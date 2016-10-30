Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Анжи0 : 0Краснодар
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Зенит1 : 0Томь
Формула-1  Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Цунами в Подольске – 15 голов за матч! Как это было

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Витязя"
Хоккеисты "Витязя"Источник: ХК «Витязь»

Воскресная встреча между подмосковным «Витязем» и минским «Динамо» закончилась с очень крупным во всех смыслах счетом – 9:6.

О том, что голов в этом матче будет много, стало ясно уже на первых его секундах. Точнее – на 13-й, когда Алексей Макеев (однофамилец тренера знаменитой «Молодежки») забросил первую шайбу в этом матче.

Стремительный гол. Что в хоккее, впрочем, далеко не редкость. Но вот когда Макеев через пару минут оформил уже дубль на трибунах в Подольске задрожало.

Тем более, что минчане приняли вызов! И к перерыву уже сравняли счет. В первый и единственный раз в этом поединке. Далее им приходилось только догонять.

Во втором периоде эстафету у макеевцев перехватило звено капитана Копейкина. Для кого-то это гоголевский персонаж. Ну а для «Витязя» - лидер атак, один из лучших бомбардиров команды. Вкупе с защитниками это звено пять раз поразило ворота динамовцев в этом матче.

Команда Валерия Белова прибавляла мощи в каждом периоде. В первом заброшено две шайбы, во втором – три, в третьем – четыре!

Но соперник при этом и не думал сдаваться. Минчане постоянно наступали хозяевам на пятки на протяжении всего матча.

2:2, 4:3, 6:5, 8:6… Вот такие цифры возникали на табло по ходу поединка.

Кстати, если бы в этой битве с отрытым забралом раздавали индивидуальные призы за меткость и скорострельность, то я бы не задумываясь отдал главный трофей 27-летнему белорусу Илье Шинкевичу.

Рискну предположить, что сегодня он сделал самый быстрый дубль в истории КХЛ!

Две шайбы влетели в ворота «Витязя» с промежутком всего в 19 секунд! И превратили комфортные для хозяев 6:3 в 6:5, заново раздув искру интриги в этом матче до средних размеров пожара.

А ведь надо еще отметить факт, что Шинкевич – защитник. И что обе шайбы были заброшены в равных составах. Что голы забиты после точных бросков. Первый – с полузоны, второй – от синей линии. Фантастика!

Но даже такое чудо не помогло гостям не то, что перевести игру в овертайм, хотя бы избежать большой разницы в счете.

Последняя шайба, девятая у «Витязя» и 15-я в общем зачете матча влетела в уже пустые ворота «Динамо» за пять секунд до окончания поединка.

А вот самым результативным в этом голевом цунами оказался уже защитник «Витязя», 25-летний чех Якуб Ержабек. На его счету 5 (2+3) очков!

Интересно, что наставники обеих команд продемонстрировали потрясающее хладнокровие. Не смотря на шквал голов, вратаря в поединке поменяли только однажды. После второго периода Бен Скривенс уступил место в воротах минчан Михаилу Карнаухова. К слову, лучше белорусам от этой рокировки не стало.

Ну а полевым игрокам остается только сказать спасибо и голкиперам и друг другу. Личную статистику они в этой встрече прилично подправили…

Матч

Витязь - Динамо Мн - 9:6 (2:2, 3:1, 4:3)

Голы:

Макеев (Афиногенов, Никулин), 0:13 (1:0). Макеев (Афиногенов, Никулин), 2:16 (2:0). Клинкхаммер (Эллисон, Матерухин), 6:29 (2:1). Стась (Лингле, Лисовец), 16:20 (2:2). Копейкин (Ержабек), 25:44 (3:2). Кемпе (Копейкин, Ержабек), 28:40 (4:2). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 33:46 (4:3). Ержабек (Шитиков, Аалтонен), 34:36 (5:3). Афиногенов (Семёнов, Горак), 44:42 (6:3). Шинкевич (Стась, Лингле), 47:03 (6:4). Шинкевич (Граньяни, Степанов), 47:22 (6:5). Ержабек (Копейкин, Аалтонен), 52:22 (7:5). Аалтонен (Ержабек), 53:43 (8:5). Матерухин (Лисовец), 54:38 (8:6). Кокшаров 59:55 (9:6).

Место и дата

30 октября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Белов: Полный стадион в Подольске - пока наше самое большое достижение в этом сезонеГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над минским «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Салават Юлаев» разгромил «Сибирь», «Трактор» обыграл «Металлург» (Нк) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Витязь» и минское «Динамо» установили рекорд сезона в КХЛПодольский «Витязь» и минское «Динамо установили рекорд сезона в КХЛ по количеству заброшенных шайб – 15.Дубли Макеева и Ержабека помогли «Витязю» обыграть минское «Динамо»«Витязь» дома обыграл минское «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.«Салават Юлаев» одержал самую крупную победу с 2011 годаПобеда «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири» (6:0) стала самой крупной для уфимцев за последние пять лет.«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Сибирью» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Салавата Юлаева».«Трактор» обыграл новокузнецкий «Металлург»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и новокузнецким «Металлургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Трактора».Знарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на ЕвротурЗнарок, мы готовы! Как сыграли хоккеисты сборной России перед паузой на ЕвротурПосле объявления состава сборной России на Кубок Карьяла, клубы КХЛ провели еще по паре матчей. Смотрим, как игроки себя показали.«Нефтехимик» с Назаровым уже побеждает. Но в клубе для тренера есть «мина»«Нефтехимик» с Назаровым уже побеждает. Но в клубе для тренера есть «мина»Нижнекамский клуб одержал в первую победу под руководством нового главного тренера Андрея Назарова – 2:1 над «Югрой».Сергей Коньков: Назаров попросил сыграть в активный хоккейКапитан «Нефтехимика» Сергей Коньков прокомментировал победу своей команды в матче с «Югрой» (2:1).Алексей Кудашов: В нужный момент забили второй голГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после матча с «Йокеритом».Юкка Ялонен: Конечно, недовольны сегодняшним результатомГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение своей команды в матче с «Локомотивом».Андрей Назаров: Последние 40 секунд стали ключевымиГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу своей команды над «Югрой» (2:1).КХЛ. «Локомотив» обыграл «Йокерит», «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Слован» на выезде обыграл «Северсталь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Слованом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Слована».Бедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубомБедный «Йокерит»! Как в КХЛ издеваются над финским клубомКоманда из Хельсинки сыграла за сутки два матча. Причем, в разных городах – Москве и Ярославле! Финны уступили с общим счетом 1:7.«Нефтехимик» дома обыграл «Югру»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Югрой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Нефтехимика».«Локомотив» обыграл «Йокерит»«Локомотив» дома взял верх над «Йокеритом» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» дома разгромил «Автомобилист»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Ак Барса».Вадим Щегольков: Впервые сделал дубль на таком уровне, это придает мне уверенностиФорвард ХК «Сочи» Вадим Щегольков поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда победила со счетом 5:2.

Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Витязь
Витязькалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение