Тыква для Скабелки. Как на «Сибирь» навели порчу в канун Хэллоуина

Невероятный матч состоялся 30 октября в Уфе, где «Салават Юлаев» нанес «Сибири» самое крупное поражение в нынешнем сезоне.

Все-таки не зря в конце октября вечером в московском метро встречается так много молодых людей со страшными масками вместо лиц. Хэллоуин потихоньку захватывает Россию. И вот, похоже, добрался уже и до КХЛ.

В воскресном матче «Витязя» и минского «Динамо» голкиперы перестали ловить шайбы, а защитники обеих команд бросили свои ворота на произвол судьбы и кинулись забивать в чужие, став главными голеодорами поединка.

Ведьмины штучки!

Но главной жертвой Хэллоуина стала «Сибирь», потерпевшая вчера свое самое крупное поражение в нынешнем сезоне – 0:6! И, кстати, уже четвертое кряду. А ведь неприятности новосибирцев начались еще в предыдущем матче, когда их капитан Евгений Артюхин расшиб в дребезги заградительное стекло, засыпав фотокорреспонден тов и зрителей за ним осколками.

Но к дурному предзнаменованию не прислушались. Да и куда деваться – календарь велит играть.

И вот в Уфе сибиряков уже конкретно сглазили…

Этот поединок попрал все законы хоккейной логики. Об этом честно заявил после его окончания и главный тренер победителей Игорь Захаркин: «Гости могли все решить в свою пользу еще в самом начале матча!» Могли. Даже обязаны были. И не только в начале. Но не решили. Хеллоуин какой-то. Если прислушаться – очень русское слово.

Да вы посмотрите сами. Это же был не хоккей, а какие-то поддавки! В которых хозяева в итоге уступили, записав на свой счет крупную победу в чемпионате.

32 секунда с начала встречи. У «Салавата» удален Михаил Воробьев. Выброс шайбы!

48 секунда встречи. У «Салавата» удален Максим Гончаров. Удар коленом.

Уже на первой минуте преимущество «5 на 3» у гостей. Но «Сибирь» не забивает. А как только составы уравниваются, тут же пропускает сама. 1:0.

10-я минута. Третье удаление в матче. И снова в составе уфимцев. «Сибирь» его не реализует. И опять пропускает сразу после уравнивания составов. 2:0.

19-я минута. Четвертое удаление у «Салавата». Новосибирцы по-прежнему не удаляются ни разу. Но и в этом большинстве они до перерыва бессильны.

А что же будет после него? По идее у гостей еще 54 численного перевеса…

Черта с два!

«Сибирь» сама хватает командный штраф. А знаете за что? Не успевает вовремя вернуться на площадку из раздевалки! Ну а дальше – знакомый мотив на колдовской дудочке. «Салават» в полном составе, «Сибирь» в полном составе. И вскоре вслед за этим 3:0.

Что дальше?

Ну вы, наверное, уже догадались. Удаление у Уфы. Денис Куляш – 2+10. Подножка.

77 секунд бесплодных попыток «Сибири» сократить счет.

А затем… Нарушение численного состава у гостей! И это у одной из самых вышколенных в КХЛ команд.

«Салават» в ответ продолжает безбожно фолить. Станислав Гареев, 2 минуты. Подножка.

Вот команды уже играют «4 на 4». И еще одна четверка тут же зажигается на табло – 4:0.

Команды продолжают борьбу в том же формате и через 23 секунды уже 5:0.

Так просто не бывает!

Ведь и в третьем периоде у «Салават» будет сперва фол Энвера Лисина – 5+20 (удар клюшкой).

Затем фол Максима Гончарова – 5+20 (удар коленом)

А итоговый счет 6:0 в пользу Уфы.

У «юлаевцев» в сумме 72 минуты штрафа! Это реально треть матча в меньшинстве, даже больше, плюс все звенья сбиты удалениями в хлам. А разгромлена «Сибирь».

Мистика…

Короче, если играете в гостях накануне Хэллоуина – кропите обоих вратарей и раздевалку святой водой.

Вдруг, поможет?