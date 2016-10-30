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Любовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в Химках

Денис Макаров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки "Спартак-2"
Игроки "Спартак-2"Источник: ФК «Спартак»

«Химки» в рамках 19 тура ФНЛ нанесли поражение «Спартаку-2« (1:0) и продлили впечатляющую серию домашних матчей без поражений.

Избалованному московскому зрителю, полакомившемуся великим русским дерби накануне, трудно было заставить себя посетить матч ФНЛ между «Химками» и «Спартаком-2». Ни установившаяся в регионе морозная погода, ни турнирное положение команд этому также не способствовали.

«Химки» после поражения в последнем туре от «Луча-Энергии» опустились вглубь турнирной таблицы. Однако домашняя серия подмосквичей впечатляет: они не уступают в чемпионате на своем поле уже два года. «Спартак» же к началу игры находился в шаге от зоны переходных матчей, при том, что дорога в премьер-лигу команде закрыта регламентом.

Несмотря на то, что с первых минут появились на поле Песьяков, Пуцко, Леонтьев и Мелкадзе, у команд поначалу абсолютно не ладилось с озиданием. Вязкая игра без моментов выглядела несколько уныло. Намеки на опасность возникали только в результате стандартных положений. Под конец тайма спартаковцы, казалось, прибрали инициативу к своим рукам, но на 37-й минуте пропустили острый выпад химчан, в результате которого Сикорски открыл счет.

Выход на поле Давыдова после перерыва освежил игру «Спартака». За счет его дриблинга удавалось проникать в штрафную хозяев, но серьезных проблем защитникам «Химок» это не доставляло. Подмосквичи уверенно довели встречу до победы ,а свою удивительную беспроигрышную домашнюю серию — до 27 матчей подряд.

Евгений Бушманов, главный тренер «Спартака-2»:

- «Химки» играли против нас в пять защитников. Эту тактику они используют не так часто. Соперник оборонялся достаточно грамотно и не позволил нам создать большого количества моментов. Проигрывать обидно, но будем двигаться дальше. В этом сезоне у нас, к сожалению, не удаются игры, когда в состав возвращаются футболисты из основной команды. Они очень стараются, выкладываются, но пока что-то не получается. Будем анализировать и искать причины.

Матч

Химки - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

Голы

Сикорски 37 (1:0).

Состав

Химки: Исупов, Ярковой, Тюнин, Шумских, Чернышов И., Казаев (Дворников, 66), Лапин (Фадеев, 82), Заика, Гащенков, Сикорски (Петрусев, 73), Галешич (Малания, 88)

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Шанбиев (Кутин, 62), Гулиев, Мелкадзе, Самсонов, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)

Предупреждения:

Лапин, 17; Шумских, 43; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 86 - Бакаев, 52; Гулиев, 59; Мелкадзе, 86; Тимофеев, 86

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция



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