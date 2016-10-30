Цунами в Подольске – 15 голов за матч! Как это было

Воскресная встреча между подмосковным «Витязем» и минским «Динамо» закончилась с очень крупным во всех смыслах счетом – 9:6.

О том, что голов в этом матче будет много, стало ясно уже на первых его секундах. Точнее – на 13-й, когда Алексей Макеев (однофамилец тренера знаменитой «Молодежки») забросил первую шайбу в этом матче.

Стремительный гол. Что в хоккее, впрочем, далеко не редкость. Но вот когда Макеев через пару минут оформил уже дубль на трибунах в Подольске задрожало.

Тем более, что минчане приняли вызов! И к перерыву уже сравняли счет. В первый и единственный раз в этом поединке. Далее им приходилось только догонять.

Во втором периоде эстафету у макеевцев перехватило звено капитана Копейкина. Для кого-то это гоголевский персонаж. Ну а для «Витязя» - лидер атак, один из лучших бомбардиров команды. Вкупе с защитниками это звено пять раз поразило ворота динамовцев в этом матче.

Команда Валерия Белова прибавляла мощи в каждом периоде. В первом заброшено две шайбы, во втором – три, в третьем – четыре!

Но соперник при этом и не думал сдаваться. Минчане постоянно наступали хозяевам на пятки на протяжении всего матча.

2:2, 4:3, 6:5, 8:6… Вот такие цифры возникали на табло по ходу поединка.

Кстати, если бы в этой битве с отрытым забралом раздавали индивидуальные призы за меткость и скорострельность, то я бы не задумываясь отдал главный трофей 27-летнему белорусу Илье Шинкевичу.

Рискну предположить, что сегодня он сделал самый быстрый дубль в истории КХЛ!

Две шайбы влетели в ворота «Витязя» с промежутком всего в 19 секунд! И превратили комфортные для хозяев 6:3 в 6:5, заново раздув искру интриги в этом матче до средних размеров пожара.

А ведь надо еще отметить факт, что Шинкевич – защитник. И что обе шайбы были заброшены в равных составах. Что голы забиты после точных бросков. Первый – с полузоны, второй – от синей линии. Фантастика!

Но даже такое чудо не помогло гостям не то, что перевести игру в овертайм, хотя бы избежать большой разницы в счете.

Последняя шайба, девятая у «Витязя» и 15-я в общем зачете матча влетела в уже пустые ворота «Динамо» за пять секунд до окончания поединка.

А вот самым результативным в этом голевом цунами оказался уже защитник «Витязя», 25-летний чех Якуб Ержабек. На его счету 5 (2+3) очков!

Интересно, что наставники обеих команд продемонстрировали потрясающее хладнокровие. Не смотря на шквал голов, вратаря в поединке поменяли только однажды. После второго периода Бен Скривенс уступил место в воротах минчан Михаилу Карнаухова. К слову, лучше белорусам от этой рокировки не стало.

Ну а полевым игрокам остается только сказать спасибо и голкиперам и друг другу. Личную статистику они в этой встрече прилично подправили…