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Разин отмучился в «Автомобилисте». Его, похоже, сменит Крикунов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Разин отмучился в «Автомобилисте». Его, похоже, сменит Крикунов
Источник: ХК «Автомобилист»

В КХЛ грянула очередная тренерская отставка. На этот раз перемены в «Автомобилисте», где в полном составе уволен тренерский штаб Андрея Разина.

«Автомобилист» расстался с Андреем Разиным. И вместо сожаления хочется почему-то выдохнуть – наконец-то! Ведь в последнее время и тренер, и команда явно не играли, а мучились, скатившись в нижнюю часть таблицы.

Причем, больше всех испытывал дискомфорт сам Разин, который постоянно жаловался на свою тяжелую судьбу и метал все более увесистые камушки в руководство клуба на пресс-конференциях.

Ну взять хотя бы последнюю. После поражения 0:5 от «Ак Барса». Разин неожиданно заявил, что за результат матча ему не стыдно. И при этом добавил, что надо верить в себя и в свои силы. Что «когда-нибудь будешь работать в такой команде, как «Ак Барс», где ткнул в любого игрока, и тебе его подписали». А также помечтал, что буквально через год «Автомобилист» будет такой командой.

Ранее Андрей заявлял, что в прошлом сезоне у него были и пряник, и кнут. А теперь пряник отобрали, а кнутом много не сделаешь. Недвусмысленный намек был на то, что у клуба нет средств на то, чтобы платить премии игрокам за победы в матчах.

- А вот приезжаем в «Магнитку», там тренер чемпионов заходит перед матчем с нами в раздевалку и объявляет: «Ребята, сегодня двойная!», - сетовал Разин. Забывая, что на то магнитогорцы и чемпионы. Им пряники по статусу положены. Заслужили.

Но самым знаковым, пожалуй, стало прямое обращение Разина к руководству «Автомобилиста» от 27 октября:

- Хотелось бы увидеть того, кто у нас в клубе хозяин, - заявил Разин после поражения от «Лады». - Чтобы люди пришли и поговорили. Накопилось много вопросов к ним, может быть, они ответят. Мы с лета ни одного руководителя в нашей раздевалке не видели. Очень устал заставлять работников нашего клуба работать. Устал, охота на Мальдивы съездить…

Что ж, после возвращения «Автомобилиста» домой разговор с руководством у Разина состоялся. И вот теперь ему уже ничего нельзя говорить о своей отставке. Видимо, по условиям расторжения контракта. Чтоб хватило съездить на Мальдивы.

А «Автомобилист» в свою очередь заявил, что с 1 ноября в команде будет новый главный тренер. По моей информации им станет опытный Владимир Крикунов, который в интервью «Советскому спорту» не раз заявлял, что хочет вернуться к работе в КХЛ. В любой клуб, кроме «Нефтехмика». Но пока его назначение в уральский клуб официально не подтверждено.

Почему Разин не ушел из «Автомобилиста» раньше? Раз уж был так сильно недоволен условиями работы в нынешнем сезоне?

Очевидно, что тренер сам не хотел первым прерывать контракт. Это экономически невыгодно.

Почему «Автомобилист» так долго терпел выпады в свой адрес от тренера?

Ведь начать переговоры с Крикуновым можно было намного раньше, еще месяц назад, когда команда Разина начала «сыпаться» и сдавать позиции в турнирной таблице.

Видимо, по той же причине. Не хотелось рвать отношения с Разиным, выплачивая ему компенсацию и заключать договор с новым специалистом.

Ну а сейчас компромисс, видимо, был найден. Как и новый тренер, который начнет готовить уральскую команду в перерыве.

Остается только пожелать Крикунову удачи.

Да и Разину тоже. Есть ощущение, что надолго без работы этот харизматичный молодой специалист не останется.

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