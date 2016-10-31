Милевский – четвертый форвард «Тосно». Пять главных событий 19-го тура ФНЛ

«Советский спорт» – о главных событиях очередного тура второй по значимости футбольной лиги России.

Эмоции «Енисея»

«Енисей» на выезде со счетом 3:2 обыграл «Тюмень». Героем встречи стал вышедший на замену форвард Андрей Козлов. Он забил победный гол через восемь минут после появления на поле. Победа позволила красноярской команде завершить первый круг в зоне стыковых матчей – на четвертом месте.

Гол примечателен реакцией. На официальной странице «Енисея» в твиттере появилась следующая запись: «КОООЗЛОВ! КОЗЛИЩЕ!». Перебор? Каждый для себя решит сам. Интересна реакция героя эпизода – самого Козлова. Он сделал ретвит данного сообщения! Значит, ничего страшного в этом не видит.

Как сообщил «Совесткому спорту» пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис, иногда именно так в команде называют Козлова. Очевидно, любя. И повелось так не со вчерашнего матча, а с игры против «Мордовии». «Енисей» победил 4:0, а Андрей сделал покер. На своей странице в Инстаграме Козлов уже выкладывал мем на эту тему.





Матч Тюмень - Енисей - 2:3 (0:0) Место и дата 30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Прогресс Панченко

Уже пятым дублем в этом сезоне в первенстве ФНЛ отметился форвард «Динамо» Кирилл Панченко. На сей раз он дважды поразил ворота ярославского «Шинника». Благодаря его мячом бело-голубые взяли верх в гостевом матче – 3:2.

Всего на счету Панченко уже 15 голов в ФНЛ. Он является лучшим бомбардиром первенства. Очередные забитые мячи помогли Кириллу повторить свой лучший бомбардирский результат – будучи игроком «Мордовии» Панченко забил 15 голов в ФНЛ в сезоне 2011/12. Но если сейчас он столько забил за 18 матчей, то тогда – за 50!

Если Кирилл продолжит в том же духе, то может замахнуться на рекорд ФНЛ. Пока он принадлежит Руслану Мухаметшину. В том самом переходном (с системы «весна-осень» на «осень-весна»), а потому длинном сезоне 2011/12 он забил 31 гол. Как и Панченко, Мухаметшин выступал за «Мордовию». Тогда саранская команда добыла путевку в премьер-лигу. «Динамо» идет к тому же.

Первое гостевое поражение «Тосно»

Не было перед этим туром у «Тосно» поражений на чужом поле. Несмотря на гостевые игры с «Динамо», «Зенитом-2», «Спартаком-2», тяжелым выездом в Нальчик к местному «Спартаку». Чтобы завершить круг без поражений в гостях, команде Дмитрия Парфенова оставалось лишь не проиграть «СКА-Хабаровску» . Тому самому коллективу, что осенью выбил из Кубка России московский «Спартак».

Как и «Спартаку», «Тосно» команда из Хабаровска навязала борьбу и мало что позволяла создать у своих ворот. Не прочь хозяева бил побороться и на чужой половине поля. Когда на 93-й минуте матча, «СКА-Хабаровск» получил право на штрафной в центральном круге, три футболиста хозяев пошли в штрафную площадь бороться за длинный пас, еще трое отправились к линии штрафной, чтобы караулить подбор. Оказавшись на мяче, Адлан Кацаев первым касанием обработал его, а вторым забил – 1:0.

Кроме хорошей игры соперника, неудачу «Тосно» можно объяснить отсутствием на поле двух нападающих – Заболотного и Маркова. Оба травмированы. Первый в этом сезоне в ФНЛ забил семь голов, второй – восемь. Это лучшие бомбардиры команды. Несмотря на это, звездный Милевский появился на поле лишь на замену – с первых минут в атаке играл Кутьин. Получается, что пока Милевский - четвертый форвард «Тосно».

Матч СКА-Хабаровск - Тосно - 1:0 (0:0) Место и дата 30 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Гогниев забивает – «Кубань» выигрывает

В прошлом туре Спартак Гогниев забил два мяча в ворота «Зенита-2», что позволило его команде победить – 4:0. В этом туре форвард вновь попал в стартовый состав. И опять он принес своей команде победу. На сей раз над «Волгарем» - 1:0. Единственный гол он забил за десять минут до конца основного времени, замкнув фланговую подачу.

После матча Гогниева отметил главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев. На его взгляд, этот футболист для краснодарской дружины важен со всех точек зрения: «Спартак Гогниев добавил духа команде. Его энергетика передается другим футболистам, такие игроки очень важны с точки зрения мастерства и объединения коллектива».

Засуха

Печаль тура – минимум голов. Сразу шесть матчей завершились со счетом 1:0. Причем везде побеждали хозяева. Еще два матча закончились со счетом 0:0.

Не смогли отличиться в этом туре «Зенит-2» и «Спартак-2». И это нельзя назвать неожиданностью – питерцы уже в пятый раз ушли с поля без гола, москвичи и вовсе – в седьмой.