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«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу – о сложностях «Зенита»

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу – о сложностях «Зенита»
Источник: ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подробно говорил об ошибках и игроках команды, а Валерий Петраков прогнозировал лидерство «Спартака» и «Зенита» до конца чемпионата.

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Мирча Луческу: Когда появляются сложности, мы возвращаемся к старому футболу. Он мне не нравится

Главный тренер «Зенита» после второй подряд трудной победы в чемпионате рассказал о своих игроках, их травмах и даже о второй команде.

Об ошибках в атаке

В первую очередь я недоволен инстинктивными решениями наших игроков атаки. Сегодня мы принимали совершенно неверные решения в быстрых атаках, контратаках. Самый последний момент: Юсупов был перед вратарем, на тренировках мы отрабатываем такие эпизоды. В таких случаях мяч идет под дальнюю ногу и забивается гол в пустые ворота. Он обыграл в середину, где были защитники и вратарь. Естественно, мы опять не забили.

О травмах игроков

Мы теряем важных футболистов. Фланговые игроки были совсем другие, в центральной зоне обороны тоже. Большие команды редко меняют первые 11 человек, а нам пришлось это делать. Гарсия, Смольников выбыли, у Жиркова тянется старая травма. Не очень легко новые сочетания приспособить к хорошей игре. К сожалению, когда появляются сложности, мы возвращаемся к старой игре - много длинных передач, борьба. Мне не нравится такой футбол. Хотя и сегодня мы могли забить больше. Не так легко играть через два дня на третий, поэтому я благодарен игрокам за характер, за хорошее движение.

О разговорах про звездную болезнь Жулиано

Все проще: он играл все игры, был практически лучшим игроком. Непросто отдаваться так, как он, летать в Южную Америку на игры сборной, тут совершать сложные перелеты. Он уникальный, порядочный парень, который полностью отдается и в играх, и на тренировках. Сейчас ему не хватает свежести, чтобы сделать последний пас. Но у нас нет игроков такого типа, чтобы мы дали ему передохнуть. Пока не вернется Данни, придется нагружать его. Надеюсь, Жулиано выдержит. Не хотелось, чтобы это привело к травмам.

Об Иване Новосельцеве

К сожалению, каждый раз когда я хочу его выпустить, он травмируется. Сегодня его забрали прямо из отеля к доктору. Сделали обследование, завтра мы узнаем результаты. Он должен был играть с «Анжи». Но пока ему не везет. Первый раз я хотел выпустить его против «Тамбова», но эта череда травм, недомоганий продолжается по сегодняшний день. Быстрее всего я определюсь с ним на сборах, где будет много международных игр. Он нам нужен.

Об игре Александра Анюкова

Я очень доволен им. Мы постоянно играем через два дня на третий, а он все-таки не очень молодой. Дай бог, чтобы он выдержал физически ту нагрузку, которую он получает. Его объему в его возрасте можно позавидовать, потому что он бегает туда-сюда. Нужно подумать, кто еще может сыграть на этой позиции, ведь нам не хочется травм.

О «Зените»-2

Мне неприятно это говорить, но существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно. Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов дубля постоянно тренировались с нами, а при нужде я мог бы их использовать. А получается так, что я не могу даже на них рассчитывать. Когда я был в «Шахтере», вторую команду расформировали, а молодые талантливые игроки тренировались с основой и практически все выросли до футболистов сборной Украины. У нас за год было по 25 международных игр в тот период, когда основные футболисты уезжали в сборные.

Мы брали молодежь и пробовали ее в тех матчах, они набирались опыта с сильными командами и росли. Так же мы делали и на сборах, играя с командами, которые по своему уровню выше команд ФНЛ. Евгений Чернов - продукт этой подготовки, он сыграл на сборах 6-7 игр на хорошем уровне. Я знал его качества, поэтому он и появился сейчас в составе. У нас постоянно 4-5 человек травмированы, а играть некому. Через мои руки прошло много молодых игроков, которые играют на международном уровне. В этом смысле я тоже вижу свою задачу в этом, чтобы через несколько лет молодежь была под основным составом «Зенита». Это непросто, ведь тренеру надо добиваться результата, нельзя просто так выпустить на поле 19-20 летнего игрока. Я получаю большое удовольствие, когда вижу, что молодой игрок прошел мою подготовку.

Валерий Петраков: «Спартак» и «Зенит» будут идти до конца

- Мы хоть и уступили с минимальным счетом, но провели неплохой матч, - оптимистично начинает Петраков. - «Зенит» - выше нас по набору игроков, по исполнению. Несмотря на это, мы старались играть в организованный футбол. Я не доволен тем, как проводили атаки. Наши полузащитники играли в медленно. А чтобы взломать оборону «Зенита», надо играть на порядок выше. Не могу сказать, что кто-то из игроков выпадал, ребята старались. Но в «Зените» есть лидеры, которые делают результат.

- Какие команды вы считаете лидерами по игре в чемпионате?
- Это те команды, которые занимают лидирующие позиции. Но не всегда они играют на высоком уровне. «Спартак» провел вчера прекрасный матч, но были игры, когда они играли не на своем уровне. «Зенит» - также лидер российского футбола, здесь есть игроки из сборных. Я думаю, «Спартак» и ЦСКА будут идти до конца и кто потеряет меньше очков, и кто лучше сыграет очно, тот и станет чемпионом.

- «Спартак» и ЦСКА? Или «Спартак» и «Зенит»? - уточняем у Валерия Юрьевича.
- «Спартак» и «Зенит», да, - с улыбкой исправляется главный тренер «Томи».  

Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»

Матч

Зенит - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Кокорин 26 (1:0).

Состав

Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)

Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)

Предупреждения:

Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89

Судья:

Виталий Мешков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция

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