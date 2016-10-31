«Канадцы ломают голову – почему так изменился Овечкин?» 5 гвоздей НХЛ (видео)

Александр Овечкин (в центре) Источник: Reuters

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

МАТЧ ДНЯ

«Чикаго» - «Лос-Анджелес». Матч двух команд, которые за последние семь сезонов выиграли пять Кубков Стэнли. Перед игрой чествовали форварда «ястребов» Мариана Госсу, забившего 500 голов в НХЛ. Такой отметки достигали только пять игроков в истории «Чикаго». Вообще это со словаком случилось еще пару недель назад, но «Блэкхокс» был в выездной серии, и все как-то не находилось повода отметить.

В первом периоде Джонатан Тэйвс нанес прекрасный бросок в большинстве, открыв счет. А во втором красивую комбинацию разыграли Артемий Панарин, Мариан Госса, и гол забил Артем Анисимов. Вы видите в этом предложении фамилию «Патрик Кейн»? Правильно, ее нет – главный тренер «Чикаго» Жоэль Кинневилль создал новую тройку с двумя русскими, и она хуже не стала.

Особенно отметим Артема Анисимова – он забил шестой гол в сезоне и продлил бомбардирскую серию до семи матчей. Такого с нашим форвардом никогда не происходило! Всего же Анисимов набрал 11 (6+5) очков в 9 матчах. Больше него в НХЛ имеют только Коннор Макдэвид (5+7=12) и Клод Жиру (2+10=12).

Третий гол, уже в пустые ворота, забил Мариан Госса. Может, он еще 500 наколотит? «Чикаго» провел отличный матч и главное, ничего не пропустил, хотя у «Лос-Анджелеса» были верные моменты.

УДИВЛЕНИЕ ДНЯ

Мы уже забыли, когда Николай Кулемин проявлял себя в атаке. Но тут он отжег в матче с «Торонто», сделав сразу две голевые передачи. Первый пас был таким, что Коля начал атаку, которая было захлебнулась, но защитник Трэвис Хэмоник завершил ее мощным щелчком. Во втором голе Кулемин выполнил роль экспресса, который доставил шайбу в чужую зону.

В этом сезоне экс-форвард «Магнитки» имел 1 (0+1) очко в шести матчах, сосредоточившись на работе в обороне. Когда он так проявлял себя в атаке? Это было 26 марта – тогда Кулемин сделал гол и передачу в игре с «Каролиной» (4:3 ОТ).

РАЗГРОМ ДНЯ

У меня есть две новости для фанатов «Тампы». Хорошая в том, что форвард Никита Кучеров получил не слишком серьезную травму, когда упал на ровном месте и врезался в борт. Он пропустил два матча, но уже вернулся и даже сделал голевую передачу в Нью-Йорке.

Плохая новость в том, что «молния» была натурально разгромлена в «Мэдисон Сквер Гарден». «Рейнджеры» довели счет 6:0, и такой беспомощной мы не видели «Тампу» уже давно. Будем считать, что финалист и полуфиналист Кубка Стэнли последних лет своего дна в этом сезоне уже достиг.

Отметим австрийского форварда «Рейнджерс» Михаэля Грабнера, который сделал свой первый хет-трик за пять лет. Ну и вратарь Антти Раанта, подменявший Хенрика Лундквиста, был в ударе. Вообще все решил отрезок в 139 секунд во втором периоде, когда «рейнджеры» забили три гола после пяти бросков.

ФУТБОЛИСТ ДНЯ

Evgeny Kuznetsov has soccer skillz too pic.twitter.com/RNvcepDYt0 — Ian Oland (@ianoland) 31 октября 2016 г.

Потеряв клюшку, Евгений Кузнецов подхватил шайбу и пошел в атаку, перепасовывая ее ногами, будто футбольный мяч. Чего только не бывает после дерби «Спартак» - ЦСКА!

«Вашингтон» приехал в Калгари, где одержал трудовую победу. Кузя не набрал очки, а вот Александр Овечкин отметился голевой передачей, привычно зарядив из левого круга вбрасывания. Шайба могла и напрямую зайти, но там подставил клюшку Маркус Юханссон. В итоге швед сделал дубль, причем второй раз подряд. Еще он отличился так в матче с «Ванкувером» накануне.

Журналисты в ложе прессы «Калгари» обсуждали, почему Овечкин в этом сезоне стал меньше бросать. Может, у него травма? Ну как, три броска по воротам Александр сделал. Да, не забил уже в двух матчах подряд. Да, по броскам Ови пока идет на 13-м месте в лиге (29), а вот лидер – защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс (45). Но я думаю, что Овечкин еще прибавит. Перефразируя слова Дацюка, «плоха та лошадь, которая скачет галопом в октябре».

МОМЕНТ ДНЯ

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон исчез из состава по личным причинам, и никто не знал, что с ним произошло. Оказалось, что у его жены нашли рак. Это ранняя стадия, и Николь попросила мужа, чтобы он вернулся к работе.

Андерсон вышел на матч против лидера Западной конференции – «Эдмонтона». Отразил 37 бросков, сделал второй сухарь подряд. А когда все закончилось, то все парни тепло обняли своего вратаря. Что тут еще скажешь… Держись, Крэйг.





ТРИ РУССКИЕ ЗВЕЗДЫ ДНЯ

1* - Николай КУЛЕМИН («Айлендерс»)

Набрал два очка в матче с «Торонто»

2** - Артем АНИСИМОВ («Чикаго»)

Забил гол в ворота «Лос-Анджелеса»

3*** - Артемий ПАНАРИН («Чикаго»)

Сделал передачу в матче с «Лос-Анджелесом»

ЦИТАТА ДНЯ

«Мы припарковали автобус около арены. Вся наша команда сидела в пассажирских креслах. Никто не захотел сесть на место водителя. Лидеров не оказалось. То, что произошло – не очень хорошо».

Джон КУПЕР, главный тренер «Тампы» - о разгроме в Нью-Йорке

ТАБЛО ДНЯ

Р: Бучневич (0+0; 0, 0, 1, 16.54)

ТБ: Кучеров (0+1; -2, 0, 3, 18.45)

Наместников (0+0; -2, 0, 0, 14.05)

Нестеров (0+0; -1, 0, 3, 16.48)

В: Овечкин (0+1; -1, 0, 3, 15.05)

Кузнецов (0+0; 0, 0, 1, 15.53)

Орлов (0+0; 0, 0, 3, 21.30)

В: Бурмистров (0+0; -1, 0, 1, 8.59)

Б: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 22.43)

Ф: Любимов (0+0; 0, 0, 3, 13.25)

Проворов (0+0; -2, 2, 0, 17.55)

А: Кулемин (0+2; +2, 2, 1, 11.08)

Т: Зайцев (0+0; -2, 0, 0, 20.14)

Ч: Панарин (0+1; +1, 0, 2, 18.42)

Анисимов (1+0; +1, 0, 1, 19.15)

Д: Марченко (0+0; 0, 2, 2, 17.44)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.