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Емельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделю

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях, которые произошли в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.

Из ринг-герлс — в бойцы

Российская ринг-герл Анжелика Андерс в 2017 году проведет бой по правилам ММА. Об этом сообщил руководитель организации М-1 Вадим Финкельштейн.

«Бой мы планируем примерно через год, ведь ей нужно подготовиться. Она (Андерсон) давно в этой индустрии, посмотрела на Джину Карано и Анастасию Янькову и решила сама выступить. Сейчас она тренируется и готовится, мы же планируем найти ей соперницу подходящего уровня», - сказал руководитель М-1.

Сама Андерсон заявила, что бой запланирован на октябрь следующего года. Ранее она не занималась единоборствами и не участвовала в боях ММА.

Во Франции хотят запретить ММА

Министерство спорта Франции запретило проведение турниров по смешанным единоборствам (ММА).

«Бои должны проводиться на ковре или в ринге с тремя или четырьмя веревками. Углы должны быть защищены. Запрещены удары коленями по лежащему сопернику, удары локтями, удары головой, удары по гениталиям, затылку и горлу, тычки пальцами в глаза, рот и нос, бросок соперника на шею или голову, выбрасывание соперника с ринга», - говорится в правилах проведения боев во Франции.

Карвин, Емельяненко, Макгрегор

Американский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин принял предложение провести бой против россиянина Федора Емельяненко. Об этом Карвин объявил в своем аккаунте в твиттере после публикации фотографии перчаток японского организации Rizin FF. 

«Я принял предложение провести бой против Емельяненко две недели назад. Теперь решать ему.», - написал Карвин. 



Однако, похоже, что Федор выберет другой путь развития карьеры. По информации портала flocombat.com, российский боец смешанного стиля свой следующий поединок может провести в американской организации Bellator в начале 2017 года против представителя США Мэтта Митриона. Источник утверждает, что сделка практически завершена.

Напомним, что Митрион за свою профессиональную карьеру провел 16 поединков, в которых одержал 11 побед. В Bellator он провел два боя, нокаутировав Карла Сеумантуфу и Оли Томпсона. До этого американец выступал в UFC.

А вот чемпион полулегкого веса UFC ирландец Конор Макгрегор стал интересен мадридскому «Реалу». Клуб планирует организовать на своей домашней арене «Сантьяго Бернабеу» вечер смешанных единоборств под эгидой UFC. Хедлайнером такого вечера может стать Макгрегор. Ирландец в ближайшее время не намерен драться в Лас-Вегасе, где обычно проводятся крупные мероприятия UFC, поэтому организация занимается поиском альтернативных площадок. Испанцы хотели бы устроить бой Макгрегора на 80-тысячном стадионе «Сантьяго Бернабеу» в период с мая по июль следующего года. 


Цитата недели

«Волков — еще один парень из М-1. Если я выиграю, то можно ждать посылку с несколькими чемпионскими поясами из России. Александр высокий. Нет, он реально очень высокий боец. Не скажу, что он меня пугает чем-то. Он часто бьет ногами и руками. Он ударник и зарабатывает таким стилем себе на хлеб. Он хорошо действует коленями. Таким образом проходить в ноги в бою против русского становится большим риском, можно наткнуться на сильный удар. Но я не буду держаться на длинной дистанции. Буду работать вблизи и обстреливать его ударами. Буду искать подходящие моменты для своих атак. Мне интересно попробовать свой грэпплинг в бою против Александра. Он будет ждать от меня борьбы, но я не собираюсь сразу накинуться на него. Это было бы слишком предсказуемо. Буду бить соперника его же оружием», - заявил Тимоти Джонсон — следующий соперник Александра Волкова на турнире UFC.

UFC становится сильнее

Журнал Forbes выпустил рейтинг сорока самых дорогих спортивных брендов по версии авторитетного издания. Отметим, что рейтинг не отражает реальной стоимости компаний, турниров, спортивных команд и отдельно взятых спортсменов. Он демонстрирует насколько само имя или бренд влияет на их стоимость или заработок. 

В рейтинге представлены четыре категории: спортивные компании, мероприятия, команды и отдельные спортсмены. Для категории спортивных компаний, в которой был представлен UFC, стоимость определялась как «разница между приблизительной стоимостью бренда и средней стоимостью брендов в этой сфере». 

По версии Forbes самой дорогой спортивной компанией на сегодняшний момент является концерн Nike со стоимостью бренда в 27 млрд долларов. Вторым – ESPN с показателем 16,8 млрд, а третьим - Adidas – 7 млрд. UFC занял седьмое место. Также в десятку попали компании Under Armour, Sky Sports, MLB Advanced Media, YES, Reebok и NESN.

Бразильцы недели 

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Анонсы

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