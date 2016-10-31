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Александр Радулов: В матче с «Торонто» перекинулся с Зайцевым только парой слов

Геннадий Богуславский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алекс Гальченюк и Александр Радулов
Алекс Гальченюк и Александр РадуловИсточник: Reuters

Форварды «Канадиенс» Алекс Гальченюк и Александр Радулов дали блиц-интервью корреспонденту «Советского спорта» в Монреале.

Геннадий БОГУСЛАВСКИЙ

из Монреаля

Надо сказать, что главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен в матче против «Торонто» (2:1) выпустил двух Саш в одном звене. Гальченюк с Радуловым долго тянуть не стали и организовали оба гола «Канадиенс», который пока потерял лишь одно очко в этом чемпионате – 17 баллов из 18-ти!

ГАЛЬЧЕНЮК: МЫ СТАЛИ АГРЕССИВНЕЕ

– «Монреаль» выдал потрясающий старт. Что сейчас самое главное?
 Не отходить от своей игры. У нас впереди тяжелое расписание, много матчей. Важно хорошо восстанавливаться и быть готовым к тому, что нас ждет впереди. Да, мы сейчас много побеждаем. Но это не значит, что не надо дальше работать. Мы можем стать еще лучше.

 В чем сейчас «Монреаль» стал сильнее по сравнению с прошлым годом?
 Я думаю, мы прибавили в обороне. Стали агрессивнее. И в атаке у нас могут забить все четыре звена. Это наш чуть ли не главный козырь. Поэтому мы сейчас и побеждаем.

 Сезон у «Канадиенс» начал второй голкипер – Эл Монтойя. Как он себя проявляет?
 Монтойя играет очень уверенно. Вообще здорово, когда есть сильный второй вратарь. Я уж не говорю о Кэри Прайсе.

РАДУЛОВ: НАША КОМАНДА – ЕДИНЫЙ КУЛАК

 Можно ли сравнить матч «Монреаль» – «Торонто» с противостоянием, например, ЦСКА – СКА?
 Я бы не стал сравнивать. Для меня вообще это первое такое дерби. Я знаю, что эти клубы входили в Большую шестерку, и между ними всегда шло крутое соперничество. Было очень приятно играть в таком матче и победить. Думаю, матч получился очень хорошим, с обилием моментов и у нас, и у них. Мы просто пытались играть правильно, на команду.

 Благодаря чему «Монреаль» так хорошо начал сезон?
 Мы в каждом матче выходим и играем все вместе. Как единый кулак. Неважно, кто именно забивает. Вот сейчас, с «Торонто», два гола забило наше звено. До этого отличались другие ребята. В этом и есть большой плюс такой командной игры как хоккей. Если что-то не получается у тебя, то другие могут выйти и забить. Это придает всем уверенности, в том числе в большинстве.

 Вратарь Кэри Прайс – важнейшая фигура для «Монреаля».
 Безусловно! Это один из лучших голкиперов не только НХЛ, но и мира. Но нам нужно ему помогать. Он ведь тоже не железный человек. Мы должны по возможности ловить эту шайбу на себя. И чтобы Прайс видел все броски. Не позволять, чтобы соперник играл на чистых добиваниях.

 Вам удалось поговорить с защитником «Мэйпл Лифс» Никитой Зайцевым, бывшим партнером по ЦСКА?
 Только на льду перекинулись парой слов. А вообще «Торонто» произвел впечатление. Хорошая молодая команда. Там очень много талантливых ребят с большим будущим. Играть против них было тяжело. Быстрые, мобильные. И наверное, зрителям понравился такой хоккей.

Матч

Монреаль - Торонто - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Гальченюк (Больё, Радулов), 26:11 (1:0). Кадри (Гардинер, Нюландер), 44:18 (1:1 - бол.). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 47:24 (2:1 - бол.).

Место и дата

30 октября 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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