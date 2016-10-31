«Дзюбе стоит брать за образец игру Джеко». Включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ»
Геннадий Орлов – о лучшем матче Кокорина, движении Дзюбы и справедливом
недовольстве Луческу.
«Зениту» не хватает здоровых игроков
Зенитовцы сыграл без Хави Гарсии, и его отсутствие ощущалось.
Маурисио действовал на этой позиции, но у «Томи» ведь получалось центральную
зону проходить, моменты оттуда к воротам Михаила Кержакова приходили, томичи
могли забить. Подборы перед штрафной «Зенита» в нескольких эпизодах оставались
за игроками «Томи». Особенно запомнился момент, когда форвард томичей Александр
Касьян без препятствий бил метров с пятнадцати – Кержаков спас, вытащив мяч из
угла.
«Зенит» переживает далеко не лучшее время, команде не хватает здоровых и готовых игроков, петербуржцы в очень сложном положении. Например, Жулиано: он явно устал, а замены ему нет.
«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу - о сложностях «Зенита»
Пожалуй, лучший матч в этом сезоне провел Александр Кокорин. И не только потому, что он забил прекрасный по исполнению гол. Главное – его работа на команду с самой первой минуты. Создалось впечатление, что он больше сил потратил даже в обороне, а не в атаке. Кокорин явно прогрессирует: он прислушивается к советам Мирчи Луческу и становится все заметнее на поле. Кстати, совет и напоминание другим игрокам «Зенита»: под руководством румынского специалиста выросло много перспективных игроков, превратившихся в настоящих профессионалов.
Рекомендую ходить на «Уфу», «Анжи», «Амкар» и «Терек»
Артем Дзюба немного потерял в движении. Видно, что старается, однако все-таки активности у него сейчас меньше, чем несколько игр назад. Сегодня стоит смотреть, как играет в «Роме» Эдин Джеко – его движение можно брать за образец, ведь в итальянском чемпионате босниец забил больше всех. Рост Джеко – под два метра, но он более маневренный: отходит на фланги, например. К такому движению стоит стремиться и Артему.
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Трудности с физической готовностью «Зенит» мог бы решить
заменами – но кого Мирче Луческу выпускать? Кто может составить конкуренцию,
сыграть лучше? В этом сейчас и есть проблема команды.
В таком же положении ЦСКА, разве что «Спартак» посвежее – но
они выступают только на одном фронте. При этом спартаковцы не настолько сильнее
всех остальных, большие ошибки совершают все. Лидера по игре, который бы явно
выделялся, в премьер-лиге пока нет. Отсюда и множество упорных поединков.
При этом «Уфа», «Анжи», «Амкар» продолжают радовать. После выздоровления Рашида Рахимова и «Терек» отлично выглядит. Рекомендую болельщикам на эти команды ходить! «Терек», кстати, уже догнал ЦСКА. Как раз в Грозном в следующем туре предстоит «Зениту» очень сложный матч.
Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»
Шатову стоит развернуться в правильную сторону
Пока несколько разочаровывает Олег Шатов. Мы же знаем его
способности, и впечатление, что после чемпионата Европы у него сбился курс
направления атак. Вот и в матче с «Томью» он несколько раз, получив мяч у
штрафной соперника, разворачивался, двигался к своим защитникам и отдавал им
мяч. Олег даже не пытался сам или с помощью партнеров проникнуть к чужим воротам.
Появилась какая-то робость. А ведь были времена, когда он не только голевые
передачи отдавал, но и забивал. Пока Шатов не развернется в правильную сторону,
«Зениту» в атаке будет сложнее.
Мы ведь говорим сейчас об игроках сборной России – Кокорин,
Дзюба, Шатов – нам важно сравнивать действия наших ребят с лучшими европейскими
образцами. Требования предъявляем завышенные, но только ради прогресса наших
футболистов. Видим, что они могут, видим потенциал.
Мирча Луческу, например, такой же: после победы над «Томью»
он был очень недоволен. Выиграли – да, хорошо. Но игрой он не удовлетворен,
главный тренер хочет действий по более совершенной модели, меньшего количества
ошибок требует. Так и мы, журналисты: нельзя обижаться на наши упреки, мы же
только за то, чтобы рос уровень российского футбола.
На мой взгляд, свои способности и возможности наши игроки
целиком не используют. Потому и говорим мы больше про российских игроков, про
потенциальных футболистов сборной – чтобы они были лучше готовы к игре на
мировом уровне.