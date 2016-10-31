«Закончила с баскетболом ради карьеры Ивана». Идеальная семья Новосельцевых

Катерина Новосельцева, жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, – о разборе матчей с мужем, переезде в Петербург и семейном бизнесе.

«Бердыев уважает семейные ценности»

– Что повлияло на решение Ивана переехать в Петербург?

– Я там, где мой муж, переезды меня не смущают. Другой, спокойной жизни я не знаю. Говорят, что спортсменам сложно вместе, но я никаких проблем не вижу. Тяжело действующим спортсменам, потому что нереально совместить два загруженных графика.

– Как обстояли дела в «Ростове» на момент ухода Ивана?

– Это внутренние дела клуба. Все слышали о проблемах «Ростова», но Курбан Бердыев всегда умел сплотить ребят. Клуб для меня родной, я знаю всех, кто там находится, он мне очень близок. К тому же Ростов - это мой родной город.

– Как Курбан Бекиевич относится к женам футболистов?

– Хорошо: со мной он всегда здоровался, спрашивал о делах, улыбался. Он уважает семейные ценности. Когда мы прилетали на выездные матчи, разрешал иногда с ребятами в чартере лететь домой.

– Некоторые тренеры считают, что это отвлекает игроков.

– Будучи спортсменкой, прекрасно понимала это, сама так жила. Но я никогда не буду мешать. Говорить: вот, Иван, у тебя тренировка, а я хочу пойти погулять. Я закончила свою карьеру ради того, чтобы он продолжал свою, и у нас была семья.

– У Мирчи Луческу такой же подход, как и у Бердыева?

– Пока не знаю. Я его видела, но контакта еще не было. В основном он сконцентрирован на игре.

– Как отреагировали на переход Ивана в другой клуб?

– Когда мы обсуждали переход в «Ростов», говорили о том, насколько это полезно для развития карьеры. Также было и с «Зенитом»: Иван сделал большой шаг вперед. Петербургский клуб – один из сильнейших не только в России, но и в Европе.

- Первое время в новом клубе - самое сложное. Дебют Ивана в основе состоялся только в матче с «Оренбургом». Переживал ли он из-за этого?

- Когда ты переходишь в другую команду, нужно время, чтобы адаптироваться, влиться в коллектив. Помимо этого, в конце сентября у него случилась травма. Иван - футболист, который всегда идёт вперёд и развивается, всегда хочет играть больше и лучше. Он работает, трудится – думаю, все будет нормально. Его данные позволяют выдерживать конкуренцию. Если бы это было не так, он бы не перешел в «Зенит».

– В чем отличие игры «Зенита» от «Ростова»?

– «Зенит» играет в более атакующий футбол.

– Вам футбол «Зенита» больше нравится?

– Мне нравится и та игра, и другая. Но вообще это дело вкуса. «Ростов» – очень дисциплинированная, выстроенная команда. Мне всегда нравилась игра ростовчан, и я не считала, что их матчи смотреть скучно. Были же голы, красивые моменты.

«Только сильный мужчина – таким я считаю Ивана – умеет любить»

– Вы год как женаты. Сейчас хорошо помните, чем Иван вас зацепил, покорил?

– Помню нашу первую встречу через три года после Универсиады, на которой мы познакомились. Он вёл себя культурно, что для меня очень важно. Иван уважает присутствие женщины рядом – я сразу обратила на это внимание. У нас общие интересы, взгляды на жизнь. Иван очень любящий, он не стесняется этого. Вообще только сильный мужчина – а я именно таким своего мужа считаю – умеет любить. Он не боится проявлять свои чувства. Ему неважно, кто и что потом скажет.

– Иван производит впечатление спокойного, размеренного человека.

– А на самом деле он очень эмоциональный!

– Ожидали, что он может сделать такой в хорошем смысле сумасшедший поступок как предложение на стадионе?

– Знаете, я почему-то все именно так и представляла. Мне даже снилось, что это произойдет на стадионе: вечер, фонари, все красиво. Я даже маме говорила: «Представляешь, это было бы так круто!» Не знала, что из спортсменов такого никогда никто не делал, Ваня тоже вряд ли узнавал. Он так чувствовал – поэтому так и сделал.

– Мы знаем, какой Иван футболист. Расскажите о нем как о муже.

– Он добрый и веселый, любящий, ответственный за семью. Многие живут сегодняшним днем, а мы все-таки думаем о будущем – это не очень часто присуще спортсменам. Это важно для меня, я ведь не думала, что свяжу свою жизнь со спортсменом. Иван – мой человек, с которым мне комфортно. Для каждого человека шаг к образованию семьи очень серьезный. Мы очень схожи, поэтому все у нас гармонично.

«Обсуждаю с Иваном его матчи. Но не как тренер»

Источник: личный архив семьи Новосельцевых

– До знакомства с будущим мужем вы в футболе вообще разбирались?

– Интересовалась я почти всеми видами спорта, у нас всегда в семье так было принято. Но при этом никогда не смотрела чемпионат России по футболу, если только мельком: узнавала результаты родного «Ростова», еще какие-то. Всегда смотрела чемпионат мира, мне это было интересно. Знала только основные моменты, глубоко не разбиралась. Например, я не понимала, как можно судить: хороший защитник или плохой. Большинство нюансов тогда не знала, а сейчас я уже специалист (смеется).

– Жесткий домашний разбор матчей Ивана устраиваете?

– Обсуждаем, но не так, как это делает тренер – думаю, теории мужу и так хватает. Можем ключевые моменты разобрать. Я в такой момент еще и сама себя проверяю: насколько понимаю суть, насколько разбираюсь. Когда я играла, мы говорили и о моих матчах.

– А экспертом на «Матч ТВ» пойдете, если позовут? Чтоб игру Ивана на широкую аудиторию разобрать.

– Не могу назвать себя экспертом, для этого нужно глубже разбираться в футболе. Я, например, не очень слежу за игроками, которые ушли в другие клубы. Но поговорить о футболе могу.

– А если прокомментировать? В перерыве матча с «Уралом» комментатор Павел Занозин передал вам наушники, чтобы вы подвели итоги первого тайма.

– Это было неожиданно и интересно. Однажды я комментировала баскетбол, но не в прямом эфире. А такого, как в Екатеринбурге, у меня никогда не было: сидишь в наушниках, идет живой разговор. Люблю пробовать что-то новое.

«В Петербурге хочется одеться в костюмы царского времени и поскакать на коне»

– Есть в Петербурге то, чего вам не хватало в Ростове?

– Солнца точно не хватает! Мне очень нравится архитектура города. В Петербурге хочется одеться в костюмы царских времен и поскакать на коне (смеется).

– У «Зенита» же есть и баскетбольная команда. Кажется, вы должны быть постоянным зрителем.

– На баскетбол обязательно сходим, да – нужно только расписание узнать. А еще на хоккей с удовольствием!

– У вас в Ростове семейный бизнес – квесты. Как вы пришли к этому?

– Мы любим играть в квесты и решили реализовать свои идеи в собственном квесте «Иллюзариум» в Ростове. У нас пока работает одна комната, скоро откроется вторая и чуть позже – третья, все в разных жанрах. Команда работает хорошая, каждый день можно их не контролировать, но периодически все-таки нужно.

– В «Зените» главный любитель квестов – Артем Дзюба.

– Он уже пообещал, что обязательно сходит к нам, когда будет в Ростове! (смеется).