– А Дзюба выходил уже? – вдруг Дьякова интересует соперник, с которым он чаще всего пересекался на поле.

– Артем тут не ходит в последнее время… – рассказываем томичу. Дзюба и правда стал сбегать от журналистов, выходить из раздевалки в другую сторону.

– А-а, поросенок этот! – Дьяков шутит, видимо, над спартаковским прошлым Дзюбы. И уходит еще более разочарованным.

Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»

Эрик Бикфалви: Буду рад сыграть со сборной России

– Мы пытались играть в нормальный футбол, – говорит румынский полузащитник томичей Эрик Бикфалви. – Конечно же, для нас это очень трудный матч, «Зенит» - отличная команда. Попытались что-то забить, но это у нас не получилось. Для меня «Зенит» - претендент на чемпионство, как и «Спартак» с ЦСКА.

– Правда, что Мирча Луческу когда-то звал вас в «Шахтер»?

– Думаю, лучше спросить у него. Не хочу говорить об этом, сейчас я играю в «Томи». У меня был с ним разговор, я его очень уважаю. Он румын, и это гордость для страны, что Мирча тренирует такую команду, как «Зенит».

– Ждете вызова в сборную Румынии на товарищеский матч с Россией, который будет в Грозном?

– Конечно. Для меня будет очень важна игра с Польшей, потому что это матч квалификации на чемпионат мира. Встреча со сборной России будет не менее значимой. Этим и отличается национальная команда от клуба. Я очень счастлив, что являюсь частью сборной, и буду еще сильнее рад, если сыграю с Россией.

– Можете сравнить чемпионат России с украинским?

– Украинская премьер-лига похожа на российскую. Для меня сейчас РФПЛ лучше и сильнее, чем УПЛ. Чемпионат России идет вперед, скоро здесь пройдет чемпионат мира, новые стадионы очень красивы, приезжают игроки высокого класса.

– «Зениту» повезло с Луческу?

– В моей карьере было много тренеров, не хотел бы говорить только об одном. Команды, где Луческу работал, были очень результативны. Мы помним, что «Шахтер» выигрывал Кубок УЕФА, за десять лет клуб взял много трофеев, а игра команды приносила удовольствие болельщикам. «Шахтер» играл в техничный футбол, много забивал.

– Пару лет назад в чемпионате Украины вы много забивали, а в этом сезоне – лишь два гола.

– Если бы чуть больше везло, я бы забил три, четыре или пять мячей. Я в России играю три-четыре месяца. В украинском чемпионате я забил в первый сезон шесть или семь голов, а потом результативность повысилась. Мне нужно немного времени, найти связь с партнерами, а голы придут. В данный момент куда важнее, чтобы команда брала три очка.