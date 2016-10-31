«Ростик, давай сюда!» Победный гол вратаря из российской второй лиги (видео)
Голкипер СКА Ростислав Солдатенко максимально удачно выбил мяч от своих ворот.
Идет 78-я минута встречи, Солдатенко смело выходит на форварда «Чайки» Максима Обозного и забирает мяч в руки. Нужно вводить его в игру, уже и отложенные шесть секунд заканчиваются.
- Ростик, давай сюда! – кто-то из тренеров кричит вратарю,
видимо, указывая направление, в котором нужно выбить мяч. Голкипер сразу же
реагирует на подсказку, но задачу перевыполняет: после удара мяч долетает до
дуги штрафной площади соперника и залетает за шиворот Михаилу Белову.
Гол Солдатенко стал победным, в турнирной таблице армейцы поднялись на седьмое место. За выход в ФНЛ СКА поборется вряд ли: до лидирующего «Ротора» отрыв составляет 13 очков. Этот сезон запомнится футболистам если не победой в первенстве, то хотя бы вот таким чудо-голом.