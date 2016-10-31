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«Ферстаппен – безнадежен!» Как пилот «Ред Булла» украсил «Гран-при Мексики»

Николай Мысин
Николай Мысин
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«Ферстаппен – безнадежен!» Как пилот «Ред Булла» украсил «Гран-при Мексики»

Два «Мерседеса» буднично и без больших эмоций отпраздновали очередной победный дубль. Даниил Квят всю гонку проболтался среди аутсайдеров, отметившись лишь новым штрафом. А Макс Ферстаппен сделал все, чтобы попасть в историю. Опять. Во всех возможных смыслах.

ПРОГУЛКА ПО ГАЗОНУ

Такого еще не было. Ни разу. Речь не о том, что парень в 18 лет попадает в топ-команду, выигрывает гонку, стабильно борется за подиумы – этого, кстати, до Макса Ферстаппена тоже не случалось, но мы-то в курсе, что голландец давно стал «феноменом» «Формулы-1». Увы, не только в хорошем смысле. Вот чтобы парня «выгнали» из комнаты призеров – такого тоже не было! В Мексике сын бывшего напарника Шумахера опять вошел в историю.

«Нет, парень, ты не прав!» - красноречивый жест Себастьяна Феттеля сразу после финиша вынудил Макса только отмахнуться. Мол, маши – не маши своим знаменитым большим пальцем, а я-то – третий!

И ведь было понятно, что Ферстаппена накажут. Растерялись все. И на мостиках «Ред Булла» и «Феррари». И судьи. И организаторы. Дерзкий маневр юного голландца, который не дал обогнать себя сопернику, срезав поворот и отмахав полсотни метров по газону, поставил все с ног на голову.

- Макс, тебе надо отдать позицию! – последовал приказ из боксов. Но неужели кто-то удивился, когда Ферстаппен пропустил эти слова мимо ушей?

Себ, к слову, тоже растерялся. Наверно, думал, что Макс действительно поступит в духе правил – и даст спокойно себя пройти на следующей прямой. Когда же понял, что соперник на эти правила вновь наплевал с высокой колокольни – время было упущено. До финиша осталось всего пару кругов, а сзади уже подпирал Даниэль Риккиардо. Отсюда – все эти «биип», которыми режиссер трансляции стыдливо прикрывал потоки нецензурной лексики со стороны Феттеля в адрес голландца.

Реакция судей читалась сразу – если пилот в подобной ситуации не отдает, как положено, позицию, ему добавляют 5 секунд к итоговому времени. То есть из числа призеров Макс все равно был вылетел. Просто – постфактум. Другое дело, что разбирательство длится по крайней мере минут 10. За это время парни успели финишировать.

Вот тут-то все и замерли, не понимая – а кто пойдет на подиум? В итоге в комнату призеров сначала пришел голландец. Попил водички. Поздравил Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Увидел по телевизору, что ему все же дали штраф. Забрал свой шлем. И отправился обратно, в боксы.

А Феттель в это время бежал через весь паддок, чтобы все-таки принять душ из шампанского на подиуме.

ФЕТТЕЛЬ МЕЖДУ ДВУХ «БЫКОВ»

Как, собственно, все это получилось? И в чем сыр-бор?

Ферстаппен отлично провел квалификацию. Опередил партнера, оставшись позади двух «Мерседесов». О том, что Хэмилтон опять уедет к очередной победе, никто не спорил. Что Росберг будет привычно буднично-спокойно ехать вторым – тоже было понятно (Нико вполне устраивает его отрыв в чемпионате, который позволяет и без побед взять титул к концу года). Вот кто составит им компанию в тройке лучших?

Узкая трасса автодрома имени братьев Родригес в Мехико предполагала, что без вылетов и инцидентов тут не обойтись. Мы их увидели сполна в прошлом сезоне (когда наш Квят на «Гран-при Мексики», к слову, стал четвертым). Теперь понаблюдали снова. И уже в первой связке поворотов Ферстаппен чуть не проходит Росберга. Парни даже столкнулись – удачно так, парой колес стык в стык – но без последствий. Затем Нико уехал, а Макс пытался сесть ему на хвост. Чтобы, если тактика сработает, покрышки «медиум» долгий отрезок выдержат, а техника не подведет, где-то поближе к финишу попробовать провести атаку снова.

