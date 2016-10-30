Президент «Урала» Григорий Иванов: Бывают в жизни огорченья

Президент «Урала» в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ход и результат воскресного матча с «Тереком» (1:4).

- Ну а что тут говорить? Счет на табло, - начал Иванов. - Все увидели, кто играл, а кто отбывал номер. Поучительная игра для меня и для команды. Так нельзя играть. И ошибки такие допускать тоже нельзя. Бывают в жизни огорченья, больше сказать нечего.

- Вратарь Арапов в предыдущий раз играл в 7-м туре. Теперь был 12-й. Почему он понадобился «Уралу» именно в этой игре?

- При чем здесь Арапов? Он и на Кубок сыграл, один из основных наших вратарей. Считаю, Арапов нисколько не слабее Заболотного. Посмотрите статистику — убедитесь. Никто не спрашивает почему-то про гол Заболотного от «Спартака», когда никакого момента в помине не было, а вот про Арапова вопрос за вопросом. Он молодой парень с большим будущим! Пока свое не пропустит, играть не научится. В этом сезоне, на мой взгляд, он свой лимит ошибок уже выбрал. Был ляп в Перми, но Арапов исправился в кубковой серии пенальти. Теперь вот против «Терека» две нелепых ошибки… Виню его только во второй, то есть в четвертом голе в наши ворота, когда надо было уверенно выходить, с голосом, с коленом. А первый мяч — командная ошибка.

- Вратарю должны были подсказать, что соперник сзади? Но он отлично видел Балая.

- Зачем ему было вообще мяч давать? До конца тайма три минуты, выбрасываем аут, все кричат: «Ребята, аккуратно!». Не получи мы мы «в раздевалку» этот гол, все в матче сложилось бы по-другому. А вышло наоборот. Хотя защитник, считаю, должен был выбрасывать мяч из аута вперед, а не в сторону собственных ворот. Но даже если так, Фонтанелла был обязан пускать длинную диагональ подальше, на чужую половину. Спокойно доиграли бы тайм. А так Фонтанелла покатил Арапову, тот замешкался, Балай его накрыл, вот и все. Большая школа для Арапова. Нашего воспитанника, который мне очень нравится, которому полностью доверяю. Не знаю, как тренеры, но я бы его и на следующий матч поставил. Свои ошибки в сезоне Арапов уже совершил.

- У вас есть претензии к 5-му номеру Динга, сыгравшему в защите, мягко говоря, ненадежно?

- Парню в апреле исполнилось 18 лет, играет за клуб, за молодежную сборную Сербии и таких ошибок никогда не допускал. Претензии могут быть, но надо понимать. Да, сыграл не очень хорошо, как и вся линия обороны. Тренер ему все укажет.

- Вы понимаете, что особое внимание к этому матчу связано с прошлым годом, когда вокруг игры «Урал» - «Терек» тоже бурлили страсти?

- Прошлый, позапрошлый… Что я должен на это сказать? Мне Рашид Рахимов, которому тоже журналисты звонили, спрашивали, сказал сегодня перед отъездом: «Пусть тогда сообщат, в каком нам году выигрывать, а в каком нет!» Когда уже отстанут с этим «Тереком»?! Вообще с ним не играть, что ли? Неудачный матч, да, но что ж теперь, расстрелять всех? Тогда с меня надо начинать. Я ведь этих футболистов набирал!

- Картину, к сожалению, дополняют букмекерские коэффициенты, поведшие себя странно.

- Вообще не знаю, что это такое. Ни разу в жизни не имел дело с букмекерами. Мне говорят: семнадцать, одиннадцать… Но что мне сказать в отчет, если сам не ставил ни разу?!

- Коэффициенты — зеркало ситуации, причем довольно точное.

- Ну, пускай тогда перед матчем букмекеры все выставят. А еще лучше, перед чемпионатом итоговую таблицу смастерят, если уже про все знают. И зачем тогда играть? Я не верю в такое зеркало. Не могут букмекеры подменить коэффициентами результат.

- Вы как президент клуба будете принимать меры к команде? Или - на усмотрение тренеров?

- Уже сказал: что ж их, расстрелять, что ли? Конечно, сядем, поговорим. Но не сегодня, пусть хоть ночь пройдет. А то звонит одна сразу в раздевалку: я такая-то оттуда-то, нетипичные ставки, вы не могли бы… Чуть не послал, ей-богу. Дайте паузу, команда только вошла с поля в раздевалку!