Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Адмирал1 : 3Куньлунь
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Оренбург- : -Крылья Советов
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Закончила с баскетболом ради карьеры Ивана». Идеальная семья Новосельцевых

Игорь Сарычев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Иван Новосельцев
Иван НовосельцевИсточник: ФК «Зенит»

Катерина Новосельцева, жена защитника «Зенита» Ивана Новосельцева, – о разборе матчей с мужем, переезде в Петербург и семейном бизнесе.

«Бердыев уважает семейные ценности»

– Что повлияло на решение Ивана переехать в Петербург?
– Я там, где мой муж, переезды меня не смущают. Другой, спокойной жизни я не знаю. Говорят, что спортсменам сложно вместе, но я никаких проблем не вижу. Тяжело действующим спортсменам, потому что нереально совместить два загруженных графика.

– Как обстояли дела в «Ростове» на момент ухода Ивана?
– Это внутренние дела клуба. Все слышали о проблемах «Ростова», но Курбан Бердыев всегда умел сплотить ребят. Клуб для меня родной, я знаю всех, кто там находится, он мне очень близок. К тому же Ростов - это мой родной город.

– Как Курбан Бекиевич относится к женам футболистов?
– Хорошо: со мной он всегда здоровался, спрашивал о делах, улыбался. Он уважает семейные ценности. Когда мы прилетали на выездные матчи, разрешал иногда с ребятами в чартере лететь домой.

– Некоторые тренеры считают, что это отвлекает игроков.
– Будучи спортсменкой, прекрасно понимала это, сама так жила. Но я никогда не буду мешать. Говорить: вот, Иван, у тебя тренировка, а я хочу пойти погулять. Я закончила свою карьеру ради того, чтобы он продолжал свою, и у нас была семья.

У Мирчи Луческу такой же подход, как и у Бердыева?
– Пока не знаю. Я его видела, но контакта еще не было. В основном он сконцентрирован на игре.

– Как отреагировали на переход Ивана в другой клуб?
– Когда мы обсуждали переход в «Ростов», говорили о том, насколько это полезно для развития карьеры. Также было и с «Зенитом»: Иван сделал большой шаг вперед. Петербургский клуб – один из сильнейших не только в России, но и в Европе. 

- Первое время в новом клубе - самое сложное. Дебют Ивана в основе состоялся только в матче с «Оренбургом». Переживал ли он из-за этого?
- Когда ты переходишь в другую команду, нужно время, чтобы адаптироваться, влиться в коллектив. Помимо этого, в конце сентября у него случилась травма. Иван - футболист, который всегда идёт вперёд и развивается, всегда хочет играть больше и лучше. Он работает, трудится – думаю, все будет нормально. Его данные позволяют выдерживать конкуренцию. Если бы это было не так, он бы не перешел в «Зенит».

– В чем отличие игры «Зенита» от «Ростова»?
– «Зенит» играет в более атакующий футбол.

– Вам футбол «Зенита» больше нравится?
– Мне нравится и та игра, и другая. Но вообще это дело вкуса. «Ростов» – очень дисциплинированная, выстроенная команда. Мне всегда нравилась игра ростовчан, и я не считала, что их матчи смотреть скучно. Были же голы, красивые моменты.

«Только сильный мужчина  таким я считаю Ивана  умеет любить»

– Вы год как женаты. Сейчас хорошо помните, чем Иван вас зацепил, покорил?
– Помню нашу первую встречу через три года после Универсиады, на которой мы познакомились. Он вёл себя культурно, что для меня очень важно. Иван уважает присутствие женщины рядом – я сразу обратила на это внимание. У нас общие интересы, взгляды на жизнь. Иван очень любящий, он не стесняется этого. Вообще только сильный мужчина – а я именно таким своего мужа считаю – умеет любить. Он не боится проявлять свои чувства. Ему неважно, кто и что потом скажет.

– Иван производит впечатление спокойного, размеренного человека.
– А на самом деле он очень эмоциональный!

– Ожидали, что он может сделать такой в хорошем смысле сумасшедший поступок как предложение на стадионе?
– Знаете, я почему-то все именно так и представляла. Мне даже снилось, что это произойдет на стадионе: вечер, фонари, все красиво. Я даже маме говорила: «Представляешь, это было бы так круто!» Не знала, что из спортсменов такого никогда никто не делал, Ваня тоже вряд ли узнавал. Он так чувствовал – поэтому так и сделал.

Мы знаем, какой Иван футболист. Расскажите о нем как о муже.
– Он добрый и веселый, любящий, ответственный за семью. Многие живут сегодняшним днем, а мы все-таки думаем о будущем – это не очень часто присуще спортсменам. Это важно для меня, я ведь не думала, что свяжу свою жизнь со спортсменом. Иван – мой человек, с которым мне комфортно. Для каждого человека шаг к образованию семьи очень серьезный. Мы очень схожи, поэтому все у нас гармонично.

«Обсуждаю с Иваном его матчи. Но не как тренер»

Источник: личный архив семьи Новосельцевых
Источник: личный архив семьи Новосельцевых

До знакомства с будущим мужем вы в футболе вообще разбирались?
– Интересовалась я почти всеми видами спорта, у нас всегда в семье так было принято. Но при этом никогда не смотрела чемпионат России по футболу, если только мельком: узнавала результаты родного «Ростова», еще какие-то. Всегда смотрела чемпионат мира, мне это было интересно. Знала только основные моменты, глубоко не разбиралась. Например, я не понимала, как можно судить: хороший защитник или плохой. Большинство нюансов тогда не знала, а сейчас я уже специалист (смеется).

