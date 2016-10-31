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«Дзюбе стоит брать за образец игру Джеко». Включение Геннадия Орлова

Геннадий Орлов, Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба в матче против "Томи"
Артем Дзюба в матче против "Томи"Источник: ФК «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о лучшем матче Кокорина, движении Дзюбы и справедливом недовольстве Луческу.

«Зениту» не хватает здоровых игроков

Зенитовцы сыграл без Хави Гарсии, и его отсутствие ощущалось. Маурисио действовал на этой позиции, но у «Томи» ведь получалось центральную зону проходить, моменты оттуда к воротам Михаила Кержакова приходили, томичи могли забить. Подборы перед штрафной «Зенита» в нескольких эпизодах оставались за игроками «Томи». Особенно запомнился момент, когда форвард томичей Александр Касьян без препятствий бил метров с пятнадцати – Кержаков спас, вытащив мяч из угла.

«Зенит» переживает далеко не лучшее время, команде не хватает здоровых и готовых игроков, петербуржцы в очень сложном положении. Например, Жулиано: он явно устал, а замены ему нет.

«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу - о сложностях «Зенита»

Пожалуй, лучший матч в этом сезоне провел Александр Кокорин. И не только потому, что он забил прекрасный по исполнению гол. Главное – его работа на команду с самой первой минуты. Создалось впечатление, что он больше сил потратил даже в обороне, а не в атаке. Кокорин явно прогрессирует: он прислушивается к советам Мирчи Луческу и становится все заметнее на поле. Кстати, совет и напоминание другим игрокам «Зенита»: под руководством румынского специалиста выросло много перспективных игроков, превратившихся в настоящих профессионалов.

Рекомендую ходить на «Уфу», «Анжи», «Амкар» и «Терек»

Артем Дзюба немного потерял в движении. Видно, что старается, однако все-таки активности у него сейчас меньше, чем несколько игр назад. Сегодня стоит смотреть, как играет в «Роме» Эдин Джеко – его движение можно брать за образец, ведь в итальянском чемпионате босниец забил больше всех. Рост Джеко – под два метра, но он более маневренный: отходит на фланги, например. К такому движению стоит стремиться и Артему.

Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»

Трудности с физической готовностью «Зенит» мог бы решить заменами – но кого Мирче Луческу выпускать? Кто может составить конкуренцию, сыграть лучше? В этом сейчас и есть проблема команды.

В таком же положении ЦСКА, разве что «Спартак» посвежее – но они выступают только на одном фронте. При этом спартаковцы не настолько сильнее всех остальных, большие ошибки совершают все. Лидера по игре, который бы явно выделялся, в премьер-лиге пока нет. Отсюда и множество упорных поединков.

При этом «Уфа», «Анжи», «Амкар» продолжают радовать. После выздоровления Рашида Рахимова и «Терек» отлично выглядит. Рекомендую болельщикам на эти команды ходить! «Терек», кстати, уже догнал ЦСКА. Как раз в Грозном в следующем туре предстоит «Зениту» очень сложный матч.

Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»

Шатову стоит развернуться в правильную сторону

Пока несколько разочаровывает Олег Шатов. Мы же знаем его способности, и впечатление, что после чемпионата Европы у него сбился курс направления атак. Вот и в матче с «Томью» он несколько раз, получив мяч у штрафной соперника, разворачивался, двигался к своим защитникам и отдавал им мяч. Олег даже не пытался сам или с помощью партнеров проникнуть к чужим воротам. Появилась какая-то робость. А ведь были времена, когда он не только голевые передачи отдавал, но и забивал. Пока Шатов не развернется в правильную сторону, «Зениту» в атаке будет сложнее.

Мы ведь говорим сейчас об игроках сборной России – Кокорин, Дзюба, Шатов – нам важно сравнивать действия наших ребят с лучшими европейскими образцами. Требования предъявляем завышенные, но только ради прогресса наших футболистов. Видим, что они могут, видим потенциал.

Мирча Луческу, например, такой же: после победы над «Томью» он был очень недоволен. Выиграли – да, хорошо. Но игрой он не удовлетворен, главный тренер хочет действий по более совершенной модели, меньшего количества ошибок требует. Так и мы, журналисты: нельзя обижаться на наши упреки, мы же только за то, чтобы рос уровень российского футбола.

На мой взгляд, свои способности и возможности наши игроки целиком не используют. Потому и говорим мы больше про российских игроков, про потенциальных футболистов сборной – чтобы они были лучше готовы к игре на мировом уровне.

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