Паззл сложился. Ферстаппен избежал ошибок. Машина сработала отлично. И шины – тоже. Была даже атака – в конце очередной прямой. Но радость персонала в боксах «Ред Булла» стала преждевременной – на мгновение опередив соперника, голландец тут же вылетел с асфальта. Не удержал болид. Еще одного шанса Росберг уже ему не предоставил – оторвался на приличные 3-5 секунд. Да и покрышки Макс оквадратил на торможении, после чего смирился – выше третьей позиции финиш ему не светит.

– Ты молодец! Ты все же попытался. Не получилось. Так бывает. Все – о-кей, - успокоили Ферстаппена из боксов.

Но тут пришла еще одна беда – в виде Феттеля, который активно начал догонять голландца. А Себа, в свою очередь, преследовал Риккиардо. За три круга до финиша немец вышел на расстояние атаки. Обогнать Макса до того, как Дэн сам сможет навязать ему борьбу – такой была задача лидера «Скудерии».

И он ведь должен был голландца обогнать! Макс не сумел отбить эту атаку. Но вы же помните, что было с Ферстаппеном – небольшой снос, вылет с асфальта, прогулка по газону… И возвращение на трассу впереди Феттеля.

«ФЕТТЕЛЮ ПОРА В ШКОЛУ»

- Мне кажется, он издевается! Он специально подставил меня под Риккиардо! – продолжал негодовать Себ в радиоэфире.

Вот тут Ферстаппен все сделал правильно – с точки зрения интересов собственной команды. Не спеша пропускать Феттеля (ведь мы еще не знали, что он и в принципе не даст ему себя опередить), Макс сделал все, чтобы его напарник сам ликвидировал остатки отставания от «Феррари». Дэн это сделал. И все могло закончиться иначе. Риккиардо проходит Себа. Макс затем возвращает немцу позицию. В итоге четырехкратный чемпион все равно остается четвертым, «Ред Булл» празднует подиум (пусть и с другим пилотом), а судьям не к чему придраться в данной ситуации.

Только Феттель себя пройти не дал. Дошло даже до столкновения – опять же, несущественного. Но этого хватило, чтобы на протяжении заключительного круга вся троица пилотов вела себя спокойно. Ну как спокойно… Матерясь-ругаясь в слух и про себя, но не предпринимая активностей на трассе.

…Конечно, без едких комментариев после финиша совсем не обошлось.

– Да, я много ругался по радио, - признался Феттель. – Но вы должны меня понять – кипел адреналин! Не думаю, что мне есть что сказать Ферстаппену. Я просто рад, что в конечном счете все же попал на подиум.

– То, как Макс вел себя после финиша, давая понять, что уверен в успехе – это просто наглость с его стороны! – добавил Ники Лауда. – Я не знаю, откуда в нем столько заносчивости. Похоже, Ферстаппен просто безнадежен. А недовольство других пилотов этим парнем становится сильнее и сильнее.

Но еще больше удивил сам Макс. Пожалуй, лишь подчеркнув верность слов Лауды.

– То, как действовал сам Феттель в эпизоде с Риккиардо – просто смехотворно! – отметил голландец. – Даниэль с ним поравнялся при обгоне, а затем Себ просто повернул прямо в него. Потом еще начал кричать что-то по радио, и кричал столько раз, что я сбился со счета… Думаю, Феттелю пора обратно в школу. Он вечно чем-то недоволен. Я с ним на этот счет поговорю.

P.S. А что насчет Квята? Увы, ничего. Проблемы с электроникой испортили пилоту «Торо Россо» выступление в квалификации – болид потерял мощность после первого круга в первом сегменте, так что уфимец стартовал лишь 18-м. И большую часть гонки провел в конце пелотона, запомнившись лишь штрафом за некорректный обгон Романа Грожана – россиянин, как и Ферстаппен, выехал с трассы всеми четырьмя колесами. Итого – 5 секунд к результату и то же 18-е место на финише.

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