– Жесткий домашний разбор матчей Ивана устраиваете?
– Обсуждаем, но не так, как это делает тренер – думаю, теории мужу и так хватает. Можем ключевые моменты разобрать. Я в такой момент еще и сама себя проверяю: насколько понимаю суть, насколько разбираюсь. Когда я играла, мы говорили и о моих матчах.

– А экспертом на «Матч ТВ» пойдете, если позовут? Чтоб игру Ивана на широкую аудиторию разобрать.
 Не могу назвать себя экспертом, для этого нужно глубже разбираться в футболе. Я, например, не очень слежу за игроками, которые ушли в другие клубы. Но поговорить о футболе могу.

– А если прокомментировать? В перерыве матча с «Уралом» комментатор Павел Занозин передал вам наушники, чтобы вы подвели итоги первого тайма.
 Это было неожиданно и интересно. Однажды я комментировала баскетбол, но не в прямом эфире. А такого, как в Екатеринбурге, у меня никогда не было: сидишь в наушниках, идет живой разговор. Люблю пробовать что-то новое.

«В Петербурге хочется одеться в костюмы царского времени и поскакать на коне»

– Есть в Петербурге то, чего вам не хватало в Ростове?
Солнца точно не хватает! Мне очень нравится архитектура города. В Петербурге хочется одеться в костюмы царских времен и поскакать на коне (смеется).

– У «Зенита» же есть и баскетбольная команда. Кажется, вы должны быть постоянным зрителем.
 На баскетбол обязательно сходим, да – нужно только расписание узнать. А еще на хоккей с удовольствием!

– У вас в Ростове семейный бизнес – квесты. Как вы пришли к этому?
Мы любим играть в квесты и решили реализовать свои идеи в собственном квесте «Иллюзариум» в Ростове. У нас пока работает одна комната, скоро откроется вторая и чуть позже – третья, все в разных жанрах. Команда работает хорошая, каждый день можно их не контролировать, но периодически все-таки нужно.

– В «Зените» главный любитель квестов – Артем Дзюба.
 Он уже пообещал, что обязательно сходит к нам, когда будет в Ростове! (смеется).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Новосельцев: Было бы странно, если бы нынешнее положение вещей меня устраивалоЗащитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о своем переходе в «Зенит» и оценил шансы закрепиться в клубе из Петербурга.«Дзюбе стоит брать за образец игру Джеко». Включение Геннадия Орлова«Дзюбе стоит брать за образец игру Джеко». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о лучшем матче Кокорина, движении Дзюбы и справедливом недовольстве Луческу.Александр Бубнов: «Зенит» решил главную задачу — не пропустить «Спартак» впередФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» - «Томь». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 1:0.Андрей Червиченко: За чемпионство будут бороться «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко спрогнозировал итоги нынешнего чемпионата России.Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»Долги в «Томи» и поросенок Дзюба. Главное после победы «Зенита»Виталий Дьяков искал Артема Дзюбу и призывал руководство действовать, а Луиш Нету рассуждал о борьбе за чемпионство.«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу – о сложностях «Зенита»«Придется нагружать Жулиано. Надеюсь, выдержит». Луческу – о сложностях «Зенита»Главный тренер «Зенита» Луческу говорил о проблемах команды, а Петраков прогнозировал лидерство «Спартака» и «Зенита» до конца сезона.Аслан Дудиев: Несмотря на финансовые проблемы, постараемся сохранить «Томь» в Премьер-лигеЗащитник «Томи» Аслан Дудиев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».Эрик Бикфалви: То, что Луческу тренирует «Зенит» - это гордость для РумынииПолузащитник «Томи» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Жозе Маурисио: Могли бы забить «Томи» больше, но самое важное – три очкаПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).Луиш Нету: В матче против «Томи» мы показали, что команда жива и больше не думает о поражении от «Анжи»Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).Мирча Луческу: Новосельцева увезли к врачу из отеля перед матчем с «Томью»Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, не попавший в заявку на матч с «Томью» (1:0), почувствовал дискомфорт в отеле. Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.Виталий Дьяков: Витсель понты на поле нагонял, а под трибунами ни слова от него я не услышалЗащитник «Томи» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Мирча Луческу: Звездная болезнь Жулиано? Ему не хватает свежестиГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).Валерий Петраков: «Зенит» и «Спартак» будут идти до конца. Кто потеряет меньше очков - тот станет чемпиономГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).Жозе Маурисио: Дерби не смотрел, мы не думаем о соперникахПолузащитник «Зенита» Маурисио поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0).Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»Каспийский груз. «Зениту» сложно, но он держится в гонке со «Спартаком»После разгрома в Кубке «Зенит» не пропустил дома, но выиграл у «Томи» с большими сложностями.«Зенит» обыграл «Томь», продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчейВ матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0.«Зенит» - «Томь». Дудиев выйдет с первых минутТренерский штаб «Томи» определился с составом на матч 12-го тура РФПЛ против «Зенита».«Зенит» - «Томь». Кержаков - в воротах, Чернов - в стартеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 12-го тура РФПЛ против «Томи».

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Иван Новосельцев
Иван Новосельцеввсе новости
Кейру Катерина
Кейру Катерина

Cпецпредложение